윤우진 전 용산세무서장이 뇌물 수수 혐의로 받은 1심 실형을 2심에서 무죄로 뒤집혔다. 서울고법 형사15부는 공소시효 완성 등을 근거로 전원 무죄를 선고했다.

윤우진 전 서울 용산세무서장 이 세무사 등에게 세무 업무 편의를 제공하고 그 대가로 금품을 받은 혐의로 기소된 2심 재판에서 무죄 선고를 받았다. 윤 전 서장은 세무 업무와 관련된 뇌물 수수 및 특정범죄가중처벌법 위반 혐의에 대해 1심에서 징역 3년 및 벌금 5000만원을 선고받았으나, 서울고법 형사15부(재판장 이희준)는 20일 열린 공개 선고에서 원심을 파기하고 무죄를 판결했다.

2심 무죄 판단의 핵심 근거와 사실 관계

2심 재판부는 공소사실의 마지막 행위가 2012년에 이루어졌으며, 검찰의 공소 제기가 2021년이었기 때문에 기록상 명백히 공소시효가 완성되었다고 판시했다. 형법상 뇌물수수죄의 공소시효는 7년으로 정해져 있어, 이 기간이 만료되면 더 이상 처벌할 수 없는 법적 상태에 처하게 된다. 재판부는 피고인의 혐의 자체를 부인하거나 무죄라고 판단한 것이 아니라, 법적 시효가 지나 처벌할 수 없는 상태임을 강조하면서 무죄를 선고한 취지를 밝혔다.

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윤우진 전 서장은 2011년 2월부터 같은 해 12월까지 육류도매업자 A씨로부터 4300여만원을, 2004년 10월부터 약 8년간 세무사 B씨로부터 1억6000여만원을 챙긴 등 총 2억300만원의 뇌물을 받은 혐의로 2021년 11월 기소되었다. 검찰은 2022년 5월 윤 전 서장이 B씨로부터 받은 뇌물액 3억2900여만원을 추가하는 내용으로 공소장 변경을 신청했고, 법원은 이를 받아들여 혐의 규모가 확대되었다.

1심과 2심 판결의 상이한 점과 법리적 쟁점

1심 재판부는 윤 전 서장이 A씨로부터 받은 뇌물 4300여만원만 유죄로 인정하여 징역 3년과 벌금 5000만원을 선고했으며, B씨로부터 뇌물을 받은 혐의에 대해서는 증거 부족으로 무죄를 선고했다. 그러나 2심 재판부는 A씨로부터 받은 1850만원에 해당하는 뇌물 혐의에 대해서는 무죄로 뒤집었다. 이는 해당 금액에 대한 증거 인식 차이보다는, 나머지 A씨 관련 뇌물 혐의에 대해 공소시효가 지났다고 보고 면소 판단을 내린 것과 맥을 같이한다.

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세무사 B씨로부터 뇌물을 받은 혐의에 대해서는 1심과 마찬가지로 2심도 증거 부족 등을 이유로 무죄를 유지했다. 윤 전 서장이 일부 혐의에 대해 무죄를 받으면서 수수 액수가 3000만원 이하로 인정될 경우 형법상 뇌물수수죄가 적용될 수 있는 법적 구조를 고려할 때, 2심의 무죄 판결은 시효 완성이라는 절차적 이유에 기반한 것으로 해석된다. 이는实体적 진실과 무관하게 법적 시효 제도의 적용이 판결 결과에 결정적인 영향을 미친 사례로 평가된다.

법정 반응과 향후 법적 쟁점의 전망

선고가 끝나고 윤우진 전 서장은 법정을 나서며 눈물을 보이는 등 감정을 추스르지 못하는 모습을 보였다. 서울고법 형사15부의 이번 판결은 공소시효 제도의 법적 엄격함이 사법부의 판단에 어떻게 반영되는지를 보여주는 사례가 될 전망이다. 검찰 측의 추가 항소 여부에 관심이 집중되는 가운데, 이번 판결은 공직자의 뇌물 수수 사건에서 시효 기간 계산과 공소제기 시점이 무죄 판결로 이어질 수 있음을 다시 한번 입증했다.