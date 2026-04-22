용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에, 무순위·임의공급 청약 시작… 2250만원대 합리적 분양가

용인 플랫폼시티 인근 ‘라온프라이빗 아르디에’가 27일 무순위·임의공급 청약을 시작합니다. 3.3㎡당 2250만원대의 합리적인 분양가로 주목받고 있으며, 중동 정세 불안으로 인한 분양가 상승 압력도 고려해야 합니다.

오는 27일, 용인 플랫폼시티 인근에서 ‘ 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 ’의 무순위 및 임의공급 청약이 시작될 예정입니다. 이 아파트는 합리적인 분양가 로 주목받고 있으며, 특히 3.3㎡당 평균 분양가 가 2250만원대로, 플랫폼시티 주변 시세보다 낮은 수준으로 책정되어 실수요자들의 관심을 끌고 있습니다.

하지만 최근 중동 정세 불안으로 인해 원자재 가격 상승 압력이 높아지면서, 향후 분양가 인상 가능성이 제기되고 있어 이번 청약이 마지막 기회가 될 수 있다는 분석도 나오고 있습니다.

‘용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에’는 경기도 용인시 기흥구 영덕동 55-1번지에 위치하며, 지하 2층에서 지상 7층까지 7개동, 총 238가구 규모로 조성됩니다. 전용면적은 84㎡, 103㎡, 116㎡, 119㎡ 등으로 다양하게 구성되어 있으며, 84㎡와 103㎡는 무순위 공급, 116㎡와 119㎡는 임의공급으로 진행됩니다. 뛰어난 교통망을 자랑하는 이 아파트는 GTX-A 노선과 수인분당선 구성역과 차량으로 5분 거리에 위치하며, 에버라인 영덕역 신설도 추진 중입니다.

또한, 중부대로, 동부대로를 통해 광교신도시, 수원 영통 등 주변 지역으로의 접근성이 뛰어나고, 흥덕IC, 수원신갈IC를 통해 경부고속도로, 영동고속도로, 용인서울고속도로 등 주요 고속도로 진출입도 용이합니다. 특히 용인 플랫폼시티와 차량으로 5분 거리에 위치하여, 용인의 새로운 경제 중심지로 떠오르는 플랫폼시티의 수혜를 직접적으로 누릴 수 있다는 장점이 있습니다. 최근 부동산 시장의 분양가 상승 추세도 ‘용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에’의 가치를 더욱 높이고 있습니다.

주택도시보증공사(HUG)에 따르면, 지난 1년간 전국 민간아파트의 3.3㎡당 평균 분양가격은 꾸준히 상승하여 올해 3월 말 기준 약 2021만원에 도달했으며, 서울은 3.3㎡당 약 5489만원으로 역대 최고가를 경신했습니다. 수도권 역시 3.3㎡당 약 3307만원으로 전월 대비 2.64% 상승하는 등 높은 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 상황에서 ‘용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에’의 2250만원대 분양가는 상당히 경쟁력 있는 수준으로 평가됩니다.

건설업계에서는 유가 및 원자재 가격 상승으로 인해 향후 분양가 인상이 불가피하다는 전망이 우세하며, 중동 리스크가 지속될 경우 더욱 가파른 상승세를 보일 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다. 따라서 이번 무순위 및 임의공급 청약은 합리적인 가격으로 내 집 마련의 기회를 잡을 수 있는 절호의 찬스가 될 것으로 예상됩니다. 견본주택은 용인시 수지구 수지로 454-9 (동천동 898번지)에 마련되어 있으며, 자세한 내용은 현장에서 확인할 수 있습니다





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용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 무순위 공급 임의공급 분양가

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