요르단·레바논 한국 문화 열풍, 한류가 일상화된 중동

요르단과 레바논에서 한국식 커피, 음식, 자동차가 일상화되며 한류 열기가 고조되고 있다. 현지인들의 적극적인 관심과 한국 기업들의 성공적인 진출 현상을 분석한다.

지난달 18일(현지시간) 요르단 수도 암만의 요르단대학교 정문 앞에는 낯익은 보라색 간판을 달고 들어선 한국 커피 프랜차이즈 ' 더벤티' 매장이 입지를 다졌다. 이 매장은 요르단 내 2호점으로, 문을 연 직후부터 태극기가 그려진 '서울 라테'와 한국식 국화빵을求めて 현지인들과 대학생들로 붐볐다.

매장 관계자는 서울 라테가 인기 메뉴라며, 특히 금요일 기도 시간 전후로 요르단대학교 학생들이 많이 찾는다고 밝혔다. 이는 단순한 음료 섭취를 넘어, 한국 문화에 대한 적극적인 수용과 선호도가 일상 속에서 어떻게 구현되는지를 보여주는 대표적인 사례로 작용하고 있다.

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요르단 대학생들의 한국어 학습 열기 심화

더벤티 매장 내외부에서는 한국어를 구사하는 요르단 대학생들의 모습이 눈에 띄게 증가했다. 요르단대학교 한국어 전공생인 루페이다(24세)는 자막 없이 10대 초반 한국 드라마를 시청하고 싶다는 일념으로 한국어 학습을 시작했다고 밝히며, 한국어가 자신을 선택했다는 당찬 포부를 드러냈다.

그는 가장 좋아하는 한국어 단어로 '인연'을 꼽았으며, 향후 한국 유학과 취업을 꿈꾸고 있다고 밝혔다. 이러한 현상은 한류 콘텐츠가 단순한 오락을 넘어, 현지 청년들의 진로 설계와 언어 학습 동기로까지 확장되고 있음을 시사하며, 문화적 교감의 깊이를 더하고 있다.

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암만·베이루트 식품 시장 한국식 제품 공세

한국의 미식 문화는 요르단과 레바논의 식품 시장 전반에 걸쳐 뚜렷한 영향을 미치고 있다. 암만 소재 한식당 '비빔'에서는 떡볶이, 잡채, 김치, 만두, 빙수 등 다양한 한국_menu가 현지인들의 사랑을 받고 있다. 이 식당 벽면에는 아랍어, 영어, 한국어로 쓴 손님들의 낙서와 후기들이 가득해 문화적 소통의 장으로 자리 잡고 있다.

이와 parallel하게, 요르단 암만의 대형 마트 '씨타운'에서는 삼양식품의 불닭볶음면이 검은색 오리지널부터 분홍색 까르보나라에 이르기까지 다양한 종류로 진열되어 큰 인기를 끌고 있다. 이처럼 편의점 및 마트 진열대를 통해 한국 인스턴트 식품이 현지 주부들과 소비자들에게 빠르게 보급되며, 한국 식품 브랜드의 입지가 강화되고 있다.

레바논 현지화 전략과 한국차량 시장 지배력

한류 열기는 국경 너머 레바논 수도 베이루트에서도 확산되고 있다. 베이루트 거리에는 한국식 핫도그 전문점 '코고와'가 입점하여 하루 평균 50명의 방문객을 기록 중이다. 전쟁 이후 식재료비 상승에도 불구하고 가격은 동결하며, 돼지고기 대신 닭고기와 칠면조를 사용하는 등 현지 식문화에 맞춘 차별화된 운영 전략을 펼치고 있다.

교통 부문에서도 한국 차량의 위용은 절대적이다. 요르단 아카바 공항부터 베이루트의 자동차 거리 '도라'에 이르기까지, 현대자동차와 기아차 관련 부품점들이 밀집해 있다. 현지 중고차 딜러들은 현대·기아차를 주요 판매 차종으로 꼽으며, 우버 등의 차량 호출 앱에서도 한국 차량이 다수 발견될 정도로 시장 점유율을 장악하고 있다.