경기도 용인시 7급 시설 직이 부서 예산 400억 원대 자금을 본인 계좌로 이체하려다 적발되어 파면 처분을 받았다. 내부 통제 시스템이 작동하며 실제 이체는 차단되었다.

경기도 용인시 청에서 근무하는 한 7급 시설 공무원이 시 예산 400억 원 상당을 자신의 계좌로 이체하려다 적발되어 최종 파면 처분 을 받았다. 용인시 는 지난 24일 경기도가 개최한 인사위원회에서 A 씨를 파면하기로 의결했으며, 이 같은 파면 결정을 A 씨에게 통지한 날은 지난달 13일이라고 밝혔다.

예산 이체 시도 상세 경위 및 금액

적발된 A 씨는 지난 9월 4일 자신의 담당 부서 예산에서 104억 원을 본인 계좌로 이체하는 초안을 작성하고, 이를 본인이 직접 승인한 혐의가 있다. 또한 그 전인 8월 9일에는 타 부서의 인력 운영비 등 292억 원을 특정 계좌로 이체하는 초안을 작성하고 역시 자가 승인하는 행위를 저질렀다.

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이러한 거대한 금액의 자금이 본인과 타인의 계좌로 유동되는 과정에서 A 씨는 상급자의 승계를 거치지 않고 스스로 결재선을 넘나드는 직권 남용 행위를 자행했다. 총 400억 원이 넘는 거액의 예산이 개인의 통제 하에 놓이려던 중대 사건이었다.

내부 통제 시스템이 이체 차단

비록 거액의 예산 이체 초안이 작성되어 승인을 구하는 절차가 진행되었으나, 실제 자금 출금이 이루어지지 않고 중단된 것은 용인시의 강력한 내부 회계 통제 시스템이 제구력을 발휘했기 때문이다. 해당 사안은 용인시청 내부 감사 및 회계 실무원들의 예비 검토 과정에서 부정정상 징후가 포착되어 저지되었다.

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지방자치단체의 예산을 외부 계좌로 이체할 경우 담당자의 초안 작성 후 부서장 승인, 관련 부서 및 본부장의 확인 등 엄격한 결재 라인을 밟아야 한다. A 씨가 작성한 초안에서는 이 같은 정당한 결재 라인의 부재가 명확히 드러났고, 각 부서가 승인 라인 지정의 부적절함을 즉시 확인하면서 이체 절차는 최종적으로 차단되었다.

Psychological instability & Administrative reforms

용인시 측은 A 씨의 이러한 범죄성 행위가 정상적인 직무 수행이 어려운 심리적으로 불안정한 상태에 있었기 때문에 발생했다고 파악하고 있다. 사건이 발견되었을 때 용인시는 즉시 A 씨의 지방 행정 시스템 접근 권한을 영구 차단하는 긴급 조치를 취했으며, 이후 결재 시스템 전반을 강화하는 안전장치를 마련했다.

용인시 관계자에 따르면 1억 원이 넘는 예산 이체 시 팀장, 과장, 국장 등 상급자의 단계적 승인이 필수적이기 때문에 A 씨가 자행한 '자가 승인'만으로는 실제 자금 이체가 불가능했다. 이 사건은 단순한 실수가 아닌 고의적인 횡령 및 직권 남용 시도로 판단되어 엄중한 징계 수위가 적용된 배경이 된다.

행정 책임 및 향후 조치 방향

이번 사건을 계기로 용인시는 회계 결재 프로세스의 허점을 보완하고, 특히 고액 예산 처리 과정에서의 실시간 모니터링 시스템을 고도화할 방침이다. 인사위원회는 A 씨의 고의적 불법 행위와 이로 인한 행정 신뢰도 추락을 고려하여 파면이라는 최중징계를 내렸으며, 이 같은 엄격한 처분은 공직 사회의 청렴성을 다시금 일깨우는 계기가 될 전망이다.