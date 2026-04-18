우리 딸, 시집 보내지 말자? 젠더 권력의 도깨비 도로를 건너는 법

시댁 제사 음식 준비, 친척들의 무관심, 그리고 '페미니즘'이라는 단어 앞에서 머뭇거리는 현실. 한국 사회의 기울어진 젠더 구조와 그 속에서 살아가는 여성들의 딜레마를 박정훈 기자의 저서 '도깨비 도로'를 통해 심층적으로 분석하고, 성평등한 미래를 위한 연대의 중요성을 강조한다.

최근 시아버지 제사에 전을 잔뜩 구워갔다는 친구의 이야기는 많은 여성들이 겪는 현실을 떠올리게 한다. 일요일 문 연 전집이 없어 급히 재료를 사 손수 전을 부쳤다고 한다. 지난해 명절에 구워간 전이 인기가 좋았던 탓에, 이번에도 당신이 해야 할 것이라는 남편의 은근한 기대에 결국 전을 부칠 수밖에 없었다. 주말에도 일하는 친구는 바쁜 와중에 고생해 만든 전으로 남편의 어깨를 으쓱하게 만들었지만, 정작 자신은 단 한 명의 친척에게도 안부를 묻는 이가 없어 서운함을 느꼈다. 이 이야기를 들으며 우리는 ‘왜 이렇게 사는지 모르겠다’며 한탄했고, 반쯤 농담처럼 ‘우리 딸들은 시집 보내지 말자’고 말했다. 물론 요즘은 제사가 사라진 집도 많고, 며느리를 독립된 존재로 존중하는 분위기도 늘었다. 나 역시 시부모님이 안 계셔서 제사 준비가 자유로운 편이다.

