우리금융지주 1분기 실적 부진…해외법인 충당금 영향

우리금융지주가 올 1분기 예상보다 낮은 순이익을 기록하며 시장의 우려를 낳고 있습니다. 해외법인 관련 충당금 적립이 주요 원인이며, 자회사 경쟁력 강화 및 주주 환원 정책을 통해 실적 회복을 기대하고 있습니다.

우리금융지주 의 올 1분기 실적 이 시장의 예상치를 크게 밑돌며 투자자들의 우려를 낳고 있다. 지배지분 기준 순이익 은 6038억원으로, 시장 예상치 7694억원을 20% 이상 하회하는 부진한 성적을 기록했다.

이는 4대 금융지주 중 유일하게 1분기 역성장을 기록한 결과로, 특히 우리은행의 해외법인 관련 일회성 충당금 적립이 실적 감소에 결정적인 영향을 미쳤다. 중동 지역의 지정학적 불안정으로 인한 시장 변동성 확대 역시 유가증권 및 환율 관련 이익 감소를 야기하며 실적에 부정적인 영향을 미쳤다. 하지만 우리금융지주는 이러한 부진한 실적에 대해 일시적인 외부 요인에 기인한 것이라며, 시장 상황이 안정화됨에 따라 실적 회복이 가능할 것으로 전망하고 있다. 그럼에도 불구하고 우리금융지주는 긍정적인 측면도 가지고 있다.

보통주자본(CET1)비율은 13.6%로 역대 최고치를 기록하며, 연간 목표치였던 13%를 조기에 달성했다. 이는 자산 리밸런싱, 그룹 유형자산 재평가, 그리고 효율적인 자본 관리를 통해 이루어진 성과이다. 우리금융지주는 이러한 튼튼한 자본력을 바탕으로 모험자본 투자 및 생산적 금융 확대를 가속화할 계획이다. 또한, 자회사들의 경쟁력 강화에도 적극적으로 나설 예정이다.

특히, 우리투자증권에는 약 1조원의 증자를 단행하여 영업 기반을 강화하고 모험자본 공급 역량을 확대하며, 그룹의 자본시장 기능 및 생산적 금융 추진에 핵심적인 역할을 수행하도록 할 방침이다. 동양생명은 포괄적 주식교환을 통해 완전 자회사화하여 주주 가치를 제고하고 그룹 일체성을 강화하며 사업 시너지를 극대화할 계획이다. 이러한 사업 전략과 더불어 우리금융지주는 주주 환원 정책에도 힘쓰고 있다. 1분기 배당금을 전년 대비 10% 증가한 주당 220원으로 결정했으며, 은행지주 중 유일하게 비과세 배당을 실시하고 있다. 이는 주주들의 투자 매력을 높이고 장기적인 관계를 구축하기 위한 노력의 일환이다.

자회사별 실적을 살펴보면, 우리은행은 1분기 순이익이 전년 대비 16.2% 감소한 5312억원을 기록했지만, 동양생명은 250억원, 우리카드는 439억원, 우리금융캐피탈은 398억원, 우리투자증권은 140억원의 순이익을 각각 달성했다. 우리금융지주는 앞으로도 지속적인 사업 혁신과 효율적인 자본 관리를 통해 실적을 개선하고, 주주 가치를 극대화하기 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다. 또한, 외부 환경 변화에 대한 면밀한 분석과 선제적인 대응을 통해 위기 상황에 대한 대비를 강화하고, 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련해 나갈 것이다





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