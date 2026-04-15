용인시, 2026년 제1회 추경 예산 3조 6927억 원 확정…민생 안정·지역 경제 활성화 집중

용인시가 2026년 제1회 추가경정예산안을 확정하고, 총 3조 6927억 원 규모의 예산으로 시민들의 민생 안정과 지역 경제 활성화에 집중 투자한다. 철도 등 주요 현안 사업 추진, 교육·복지 인프라 확충, 지역 경제 활성화를 위한 다양한 사업들이 포함되었다.

경기 용인시 는 2026년 제1회 추가경정예산안이 제302회 용인시 의회 임시회에서 의결되어 올해 예산 규모가 총 3조 6927억 원으로 확정되었다고 15일 밝혔다. 이는 당초 본예산 3조 5174억 원보다 1753억 원(4.98%) 증가한 것으로, 일반회계 3조 2290억 원, 특별회계 4637억 원으로 구성되어 있다. 이번 추가경정예산은 국가 및 도비 보조사업 변경 사항을 적극 반영하고, 철도 관련 사업 등 주요 현안 사업의 원활한 추진을 위한 재원 마련에 중점을 두었다. 또한, 시민들의 민생 부담을 완화하고 지역 경제 활성화 를 도모하며, 교육 인프라 확충 및 시민 복지 향상을 위한 재원 배분에 힘썼다. 이와 같은 목표 달성을 위해 한정된 재원을 효율적으로 운용하고, 시민들의 체감도가 높은 분야에 집중 투자하는 방향으로 예산이 편성되었다.

일반회계의 주요 세입 증가 요인으로는 지방세 430억 원, 세외수입 440억 원, 지방교부세 305억 원, 조정교부금 120억 원, 그리고 국·도비 보조금 279억 원 등이 있다. 용인시는 이러한 재정 여건을 바탕으로, 동백신봉선 신설 및 용인선 연장 예비타당성 신청을 위한 실행계획 수립 용역에 3억 원을 투입하고, 옛 기흥중학교 다목적 체육시설 건립에 58억 원, 백암초등학교 복합시설 건립에 81억 원을 배정하는 등 시민들의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 다양한 사업들을 추진할 계획이다. 또한, 동부지역 여성복지회관 건립(44억 원), 동백1동 행정복지센터 건립(68억 원), 신봉동 도서관 건립(24억 원) 등 지역 사회 발전을 위한 시설 확충에도 힘쓰고 있다.

민생 부담 완화를 위해서는 운수업계 유류세 연동보조금(화물) 38억 원, 지역화폐 발행 지원 102억 원, 소규모 기업환경 개선 5억 원, 어린이·청소년 교통비 지원 20억 원 등 다양한 지원 사업을 통해 시민들의 경제적 어려움을 덜어주고 지역 경제에 활력을 불어넣을 예정이다. 교육 분야에서는 앞서 언급된 옛 기흥중 부지 다목적 체육시설 건립 및 백암초등학교 학교복합시설 건립을 통해 교육 환경 개선에 힘쓰고, 복지 및 보건 분야에서는 여성·청소년 생리용품 보편 지원(33억 원), 보훈명예수당(24억 원), 대상포진예방접종(24억 원), 장애인 주간이용시설 운영(27억 원) 등을 통해 시민들의 건강과 복지 증진에 기여할 계획이다.

이 밖에도, 용인시는 역북지구(역북문화공원) 등 공영주차장 조성(29억 원), 친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원(35억 원), 역북2근린공원 조성(255억 원), 공세-지곡 간 연결도로 개설(중1-108호)(24억 원) 등 도시 인프라 확충 사업을 통해 도시의 경쟁력을 강화하고 쾌적한 도시 환경을 조성하고자 한다.

이상일 용인시장은 이번 추경을 통해 어려운 재정 여건 속에서도 시민들의 민생 안정과 지역 경제 회복을 위해 노력하고 있음을 강조하며, 시민들이 체감할 수 있는 긍정적인 변화를 만들어 나가기 위해 재정을 효율적으로 운영하겠다는 의지를 밝혔다. 또한, 추경안 편성에 힘쓴 시 공직자와 심의에 참여한 시의회에 감사의 뜻을 전하며, 앞으로도 복지, 교통, 지역 경제, 도시 인프라 등 다양한 분야에 균형 있는 투자를 통해 시민들의 삶의 질을 높이고 도시 경쟁력을 강화하겠다는 포부를 밝혔다. 이번 추가경정예산안 의결을 통해 용인시는 시민들의 삶의 질 향상과 도시 발전을 위한 다양한 사업들을 본격적으로 추진할 수 있게 되었으며, 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다.





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