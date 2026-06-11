외환시장의 변동성으로 정부, 주요 수출기업들에 환율 안정화 협조 요청

외환시장의 변동성이 커지자 정부는 주요 수출기업들에 환율 안정화를 위한 협조를 공식 요청했다. 수출기업들은 보유한 달러를 조기에 원화로 환전하고 해외에 쌓아둔 자금을 국내로 들여와 달라는 것이다.

외환시장 의 변동성이 커지자 정부는 주요 수출기업 들에 환율 안정화를 위한 협조를 공식 요청했다. 수출기업 들은 보유한 달러를 조기에 원화로 환전하고 해외에 쌓아둔 자금을 국내로 들여와 달라는 것이다.

외환시장의 변동성이 커지자 정부는 주요 수출기업들과 간담회를 열고 최근 외환시장 상황을 점검했다. 간담회에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차·기아, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 대표 수출기업 관계자들이 참석했다. 정부는 최근 원·달러 환율 상승에 따른 우려를 전달하며 민관이 함께 외환시장 안정에 나서야 한다고 강조했다. 허 차관은 우리 경제의 기초체력은 견조하지만 고환율이 장기화될 경우 기업과 가계 부담이 커지고 민생경제 회복이 지연될 수 있다고 지적했다.

문 차관 역시 고환율의 부정적 영향을 줄이기 위해서는 기업의 역할도 중요하다는 입장을 전달했다. 정부는 원자재 가격 상승과 환율 부담으로 어려움을 겪는 기업들을 지원하기 위해 수입보험 확대와 대출보증 한도 우대 등 지원책도 강화할 계획이라고 밝혔다. 참석 기업들은 환율 급변이 환위험 관리 부담을 키우고 경영 불확실성을 높이는 등 외환 수급 안정화를 위해 정부와 함께 노력하겠다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 최근 환율 상승은 미국 금리 인상 전망과 중동 지역 지정학적 리스크 확대, 외국인 투자자들의 국내 주식 매도세 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 이에 따라 정부는 외환시장 점검을 강화하는 한편 필요시 시장 안정 조치도 병행한다는 방침이다





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