용산 전쟁기념관의 문제점과 변화

용산 전쟁기념관의 문제점과 변화에 대해 이야기한다. 전쟁기념관이 보여주는 국가주의·군사주의적 시각과 반인권적 전시에 대해 시민사회는 오래전부터 비판의 목소리를 내왔으며, 변화의 필요성 또한 꾸준히 이야기되어 왔다.

연간 방문객 300만 명을 넘어선 용산 전쟁기념관 은 대한민국의 전쟁사를 상징하는 대표적 기념시설이다. 그러나 이 공간이 보여주는 국가주의 · 군사주의 적 시각과 반인권적 전시 에 대해 시민사회는 오래전부터 비판의 목소리를 내왔으며, 변화의 필요성 또한 꾸준히 이야기되어 왔다.

이번 연재에서는 의 활동과 함께, 전쟁을 '기념'하는 공간을 시민의 힘으로 새롭게 상상하고 바꾸려는 시민·활동가·작가의 이야기를 총 8회에 걸쳐 소개한다. 고교생 시절 역사학도를 목표로 역사에 열정을 쏟았던 필자는 우연한 계기로 '베트남전 한국군 민간인학살 논란'을 접했고, 한국이 가해국가로서의 역사를 지닌 전적이 있었다는 사실에 큰 충격을 받았다. 또한 이러한 내용을 정규 교육과정의 역사 수업에서 제대로 배우지 못했다는 점에 문제의식을 느껴, 여러 관련 자료들을 참고하고 조사하기 시작했다.

소위 '학살 부정론자'라고 불리는 이들의 주장에 반박하고 민간인학살에 대한 진상규명을 위해 오랜 시간 노력해왔으며, 국내의 여러 도서관과 박물관을 다니며 자료 탐색을 하는 와중에 서울 용산의 전쟁기념관을 방문했다. 전쟁기념관에는 '전쟁의 교훈'이 있는가 AD 전쟁기념관은 이름 그대로 한반도 역사에서 일어났던 굵직한 전쟁의 역사를 다루는 곳이다. 그중에서도 한국군 해외파병의 역사를 다루는 '해외파병실'에서는 베트남전쟁을 가장 비중 있게 다룬다. 전시관 초입에는 '세계평화'를 목적으로 베트남에 국군을 파병했다는 문구가 기재되어있는데, 여기에는 두 가지 오류가 있다. 첫째, 파병에 법적 근거가 되었던 당시의 헌법 4조에는





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

용산 전쟁기념관 국가주의 군사주의 반인권적 전시 변화의 필요성

United States Latest News, United States Headlines