요양·한방병원의 암환자 대상 불법 페이백 관행 실상과 대응 방안

중앙일보 취재로 일부 요양·한방병원의 암환자 대상 현금 보상(페이백) 불법 관행이 확인되었다. 고가 비급여 진료 유도와 허술한 입원 관리로 실손보험제도가 악용되고 있으며, 이는 보험금 누수와 보험료 인상으로 이어질 수 있다. 정부와 관계 기관의 체계적 대응이 필요한 상황이다.

일부 요양· 한방병원 이 암환자를 대상으로 입원 시 현금을 돌려주는 불법 ' 페이백 ' 관행이 중앙일보 취재를 통해 드러났다. 이는 고가 비급여 진료 를 유도하고 환자가 실손보험 금을 받은 후 추가로 현금을 받는 구조로, 실손보험 제도의 도덕적 해이 를 초래하고 있다.

병원은 보장 한도에 맞춰 월 수백만 원대의 비급여 진료 패키지를 권유하며 입원 관리도 허술하게 운영하는 경우가 많다. 해당 관행은 일부 병원의 일탈이 아닌 업계의 공공연한 비밀로 지적되며, 요양병원이 치료와 돌봄보다 보험금 청구에 치중할 경우 정상 운영 병원의 경쟁력 저하와 환자의 의료 질 악화, 보험료 인상 등으로 이어질 수 있다. 또한 고가 비급여 치료 중에는 의학적 효과가 입증되지 않은 항목도 포함되어 과잉 진료와 보험금 누수를 부추긴다. 진료비 페이백은 의료법과 보험사기방지법 위반 소지가 있으나 적발이 어렵고, 주로 환자나 내부자의 신고에 의존해야 하는 한계가 있다.

이에 이재명 대통령과 정은경 보건복지부 장관이 각각 불법 관행 시정과 엄정 조치를 촉구했으며, 금융당국, 수사기관, 보험업계의 협력을 통한 체계적 조사와 대책 마련이 시급하다





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