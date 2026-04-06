요르단, 이란 공격 피해 심화… 공습 사이렌 울리고, 긴장 고조

이스라엘과 인접한 요르단에서 이란의 공격으로 인한 피해가 커지고 있습니다. 공습 사이렌이 빈번하게 울리고 있으며, 미사일 파편으로 인한 피해도 속출하고 있습니다. 미국과 이스라엘의 이란 공습 강화와 이란의 보복 공격 위협으로 중동 지역의 긴장이 고조되고 있습니다.

이스라엘과 인접한 요르단 에서 이란의 공격으로 인한 피해가 심화되고 있습니다. 현지 상황은 매우 불안정하며, 공습 사이렌이 빈번하게 울리고 있습니다. 저는 전쟁 발발 후 30일 동안 요르단 에 머물고 있는데, 매일 이란 미사일 이 요르단 상공을 지나가고 공습 경보가 울리고 있습니다. 미사일 요격 후 경보가 울리는 경우도 종종 있어, 파편 낙하의 위험 때문에 불안감이 끊이지 않습니다. 오늘 오전과 오후 두 차례 사이렌이 울렸으며, 오후 경보 발령 후 이스라엘군은 이란 미사일 을 감지했다고 발표했습니다. 요르단 당국은 지금까지 요격된 미사일 파편으로 인해 28명이 부상당하고, 주택 59채와 차량 31대가 파손되었으며, 16건의 공공장소 피해가 발생했다고 밝혔습니다. 최근 이란이 요르단 의 주요 교량 3곳과 미국 관련 시설을 공격 목표로 지목한 이후 상황은 더욱 악화되었습니다. 이러한 지속적인 공격은 현지 주민들에게 극심한 불안감을 안겨주고 있습니다.

\미국과 이스라엘은 트럼프 대통령의 협상 시한이 임박함에 따라 이란을 상대로 공습 강도를 높이고 있습니다. 미국과 이스라엘은 이란의 수도 테헤란을 포함한 12개 도시를 대상으로 대규모 공습을 감행했습니다. 카타르의 알자지라 방송은 이 공습으로 인해 이란 전역에서 34명이 사망했다고 보도했습니다. 이란 혁명수비대 정보수장의 사망 소식도 이란과 이스라엘 양측에서 확인되었습니다. 이스라엘 국방장관은 혁명수비대의 민간인 공격에 대한 보복으로 테러리스트 수장들을 추적해 제거하겠다고 밝혔습니다. 이에 맞서 이란 정부는 전국 제약·의료장비 부문 산업 시설 24곳과 박물관 및 유적 131곳이 공격받았다고 주장했습니다. 이란은 이스라엘을 상대로 여러 차례 파상 공습을 감행했으며, 이스라엘 북부 하이파의 주거용 건물이 공격받아 2명이 사망하고 다수의 부상자가 발생했습니다. 이러한 공습은 양측 간의 긴장을 더욱 고조시키고 있습니다.\현재 미국과 이란은 45일간의 휴전 방안을 논의 중이지만, 이란의 대규모 보복 공격 가능성으로 인해 긴장감이 여전히 팽팽합니다. 이란군은 민간시설 공격이 반복될 경우 더욱 강력한 보복 공격으로 대응하겠다고 밝혔습니다. 이는 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 개방을 요구하자, 이에 대한 맞대응으로 해석됩니다. 이란군은 다음 단계 공격 및 보복 작전이 훨씬 더 광범위하게 진행될 것이라고 경고했습니다. 최근 이란은 이스라엘과 미국의 공격에 대한 보복을 예고하며, 미국 테크 기업의 투자 시설과 석유화학 시설을 구체적으로 언급했습니다. 또한, B1 다리 피격에 따른 잠재적 보복 공격 대상으로 주변국의 주요 교량을 지목했습니다. 쿠웨이트의 해상 교량, 사우디아라비아와 바레인을 잇는 킹 파드 코즈웨이, 아랍에미리트의 셰이크 자이드 및 셰이크 칼리파 교량, 요르단의 압둔 다리와 킹 후세인 교량 등이 언급되었습니다. 현재 요르단 암만 도심에서는 공습 사이렌이 울리고 있으며, 긴장감이 고조되고 있습니다





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