외환시장 위기, 한국 외환시장은 느슨한 대응

한국 외환시장은 외환위기 때와 같은 상황에서 느슨한 대응을 보이고 있다. 원화 약세와 고환율, 고물가, 고금리 청구서는 이미 시작됐다. 외환시장에서의 갈등은 갈수록 심화되고 있으며, 한국 외환시장은 외환보유액을 헐고 실제 시장 개입에 나서지 못하고 있다.

조현숙 경제부장 ‘왜 외국인 투자자는 한국 주식을 팔기만 하는 걸까요? ’ ‘언젠가 떨어질 거라고 보니깐요. 계속 오른다고 생각하면 당연히 갖고 있겠죠. ’ ‘다들 왜 원화를 팔고 달러만 사고 있는 건가요?

’ ‘그야 원화 가격이 더 내려갈 거(환율 상승) 같으니 그렇죠. ’ 1560원도 뚫은 원-달러 환율 더 오를 것이란 기대가 동력 당국, 칼집에 칼이 있긴 한가 외환당국 수장을 수년간 지냈던 A와의 문답이다. 대답하기 어려운 질문이라고 생각했는데, 돌아온 답은 너무나 간단했다. 값이 내려갈 것 같아서 판다는 데 무슨 도리가 있나.

지난 5일 야간 거래에서 원-달러 환율이 1560원 선(장중)을 뚫었다. 2009년 3월 6일 세운 기록인 1597원까지 50원도 채 남지 않았다. 미국에서 시작한 부실대출 위기가 세계 금융시장을 무너뜨렸던 17년 전과 맞먹는 숫자다. 1997년 12월 외환위기 때 세운 역대 최고 기록인 1962원까지 400원 정도 남았다는 게 그나마 위안이다. 하지만 그 살벌한 외환위기 때도 환율이 1500원을 웃돌았던 건 단 57일에 불과했다. 올해 들어 환율이 1500원을 넘은 날이 벌써 26일간이다.

지금과 같은 상황이 한 달만 더 이어져도 외환위기 때와 맞먹는 기록이 생겨난다는 의미다. 전쟁 소식은 있어도 어디 경제위기가 터졌단 얘기는 없는데 한국 외환시장은 피난 행렬에 나선 투자자로 넘쳐난다. 외국인이고 국내 투자자고 할 것 없이 원화를 던지고 달러를 구해 떠나는 중이다. 우리 처지와 비슷하게 엔화값이 추락 중인 일본은 지난달 월간 기준 역대 최대 규모인 11조7000억 엔(약 114조원)의 외환보유액을 써가며 환율 방어에 나섰다.

외환시장을 겨냥해 ‘단호한 조처를 할 준비가 돼 있다’는 선전포고도 했다. 그런데도 방어선으로 꼽히는 달러당 160엔 선이 흔들릴 만큼 당국과 시장 간 환율전쟁은 급박하게 돌아가고 있다. 그에 비하면 한국 외환당국은 느긋하다. 구두개입에 나섰지만 수위는 별다를 게 없다.

‘각별한 경각심’ ‘경계감’ ‘예의주시’ ‘과도한 쏠림에는 단호한 대응’. 환율이 1200~1300원대였을 때도 똑같이 했던 소리다. 당연히 시장에 통할 리 없다. 한국도 외환보유액을 헐어 실제 시장 개입에 나서긴 했지만 일본에 비하면 미미한 수준이다.

아시아 신흥국(물론 한국도 포함된다)을 겨냥한 외환 투기세력의 범람이 위기를 불러왔던 1997년. 국제통화기금(IMF)은 37쪽짜리 연구보고서를 하나 내놓는다. 여기서 당시 환투기세력을 움직인 핵심 동력은 각국의 경제 기초체력보다 통화가치가 내려갈 것이라는 기대(expectations of depreciation)란 점을 짚어냈다. 전 세계 외환시장의 바닥을 들여다보면 하루 수조 달러에서 수십조 달러어치에 이르는 판돈(외화)을 놓고 벌어지는 고도의 심리전이나 다름없다.

반도체가 밀어 올린 역대 최고의 수출 실적, 그에 힘입은 사상 최대 규모의 경상수지 흑자, 8000대 코스피, 2%를 넘어 3% 선을 넘보는 경제성장률에도 위기급인 1500원대 환율을 맞닥뜨린 배경 중 하나다. 신현송 한국은행 총재가 예고한 오는 7월 기준금리 인상도 충분한 해법이 되지 못한다. 원화 약세(환율 상승)의 주범 중 하나로 한·미 금리 역전이 꼽히는데, 고물가와 고용지표 호조에 미국도 기준금리를 올릴 것이란 전망이 시장에 이미 번지고 있기 때문이다.

‘끝까지 밀어붙여라(Keep at it). ’ 전설적인 미국 연방준비제도(Fed) 의장, 폴 볼커의 상짙과도 같은 구호다. 1970~80년대 금 태환제(달러를 일정량의 금으로 교환) 폐기 이후 추락하던 달러의 기축통화 위상을 지켜낸 인물이다.

‘어떤 대가를 치르더라도(Whatever it takes). ’ 유럽 재정위기로 유로존 체제가 무너질 위기에 몰렸던 2012년 수단과 방법을 가리지 않고 유로화를 살려내겠다며 마리오 드라기 당시 유럽중앙은행(ECB) 총재가 한 말이다. 흡사 전쟁터에서나 쓸 법한 문구다. 이 정도의 결연한 의지까지 바라지 않는다.

그럼 환율이 1600원, 1700원이 돼야 나설 것인가. 고환율과 맞물려 고물가, 고금리 청구서는 이미 날아들기 시작했다. 금융위기를 일찌감치 예견한 걸로 유명한 라구람 라잔 시카고대 교수는 책 『폴트라인』에서 위기의 불씨가 생겨났을 때 정부가 해야 할 행동 규칙을 이렇게 축약했다.

‘거품 꼭대기에서 사태를 수습하는 것보다 커지기 전 바닥에서 수습하는 것이 훨씬 더 쉽지 않나. 시간이 해결해줄 것이라 믿지 말고 칼을 뽑아 직접 해결해야 한다. ’ 그래서 묻고 싶다. 도대체 칼은 언제 뽑을 건가. 아니 칼집에 칼(대응 전략)이 있긴 한 건가





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