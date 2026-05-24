외식업 점주들이 플랫폼에 지출하는 수수료와 배달료가 자영업자의 수익성을 악화시키는 구조적 위험으로 작용할 수 있다는 지적이 제기됐다. 24일 국회미래연구원의 '2025 자영업 실태조사로 본 성과 격차와 부채 결정요인' 보고서에 따르면 플랫폼을 사용하는 외식업자들의 연간 수수료·배달료 지출은 연령대별로 평균 500만~1300만원 수준이었다. 특히 40대 점주가 1291만6000원으로 전 연령대 중 가소비가 위축되면서 어려워진 자영업자들의 사정은 커피전문점 시장에서 극명하게 나타난다.

외식업 점주들이 플랫폼 에 지출하는 수수료 와 배달료 가 연간 1000만원을 넘어서면서, 비용이 더 치솟을 경우 자영업자 의 수익성 을 악화시키는 구조적 위험 으로 작용할 수 있다는 지적이 제기됐다. 24일 국회미래연구원의 '2025 자영업 실태조사로 본 성과 격차와 부채 결정요인' 보고서에 따르면 플랫폼 을 사용하는 외식업 자들의 연간 수수료 · 배달료 지출은 연령대별로 평균 500만~1300만원 수준이었다.

특히 40대 점주가 1291만6000원으로 전 연령대 중 가소비가 위축되면서 어려워진 자영업자들의 사정은 커피전문점 시장에서 극명하게 나타난다. 가장 진입장벽이 낮으면서도 많은 소비자가 애용하기 때문에 커피전문점 시장은 자영업의 트렌드를 볼 때 바로미터로 활용한다. 실제로 커피전문점은 고물가 현상이 심화된 뒤로는 저가 커피 브랜드만 늘면서 전반적인 수익성 악화로 이어지고 있다. 6일 식품업계에 따르면 메가MGC커피·빽다방·컴포즈커피로 대표되는 3대 저가 커피 브랜드 매장은 코로나19 사태 이후 급격히 늘었다.

서울 은평구에서 치킨집을 운영하는 박 모씨(58)는 최근 주문 수는 늘지 않았는데 매장 운영에 드는 비용만 크게 늘어 생활고를 겪고 있다. 전기·가스비부터 직원 인건비까지 각종 비용이 모두 올랐는데 지난해부터 이어지고 있는 고금리로 코로나 때 가계 유지를 위해 끌어 쓴 대출 원리금 부담까지 커졌기 때문이다. 박씨는 "이자로 나가는 돈이 최근 2년 사이에만 두 배로 늘었다"면서 "생계를 유지하려면 폐업 하기도 어렵기 때문에 어떻게든 빚을 줄이려고 밤에는 외식업체들 폐업률이 코로나19 팬데믹 이후 최고치를 기록했다. 고물가와 고금리에 따른 소비 침체가 이어지면서다.

여윳돈이 부족한 소비자들이 돈을 아끼기 위해 밖에서 사먹지 않거나 '초저가'만 찾다 보니 상당수 자영업자들이 도저히 버티지 못하고 문을 닫고 있다. 6일 서울시에 따르면 올해 1분기 서울에서 폐업한 외식업체 수는 지난해 같은 기간보다 2.9% 늘어난 5922개로 집계됐다. 1분기 기준 4년 만에 최고치다. 폐업률도 4년 만에 처음으로 4%대"라고 말했다





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