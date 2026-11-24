건설교통부와 LH가 용인 반도체 단지 공사 개시를 부인하며 환경단체의 반발을 사고 있다. 법정에서의 상반된 주장으로 인한 신뢰도 저하와 추가 공해 우려가 제기되고 있다.

건설교통부 와 한국토지주택공사(LH)가 경기 용인시 용인국가반도체산업단지 개발 사업과 관련해 법원에서 전면적인 본 공사 개시 여부를 부인하며 사회적 논란이 일고 있다. 외면적으로는 조속한 착공을 강조해 왔으나, 서울고등법원 법정에서는 실질적인 공사가 시작되지 않았다는 입장을 명시적으로 취한 것이다. 이러한 정부의 상반된 행보에 대해 시민단체들은 공중을 기만하는 것이라며 강한 반발과 함께 즉각적인 작업 중단 촉구에 나섰다.

환경운동연합은 24일 공개한 답변서를 통해 건설교통부와 LH가 19일 서울고등법원에 제출한 내용을 상세히 전했다. 양 기관은 토지 수용 및 보상 절차가 완료되지 않은 현재 상황에서는 반도체 단지 개발 작업을 즉시 시작할 수 없는 상태라고 법적 변론을 펼쳤다. 이들은 프로젝트 시행자가 수행하고 있는 일련의 작업들이 단지 '공사 준비'의 일환에 불과하다고 강조하며, 공사의 본질적 시작은 아니라고 변명했다.

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특히 현재 진행 중인 나무 베기 작업은 반도체 단지 개발의 본격적인 시작에 앞서, 지하 문화재 조사와 토목 공사를 원활히 진행하기 위한 사전 준비 단계에 불과하다고 정부는 해석했다. 이러한 법적 주장은 앞서 LH가 공정한 경쟁과 기간 단축을 위해 10월 중 착공하겠다고 발표한 내용과 정면으로 충돌한다. LH는 9월 1일 보도자료를 통해 10월 현장 개발 시작을 위해 9월부터 나무 베기 및 장애물 제거 등 사전 작업을 본격화하겠다고 밝힌 바 있다.

LH는 10월 28일 나무 베기 등 현장 준비 작업을 마치고 착공 통고서를 제출함으로써, 개발 작업의 진행을 공식적으로 인정했다. 그러나 법정에서의 정부 입장은 토지 보상 절차 미완료를 이유로 개발 작업 시작이 가능하지 않다는 것이다. 건설교통부와 LH는 현장에서의 나무 베기가 '준비 작업'일 뿐이며, 토지 보상 등 법적 절차를 모두 마친 후에야 비로소 본 공사가 시작된다고 주장하고 있다.

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환경운동연합은 정부의 이 같은 태도를 '공중 기만'이자 '국가 행정 신뢰를 훼손하는 행위'라고严正하게 비판했다. 단체는 일반 시민들에게 발송되는 언어와 법정에 제출하는 언어가 완전히 정반대라고 지적하며, 법원의 최종 판단이 나올 때까지 건설교통부와 LH가 '준비 작업'을 명분으로 진행 중인 모든 나무 베기 및 현장 훼손 작업을 즉시 중단할 것을 요구했다.

용인 국가반도체산업단지는 경기 용인시 기안구 이동읍과 남사읍 일대 약 778만 평방미터(235만 평) 부지에 조성된다. 이 단지에는 삼성전자 반도체 생산 시설(파브) 6곳을 비롯해 재료, 부품, 장비 기업 3곳, 발전 시설 3곳, 산업가스 공급 시설 등이 들어설 예정이다. 관련 단체들은 용인국가반도체산업단지 승인 취소 소송과 관련된 집행 정지 신청을 위해 10월 30일 서울고등법원에 정식 접근을 완료했다.