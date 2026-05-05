용인 산속에 보물 숨겨뒀다…‘푸바오 할아버지’의 이중생활

자이언트 판다 사육사 강철원 씨의 텃밭 '라키의 정원'에서 자연과 생명을 소중히 여기는 삶의 지혜를 만나다. 39년 차 베테랑 사육사로 활동하며 푸바오를 비롯한 판다 가족을 돌보던 그는 6년 전 텃밭을 마련해 농부로서의 새로운 삶을 시작했다. 그의 저서 『매일 아침 나는 텃밭에 간다』에는 동물과 텃밭을 기르며 자연에서 배운 경험들이 담겨 있다.

경기도 용인의 한 산속 마을에서 펼쳐진 4월의 텃밭은 활기차게 자라나는 모종과 화려한 정원으로 가득했다. 이 텃밭의 이름은 ' 라키의 정원 '으로, 아프리카어로 '친구'를 뜻하는 '라피키'와 '행운'을 의미하는 '럭키'를 결합해 '행운을 가져오는 친구'라는 뜻으로 명명되었다.

텃밭의 주인 강철원(57)씨는 주 2~3회 이곳을 방문해 농작물과 식물을 돌본다. 강철원 씨는 39년 차 베테랑 동물원 사육사로, '판다 아빠' 또는 '푸바오 할아버지'로 잘 알려져 있다. 1994년 리리와 밍밍, 2016년 러바오와 아이바오, 2020년 한국에서 태어난 푸바오까지 자이언트 판다 가족을 전담해왔다. 6년 전 300평의 텃밭을 마련한 그는 농식물 90여 종을 기르며 자연과 함께하는 삶을 즐기고 있다. 강철원 씨는 '여력이 된다면 자연 속에서 여러 생명과 연결되는 경험을 해보라'고 권하지만, '무턱대고 시작하는 건 금물'이라고 조언한다.

그의 저서 『매일 아침 나는 텃밭에 간다』에는 동물과 텃밭을 기르며 자연에서 배운 경험들이 담겨 있다. 그는 생명을 돌보면서 무엇을 얻었는지에 대해 '첫 작물을 키운 8할은 어머니의 지혜였다'고 말한다. 푸바오가 중국으로 떠난 지 3년, 그는 농부가 되었다. 원래는 은퇴 후 가족들과 오붓하게 살 작은 집을 짓고 싶다는 마음으로 땅을 보러 다녔지만, 비탈지고 외진 이 공간을 발견하고 적막함에 매료되었다.

텃밭 꼭대기에 서면 반대편 산세가 훤히 내려다보여 가슴이 탁 트이고, 집 짓기에는 척박하지만 텃밭을 가꾸면 무릉도원이 될 것 같다고 말한다. 농사 짓는 법은 별도로 배우지 않았다. 부모님은 소작농으로 평생 농사 지어 6남매를 키웠고, 어린 시절부터 부모님의 농사일을 도우며 농사에 대한 자신감을 얻었다. 어머니와 형제들은 베테랑 농부들이라 두려움이 없었다.

첫 농사는 오만함으로 인해 실패했지만, 어머니의 지혜와 가족의 도움으로 성공적으로 이어졌다. 강철원 씨는 자연 속에서의 삶이 주는 평안함과 생명의 소중함을 깨달았다. 그는 '판다를 돌보던 경험과 텃밭을 가꾸는 경험은 서로 연결되어 있다'고 말한다. 자연과 함께하는 삶은 단순한 취미를 넘어 삶의 방식이자 철학으로 자리 잡았다. 그의 이야기는 자연과 생명을 소중히 여기는 삶의 지혜를 전한다





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