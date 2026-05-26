외인, 장중 순매수에서 순매도로 전환...13일째 매도 우위(서울=연합뉴스) 김인철 기자=26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 199.80포인트(2.55%) 오른 8,047.51에 장을 마쳤다. 2026.5.26 yatoya@yna.co.kr한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 199.80포인트(2.55%) 오른 8,047.51에서 장을 마쳤다.코스피는 전 거래일보다 223.20포인트(2.84%) 오른 8,070.91로 출발해 장 중 한때 8,131.15까지 오르며 지난 15일 세운 기존 장 중 최고치(8,046.78) 기록을 경신했다.유가증권시장에서 기관 투자자가 9천100억원 순매수한 반면, 외국인과 개인은 각각 1천840억원, 6천160억원 순매도했다.외국인은 코스피200 선물시장에서도 640억원 매도 우위를 보였다.미국과 이란은 호르무즈 해협 재개방, 적대 행위 중단 선언, 향후 60일간 핵 협상을 진행 등의 내용을 담은 양해각서(MOU) 초안을 둘러싸고 협상을 진행 중이다. 국내 증시가 개장하기 직전 미군 중부 사령부가 자위권 행사 차원에서 이란 남부 지역의 일부 목표물을 공습했다고 밝혔다는 외신 보도가 나오기도 했지만, 시장은 협상 진전에 좀 더 무게를 뒀다. 김대준 한국투자증권 연구원은"중동 리스크 완화는 AI 성장을 토대로 급등했던 IT에 유리하게 작용한다"며"금리와 인플레 우려가 완화되면 미래 성장에 기반해 상승 랠리를 이어오던 IT 투자 심리는 이전보다 더 개선될 수 있다"고 예상했다. '반도체 투 톱' 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2.22%, 5.72% 상승했고, 기판 가격 상승 기대감에 삼성전기(17.31%)와 LG이노텍(23.61%) 등이 급등했다. 이 가운데 SK하이닉스는 사상 처음으로 주가가 200만원을 넘어서며 '200만 닉스'가 됐다. 삼성전자도 지난 22일에 이어 장중 30만원을 넘으며 또다시 '30만전자'를 터치하기도 했다.시가총액 상위 종목 중 현대차(5.19%), LG에너지솔루션(0.25%), HD현대중공업(9.56%) 등이 올랐고 SK스퀘어(-0.34%), 삼성생명(-4.53%), 삼성물산(-2.26%) 등은 내렸다. 업종별 등락률을 살펴보면 운송장비·부품(4.13%), 전기·전자(3.93%), 제조(3.43%) 등은 상승했고 섬유·의류(-4.01%), 보험(-2.80%), 음식료·담배(-2.09%) 등은 하락했다.

외인, 장중 순매수에서 순매도로 전환...13일째 매도 우위(서울=연합뉴스) 김인철 기자=26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 199.80포인트(2.55%) 오른 8,047.51에 장을 마쳤다. 2026.5.26 yatoya@yna.co.kr한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 199.80포인트(2.55%) 오른 8,047.51에서 장을 마쳤다.

코스피는 전 거래일보다 223.20포인트(2.84%) 오른 8,070.91로 출발해 장 중 한때 8,131.15까지 오르며 지난 15일 세운 기존 장 중 최고치(8,046.78) 기록을 경신했다. 유가증권시장에서 기관 투자자가 9천100억원 순매수한 반면, 외국인과 개인은 각각 1천840억원, 6천160억원 순매도했다. 외국인은 코스피200 선물시장에서도 640억원 매도 우위를 보였다. 미국과 이란은 호르무즈 해협 재개방, 적대 행위 중단 선언, 향후 60일간 핵 협상을 진행 등의 내용을 담은 양해각서(MOU) 초안을 둘러싸고 협상을 진행 중이다.

국내 증시가 개장하기 직전 미군 중부 사령부가 자위권 행사 차원에서 이란 남부 지역의 일부 목표물을 공습했다고 밝혔다는 외신 보도가 나오기도 했지만, 시장은 협상 진전에 좀 더 무게를 뒀다. 김대준 한국투자증권 연구원은"중동 리스크 완화는 AI 성장을 토대로 급등했던 IT에 유리하게 작용한다"며"금리와 인플레 우려가 완화되면 미래 성장에 기반해 상승 랠리를 이어오던 IT 투자 심리는 이전보다 더 개선될 수 있다"고 예상했다.

'반도체 투 톱' 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2.22%, 5.72% 상승했고, 기판 가격 상승 기대감에 삼성전기(17.31%)와 LG이노텍(23.61%) 등이 급등했다. 이 가운데 SK하이닉스는 사상 처음으로 주가가 200만원을 넘어서며 '200만 닉스'가 됐다. 삼성전자도 지난 22일에 이어 장중 30만원을 넘으며 또다시 '30만전자'를 터치하기도 했다. 시가총액 상위 종목 중 현대차(5.19%), LG에너지솔루션(0.25%), HD현대중공업(9.56%) 등이 올랐고 SK스퀘어(-0.34%), 삼성생명(-4.53%), 삼성물산(-2.26%) 등은 내렸다.

업종별 등락률을 살펴보면 운송장비·부품(4.13%), 전기·전자(3.93%), 제조(3.43%) 등은 상승했고 섬유·의류(-4.01%), 보험(-2.80%), 음식료·담배(-2.09%) 등은 하락했다





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