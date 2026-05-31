요즘 학폭은 SNS와 딥페이크로… 박진호 경감의 실전 해결 솔루션

서울 서초경찰서 박진호 경감이 8년간 학교전담경찰관으로 활동하며 접한 학폭 사례를 통해 현실적인 대처법을 공개했다. 최근 학폭 신고가 급증하며 대입 반영 등으로 예민해진 상황에서, 부모들이 무턱대고 신고하는 실수를 피하고 아이들의 스마트폰과 SNS를 활용한 소통 방법을 설명했다. 디지털 시대 학폭의 새로운 양상과 예방 교육의 중요성을 강조하며, 실제 적용 가능한 해결 전략을 제시한다.

중학교 1학년인 서우(가명)는 어느 날 체육 시간에 피구공으로 같은 반 친구 유리(가명)를 맞힌 후 계속된 긴장과 스트레스에 시달렸다. 유리와 그 친구들이 하루 종일 서우를 째려보고, 국어 시간에 서우가 소리 내어 교과서를 읽을 때 유리가 작게 웃는 소리까지 들었다고 느낀 것이다.

서우는 집에 돌아와 엄마에게 상황을 설명했고, 결국 학교폭력(학폭) 신고를 결정했다. 그러나 유리 측은 피구공에 맞아 아파서 쳐다본 것뿐이며, 이후로는 서우를 의도적으로 무시하거나 비웃은 적이 없다고 주장했다. 오히려 유리의 부모는 서우를 '맞학폭'으로 신고하겠다고 맞섰다. 이 사례는 서울 서초경찰서에서 학교전담경찰관(SPO)으로 근무하는 박진호 경감이 실제로 담당했던 갈등이다.

박 경감은 2017년부터 8년 넘게 학교전담경찰관으로 활동하며 국내에서 가장 많은 학폭 심의위원회에 참여한 전문가로, 현재 학폭 양상이 과거와 많이 달라졌다고 지적한다. 그는 요즘 학폭이 드라마 '더 글로리'처럼 신체적 폭력보다는 SNS를 통한 집단 따돌림과 딥페이크 등 디지털 형태로 심화하고 있다고 설명했다. 실제로 학폭 신고 건수는 2020년 2만 5천여 건에서 2024년 5만 8천여 건으로 두 배 이상 증가했으며, 최근 대입 전형에 학폭 조치 사항이 반영되면서 신고가 더 민감해지고 예민해지는 추세다.

박 경감은 학폭 신고 시 부모들이 가장 많이 하는 실수는 상황을 제대로 파악하지 않고 무턱대고 신고했다가 후회하는 경우가 많다는 점을 강조했다. 그는 450회가 넘는 학폭위 참석 경험을 바탕으로, 아이들의 언어폭력과 소통 부재가 문제의 핵심이라고 진단했다. 특히 부모들은 아이들이 겪는 일을 알기 어렵지만, 실제로는 아이들의 스마트폰과 SNS에 모든 단서가 들어있다고 말했다. 关键在于 아이 스스로 자신의 기기를 부모에게 보여주도록 유도하는 대화법이 핵심이다.

박 경감은 자신의 중학교 2학년 아들을 통해 실제로 활용한 '필승 대화법'을 공개했다. 예를 들어 자녀가 인스타그램 등 SNS에서 어떤 내용을 올리고 확인하는지 직접 보게 하고, 학폭 연루 시 하지 말아야 할 행동들을 안내했다. 또한 학폭 성립 기준, 학폭 신호, 맞폭 신고 후회하는 이유, 자녀 인스타그램 확인법 등 구체적인 해결 솔루션을 제시했다. 그는 서울 전역에서 학부모们로부터 상담 요청을 받는 '학폭 전문 경찰'로서, 체계적인 예방 교육과 사례 분석을 통해 문제를 해결하고 있다.

최근 학폭은 단순한 신체적 충돌보다 디지털 환경에서의 은유적·심리적 폭력이 더 큰 비중을 차지하며, 이에 대한 부모의 인식 전환과 적극적인 소통이 필요하다고 박 경감은 강조했다. 이번 뉴스페어링 인터뷰에서는 박 경감의 실제 사례와 대처법을 상세히 다뤘으며, 자녀가 피해자가 아닌 가해자로 지목되었을 때의 행동 지침도 포함되었다. 학폭 문제는 이제 가정과 학교, 경찰이 함께 협력해 선제적으로 대응해야 할 복합적 과제가 되었다





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