하지만 많은 여성들이 여전히 억울함과 몸의 고단함 속에서도 웃으며 자리를 지키고, 남성들은 편하게 앉아 과일을 먹는다는 현실을 우리는 알고 있다. 한국 사회에서 결혼은 아직 완전히 공정한 판이 아니다. 이런 현실을 매번 겪는 나와 친구들이 모두 페미니스트여야 마땅하지만, 우리는 ‘페미니즘’이라는 단어 앞에서 늘 머뭇거린다. 여성으로 살아왔고 차별에 대해 모르는 사람이 아님에도 불구하고, 기울어진 구조 속에 살면서도 그 구조를 말하는 언어는 입 밖에 내뱉지 못한다. 불만을 가지는 것과 반기를 드는 것은 다르기 때문이다. 담론을 광장으로 끌고 나오는 순간, 과한 사람으로 취급받거나 젠더 갈라치기를 앞장서는 사람으로 몰리기 십상이다. ‘페미니즘’이라는 단어 앞에서 망설이게 되는 이유가 바로 여기에 있다. 4050대인 나와 친구들은 나서서 분란을 만들지 않는 것이 현명한 아내이자 며느리의 역할임을 엄마 세대를 통해 배웠다. 비슷한 동년배의 남성들 역시 이전 세대에서 보고 배웠기에, 아내를 위해주고 제사 준비를 도와주는 것만으로도 옛날보다 나은, 성평등적인 태도를 가진 남편이라며 양보했다는 듯한 태도를 취한다. 박정훈 기자의 책 ‘도깨비 도로’는 바로 이러한 한국 사회의 젠더 이슈를 ‘도깨비 도로’에 비유하며 시작한다. 실제로는 내리막이지만 주변 지형 때문에 오르막처럼 보이는 착시 현상을 통해, 여전히 내리막길인 여성에 대한 차별을 두고 오르막이 되었다고 주장하거나 오히려 남성들이 ‘역차별’을 받고 있다고 말하는 왜곡된 시각의 뿌리를 파헤친다. 박정훈 기자의 책을 끝까지 읽는 것은 각오가 필요했지만, 책은 단순히 차별을 나열하는 데 그치지 않고 그것이 어떻게 권력화되고 왜곡되었는지를 분석했다. ‘한국 사회는 개인의 혼란과 실패에 대해 구조적 원인을 숨기고 개인의 탓으로 돌려왔다.’는 말처럼, 저자는 젠더 갈등을 20대 남성의 ‘공격적인 반페미니즘’ 같은 특정 세대의 문제로만 환원하지 않고, ‘아직도 남자 어른들이 관성과 시스템의 ‘수호신’으로 버티고 있기’ 때문이라고 지적하며 우리 사회의 성불평등적인 구조를 근본적으로 바꿔야 한다고 역설한다. ‘안티 페미니즘과의 애매한 공존은 길이 될 수 없다’는 문장은 저자의 분명한 방향성을 드러내며, 피해자의 편에 서지 않는다면 결국 방관자가 될 뿐이라는 주장 역시 그렇다. 하지만 이러한 단호함은 때로는 불편함을 동반하며, 다른 속도의 이해나 동의를 허용하지 않는 듯한 어조나 ‘차별을 훔친다’는 표현은 또 다른 반발을 불러올 수도 있다. 그럼에도 이 책을 쉽게 밀어내기 어려운 이유는, 우리가 이미 알면서도 충분히 직면하지 않았던 질문들을 다시 꺼내 들기 때문이다. 우리는 오랫동안 개인의 노력으로 설명할 수 없는 문제들조차 개인의 책임으로 돌려왔다. 지금의 세상이 이전보다 조금이라도 나아졌다면, 그것은 자연스러운 변화가 아니라 끊임없이 문제를 제기해온 목소리들의 결과일 것이다. 받아들여지지 않더라도, 불편함을 감수하며 계속 말해온 사람들 덕분일지도 모른다. 10대 자녀를 키우는 입장에서 이 문제가 다음 세대로 어떻게 이어지는지를 체감하며, 넷플릭스 드라마 ‘더 글로리’의 대사처럼 ‘우리가 잘하고 있는 줄 알았어’라는 안일함이 얼마나 무서운 결과를 초래할 수 있는지 깨닫는다. 아이들이 얌전히 학교 다니고 공부하는 줄 알았지만, 여성혐오적인 극단주의가 판을 치는 세상에서 살아간다는 사실을 어른들은 알아차리지 못한다. ‘인셀’ 같은 용어도 처음 듣는 경우가 허다하다. 과연 내가 아는 것은 무엇인가. 부모로서, 혹은 그 누구도 이 젠더 문제에서 자유로울 수 없다. 엄마 세대보다 나아진 세상에 산다는 사실만으로는 충분하지 않다. 나를 보고 자라는 딸들이 나보다 덜 망설이며 살아가길 바란다면, 나부터 지금보다 조금은 덜 침묵하는 사람이 되어야 하지 않을까. 저자의 말처럼 ‘페미니스트로 사는 것은 여성을 찬양하거나 여성만을 위한다고 떠드는 일이 아니라, 젠더라는 렌즈로 세상을 바라보며 생각을 끊임없이 갱신하고, 소수자와 약자가 딛고 선 땅이 얼마나 척박한지 이해하는 행위’에 가깝다는 말에 동의하며, ‘다양성을 존중하는 느슨한 연대’를 통해 서로의 차별을 훔치지 않고 곁을 지키는 세상, 연대를 위해 모두가 광장으로 나오는 세상을 바라며 희망을 버리지 않고 싶다. ‘연대는 평소에 생각해보지 못했던 삶에 대해서 생각하는 일, 생전 처음 듣는 이야기에 고개를 끄덕이는 일이다. 그건 어쩌면 낯선 사람에게 줄 수 있는 가장 큰 환대이자 사랑일지도 모른다.’ 다음 세대를 위해서라도, 어쩌면 이 지점을 위해 그토록 모두가 투쟁해왔는지도 모른다. 곁을 지키는 방향으로 나아가고 싶다





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젠더 불평등 페미니즘 가부장제 성차별 연대

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