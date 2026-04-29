외환 거래량 사상 최대…중동 전쟁에 원/달러 환율도 급등

1분기 외환 거래량이 1,000억 달러를 돌파하고, 중동 전쟁의 영향으로 원/달러 환율이 급등했습니다. 외국인 투자 증가와 수출 호조가 거래량 증가의 주요 원인으로 분석됩니다.

지난달 29일 서울 중구 명동의 한 환전소 게시판에 원/달러 환율 이 1,502원으로 표시되고 있다. 이날 중동 전쟁 발발에 따른 외국인 투자 자들의 국내 주식 순매도가 역대 최고치를 기록하며 원/달러 환율 상승을 부추겼다.

연합뉴스에 따르면 올해 1분기(1월~3월) 한국으로의 외국인 투자가 급증하면서 국내 일일 외환 거래량이 사상 처음 1,000억 달러를 넘어섰다. 한국은행이 29일 발표한 ‘2026년 1분기 외환은행 외환거래 실적’ 보고서에 따르면 1분기 평균 일일 외환 거래량은 1,026억 5천만 달러로, 작년 4분기의 846억 2천만 달러보다 21.3% 증가했다. 2008년 통계 개정 이후 작년 4분기가 최고 분기 실적이었으나, 이번에 다시 기록이 경신되었다. 일일 외환 거래량이 1,000억 달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

한국은행은 국내 증권에 대한 외국인 투자 증가, 계절적 요인, 중동 전쟁으로 인한 변동성 확대, 국내 기업의 수출 호조 등을 외환 거래량 급증의 원인으로 지목했다. 올해 1분기 국내 주식 시장은 코스피 지수가 4,000선 초반에서 시작하여 6,300까지 급등했다가 중동 전쟁으로 인해 다시 5,000선으로 하락하는 롤러코스터 장세를 보였다. 이러한 과정에서 외국인들의 국내 주식 매수 및 매도가 증가했다. 1분기 국내 증권(상장 주식 및 채권)에 대한 외국인 거래는 월평균 855조 원에 달해, 작년 4분기의 475조 원보다 거의 두 배로 증가했다.

작년 말 1,439원까지 하락했던 원/달러 환율은 중동 전쟁 속에서 3월에 최고 1,530원까지 급등하며 환율 변동 위험을 헤지하기 위한 거래가 증가했다. 한국은행은 또한 국내 기업의 수출이 1분기에 호조를 보였고, 연말에는 거래가 줄어들고 새해 초에는 다시 증가하는 계절적 패턴이 작용한 점도 영향을 미쳤다고 덧붙였다. 1분기 평균 일일 현물 외환 거래량은 전 분기 대비 26.2%($88억) 증가한 423억 9천만 달러였다. 이 중 원/달러 거래는 전 분기 대비 28.3%($73억 3천만 달러) 증가한 332억 8천만 달러를 기록했다. 외환 시장의 이러한 급격한 변화는 국내 경제에 다양한 영향을 미칠 수 있다.

특히, 원/달러 환율의 변동성은 수출 기업의 채산성에 직접적인 영향을 미치며, 수입 물가 상승을 유발하여 소비자 물가에도 영향을 줄 수 있다. 또한, 외국인 투자자들의 국내 주식 투자 규모 변화는 국내 주식 시장의 안정성을 흔들 수 있다. 따라서, 정부와 한국은행은 외환 시장의 변동성에 대한 면밀한 모니터링과 함께 필요한 경우 시장 안정화 조치를 취해야 할 것이다. 예를 들어, 외환보유액을 활용한 시장 개입이나, 외환 시장의 투기적 움직임을 억제하기 위한 규제 강화 등이 고려될 수 있다.

또한, 기업들은 환율 변동 위험을 최소화하기 위해 환헤지 전략을 적극적으로 활용하고, 외환 시장 상황 변화에 대한 신속한 대응 체계를 구축해야 한다. 개인 투자자들 또한 외환 시장의 변동성에 유의하며 투자 결정을 신중하게 내릴 필요가 있다. 더욱이, 지정학적 리스크가 지속되는 상황에서 외환 시장의 변동성은 더욱 확대될 가능성이 높다. 중동 전쟁의 장기화, 미중 무역 갈등 심화, 주요국의 통화 정책 변화 등 다양한 요인들이 외환 시장에 영향을 미칠 수 있다.

따라서, 한국 경제는 이러한 외부 충격에 대한 대비책을 마련해야 한다. 예를 들어, 수출 시장 다변화를 통해 특정 지역에 대한 의존도를 낮추고, 국내 경제의 자생력을 강화해야 한다. 또한, 외환 시장의 투명성을 높이고, 시장 참여자들의 정보 접근성을 개선하여 시장의 효율성을 높여야 한다. 마지막으로, 국제 공조를 통해 외환 시장의 안정화를 위한 노력을 지속해야 한다.

한국은행은 국제 통화 기금(IMF) 등 국제기구와의 협력을 강화하고, 주요국 중앙은행과의 정보 교류를 확대하여 외환 시장의 안정화를 위한 공동 대응 체계를 구축해야 할 것이다





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