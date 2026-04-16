용산아트홀, 모차르트 270주년 기념 클래식 공연 무료 초청… 시민들 뜨거운 호응

모차르트 탄생 270주년을 기념하여 용산구와 용산문화재단이 '에센셜 모차르트' 클래식 공연을 무료로 개최했다. 시민들의 뜨거운 관심 속에 진행된 이번 공연은 트리니티 필하모닉 오케스트라와 유명 아티스트들의 협연으로 꾸며졌으며, 용산문화재단의 다양한 문화 행사 개최 계획도 함께 소개되었다.

따뜻한 봄바람이 뺨을 스치던 지난 16일, 퇴근 시간 무렵 서울 용산아트홀 에는 특별한 발걸음이 이어졌습니다. 용산구와 용산문화재단 이 주최한 모차르트 탄생 270주년 기념 특별 공연 '에센셜 모차르트 '에 시민들을 무료로 초대했기 때문입니다. 지난달 3일에 서울시 25개 자치구 중 23번째로 출범한 용산문화재단 은 만 39세로 서울시 자치구 문화재단 역대 최연소 이사장이 된 임형주 이사장을 중심으로 운영되고 있습니다. 팝페라의 전설이라 불리는 임형주 이사장은 열두 살에 데뷔하여 국내외 무대에서 꾸준히 사랑받아 온 인물입니다. 이번 공연은 2026 서울문화재단 공연장 상주단체 육성지원사업의 일환으로, 지난 16일 오후 7시 30분 용산아트홀 대극장에서 성대하게 펼쳐졌습니다. 모차르트 의 교향곡에 대한 뜨거운 관심 덕분에, 공연 시작 1시간 전부터 무료 티켓을 얻기 위한 시민들의 긴 줄이 이어졌습니다.

이날 연주를 담당한 트리니티 필하모닉 오케스트라는 '관객이 원하는 모든 장르의 음악을 연주하여 관객과 무대, 그리고 오케스트라가 하나가 되는 삼위일체 공간을 추구한다'는 철학을 가진 단체입니다. 정치용 지휘 아래 트리니티 필하모닉 오케스트라의 웅장한 연주와 바이올린 강유경, 소프라노 이미영, 플루트 오아라의 아름다운 협연이 어우러진 여섯 곡의 프로그램은 모차르트와 클래식 음악에 목말랐던 관객들의 갈증을 시원하게 해소해주었습니다. 특히 오페라 '마술피리' 중 밤의 여왕 아리아는 용산을 뒤흔들 듯 압도적인 기세로 연주되어, 관객들은 숨죽여 경청하는 숙연한 분위기를 자아냈습니다. 소프라노 이미영은 스타카토와 초고음을 넘나드는 화려하고 폭발적인 열창으로 관객들의 시선을 사로잡았고, 공연 후 뜨거운 박수와 환호를 받았습니다. 공연 진행을 맡은 트리니티이앤엠의 복성수 대표는 볼프강 아마데우스 모차르트의 삶과 음악 세계를 관객들에게 쉽고 친절하게 설명해주며 공연의 이해를 도왔습니다. 용산구의 상주 연주단체로서 트리니티 필하모닉 오케스트라는 2026년에도 용산 지역의 각급 학교와 공연장에서 총 6회의 공연을 계획하고 있어 지역 문화 활성화에 기여할 것으로 기대됩니다. 한편, 일상에 예술을 더하겠다는 포부로 출범한 용산문화재단은 오는 20일부터 흥미로운 전시회도 개최합니다. 용산문화재단 1층 팝업홀에서 열리는 이번 전시는 관람객들이 직접 손끝으로 만지고 느낄 수 있도록 구성되었으며, 4월 30일까지 무료로 개방됩니다. 시민들에게 문화 향유의 기회를 확대하고 예술적 경험을 풍요롭게 제공하고자 하는 용산구와 용산문화재단의 노력은 앞으로도 계속될 것입니다. 이러한 문화 행사는 지역 주민들의 삶의 질을 향상시키고, 용산을 문화 중심지로 발전시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 앞으로 용산문화재단의 행보와 다양한 문화 프로그램에 대한 기대감이 높아지고 있습니다





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모차르트 클래식 공연 용산문화재단 용산아트홀 무료 공연

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