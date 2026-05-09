우리은행의 새로운 무기 강이슬 영입, 전주원 감독 체제의 화려한 서막과 전력 보강의 의미

여자농구 최고의 3점 슈터 강이슬이 4년 계약으로 우리은행에 합류하며 팀의 외곽 화력을 극대화할 전망입니다. 신임 전주원 감독에게는 최고의 부임 선물이 되었으며, 에이스 김단비와의 시너지 효과가 기대됩니다.

우리은행 우리WON 구단이 여자프로농구 역사상 가장 독보적인 외곽 슈터로 평가받는 강이슬 선수와 전격적으로 계약을 체결하며 전력 강화의 정점을 찍었습니다. 우리은행 은 지난 8일 구단 공식 홈페이지를 통해 FA 포워드 강이슬 과 계약 기간 4년, 연봉 총액 4억 2000만 원이라는 파격적인 조건으로 계약을 완료했다고 공식 발표했습니다.

이번 영입은 단순한 선수 보강을 넘어, 최근 침체기에 빠졌던 우리은행의 공격력을 단숨에 끌어올릴 수 있는 핵심 퍼즐을 맞춘 것으로 평가받고 있습니다. 강이슬 선수는 자신의 SNS를 통해 자필 편지를 게재하며 지난 5년 동안 함께했던 KB스타즈 동료들과 팬들에게 깊은 감사의 인사를 전했습니다. 그녀는 KB에서 보낸 소중한 시간들을 평생 간직하겠다고 밝히며, 이제는 우리은행의 일원으로서 더 발전된 모습과 최상의 플레이로 보답하겠다는 당찬 포부를 드러냈습니다.

강이슬의 커리어는 그야말로 끊임없는 도전과 성장의 연속이었습니다. 2012년 부천 하나은행에서 프로 생활의 첫발을 내디딘 그녀는 당시 신인 드래프트 전체 1순위라는 화려한 스포트라이트를 받으며 입단했습니다. 고교 시절부터 이미 전국대회 우승과 다수의 MVP를 휩쓸며 천재적인 재능을 인정받았던 유망주였습니다. 하지만 입단 초기 하나은행은 신생 구단으로서의 운영 미숙과 선수 구성의 한계라는 어려운 환경에 처해 있었습니다.

그럼에도 불구하고 강이슬은 굴하지 않고 꾸준한 훈련과 경기 경험을 통해 빠르게 성장했으며, 입단 3년 차에 주전 자리를 꿰차며 WKBL 최고의 슈터로 거듭나기 시작했습니다. 특히 2014-2015 시즌에는 3점슛 부문 1위에 오르며 리그 정상급 슈터의 등장을 알렸습니다. 물론 시련도 있었습니다. 2015-2016 시즌 팀이 챔프전에 진출하는 쾌거를 이뤘으나, 부정 선수 파문으로 인해 모든 경기가 몰수패 처리되는 비극적인 상황을 겪으며 심리적 고통을 겪기도 했습니다.

하지만 강이슬은 이러한 역경 속에서도 멘탈을 유지하며 자신의 가치를 증명해냈습니다. 2017-2018 시즌부터 2020-2021 시즌까지 무려 네 시즌 연속으로 3점슛 1위를 차지하며 자타공인 3점슛 여왕으로 군림했습니다. 다만 개인의 활약과는 별개로 소속팀 하나은행은 좀처럼 상위권으로 도약하지 못했고, 2019-2020 시즌에는 코로나19로 인한 조기 종료라는 불운까지 겹치며 9시즌 동안 단 한 번도 봄 농구의 기쁨을 누리지 못하는 아쉬움을 남겼습니다. 결국 그녀는 더 큰 성장을 위해 2021년 KB스타즈로의 이적이라는 중대한 결단을 내렸습니다.

KB스타즈에서 그녀는 국보급 센터 박지수라는 강력한 파트너를 만나 완벽한 안팎의 조화를 이루었습니다. 그 결과 2021-2022 시즌 프로 데뷔 후 첫 우승이라는 감격적인 순간을 맞이했으며, 이후 박지수가 부상으로 결장한 상황에서도 허예은과 함께 팀을 이끌며 커리어 두 번째 우승을 차지하는 저력을 보여주었습니다. 통산 9번의 3점슛 1위에 빛나는 그녀의 기록은 이제 우리은행의 새로운 역사가 될 준비를 마쳤습니다. 우리은행의 입장에서 강이슬의 영입은 가뭄의 단비와도 같습니다.

과거 12시즌 연속 7할 이상의 승률을 기록하며 리그를 지배했던 절대강자 우리은행이었지만, 최근 2025-2026 시즌에는 주전 선수들의 잇따른 부상으로 인해 극심한 전력 누수를 경험했습니다. 에이스 김단비 선수가 득점, 리바운드, 공헌도 모든 부문에서 1위를 기록하며 팀을 홀로 이끌었지만, 공격 루트의 단조로움과 외곽 슛의 부재는 뼈아픈 약점이었습니다.

실제로 지난 시즌 우리은행은 리그 최소 실점 1위를 기록할 만큼 수비력은 탄탄했으나, 득점 부문에서는 최하위에 머무르는 불균형한 모습을 보였습니다. 3점슛 성공률 또한 27.9%로 낮아, 상대 수비가 김단비에게 집중될 때 이를 타개할 확실한 외곽 해결사가 절실했습니다. 이러한 상황에서 35.8%의 높은 적중률과 리그 최다 3점슛 성공 기록을 보유한 강이슬의 합류는 전술적인 파괴력을 극대화할 것으로 보입니다. 특히 이번 영입으로 가장 큰 혜택을 입을 선수는 단연 김단비입니다. 그동안 김단비는 골밑과 외곽을 모두 책임져야 하는 과도한 업무 부하로 인해 체력적, 정신적 부담이 매우 컸습니다.

하지만 이제는 강이슬이라는 최고의 슈터가 외곽에서 상대 수비를 끌어내 주기 때문에, 김단비의 활동 반경이 넓어지고 더욱 효율적인 경기 운영이 가능해질 것입니다. 강이슬은 단순히 슛만 쏘는 선수가 아니라 리바운드와 어시스트 능력까지 겸비한 다재다능한 포워드라는 점에서 팀의 전체적인 밸런스를 맞추는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 또한 지난 4월 부임한 전주원 감독에게 강이슬은 팀 재건을 위한 최고의 전략적 자산이 되었습니다. 위성우 감독 시대의 영광을 재현해야 하는 무거운 책임을 진 전주원 감독은, 부임 한 달 만에 리그 최고의 슈터를 품에 안으며 다음 시즌을 향한 강력한 추진력을 얻게 되었습니다.

우리은행이 강이슬 효과를 통해 다시 한번 WKBL의 정점에 올라설 수 있을지 농구 팬들의 기대가 집중되고 있습니다





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