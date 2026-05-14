외로움의 벽을 허물고 관계의 숲을 가꾸는 도시, 서울시의 다정한 처방전

서울시가 고립과 은둔으로 고통받는 시민들을 위해 24시간 상담창구, 참여형 적립금, 일상 챌린지 등 촘촘한 사회적 안전망을 구축하며 관계 회복을 통한 외로움 해소에 나섰습니다.

푸르른 5월은 흔히 가정의 달이라 불리며 가족과 소중한 사람들을 떠올리게 하는 시기입니다. 어린이날과 어버이날 같은 기념일이 이어지면서 가족이나 지인 사이의 만남과 연락이 자연스럽게 늘어나는 활기찬 계절이기도 합니다.

하지만 이러한 사회적 관계의 흐름에서 소외된 이들에게 5월의 눈부신 햇살은 오히려 일상 속에 깊게 자리 잡은 외로움을 더욱 또렷하게 비추는 조명이 되곤 합니다. 최근 우리 사회는 1인 가구의 급격한 증가와 관계의 단절이라는 구조적 변화를 겪고 있으며, 이에 따라 외로움과 고립은 더 이상 개인의 심리적 문제가 아니라 심각한 사회적 현상으로 대두되었습니다. 서울시의 2025년 조사 결과에 따르면, 깊은 외로움을 겪고 있는 고립 청년은 약 19만 명에 달하며, 6개월 이상 집 밖으로 나오지 않는 은둔 청년 또한 약 5만 명에 이르는 것으로 나타났습니다.

더욱 우려스러운 점은 청년층뿐만 아니라 겉으로 드러나지 않는 중장년층과 노년층의 은둔 가구까지 포함한다면 그 규모는 짐작보다 훨씬 더 클 것이라는 사실입니다. 이에 서울시는 외로움과 고립, 그리고 은둔이라는 문제를 개인이 감당해야 할 몫이 아닌, 사회가 함께 대응해야 할 중대한 공공의 과제로 선포했습니다. 지방자치단체로서는 최초로 외로움을 전면적인 정책 의제로 설정한 '외로움 없는 서울' 프로젝트가 바로 그 시작입니다. 시행 2년 차를 맞이한 올해, 서울시의 외로움 처방전은 지난 1년 동안의 객관적인 성과를 바탕으로 시민들의 일상 속에 한층 더 깊고 촘촘하게 스며들며 진화하고 있습니다.

가장 눈에 띄는 변화는 시민들이 언제든 편하게 도움을 요청할 수 있는 소통 창구가 안정적으로 정착되었다는 점입니다. 지난해 4월부터 운영된 '외로움안녕120'은 서울시 외로움 대응 정책의 든든한 출발점이 되었습니다. 365일 24시간 내내 열려 있는 이 상담 창구는 서울시 다산콜센터인 120번으로 전화를 걸어 안내에 따라 5번을 누르면 전문 상담원과 즉시 연결되는 구조입니다. 서비스 운영 1년 만에 누적 상담 건수는 약 4만 건을 기록했으며, 하루 평균 125건의 상담이 이루어지고 있습니다. 특히 주목할 점은 전체 상담의 약 60%가 밤과 새벽 시간대에 집중되었다는 사실입니다.

이는 정막한 밤, 홀로 보내는 시간이 길어질수록 고립감이 깊어지는 시민들의 현실을 여실히 보여줍니다. 이용자들의 상당수는 구체적인 복지 정보를 얻기 위해서가 아니라, 그저 누군가와 이야기를 나누고 싶다는 갈망으로 수화기를 들었다고 답했습니다. 1인당 평균 상담 횟수가 4.8회에 달한다는 점은 한 번의 통화가 일회성 대화로 끝나지 않고, 지속적인 정서적 지원과 유대감 형성으로 이어지고 있음을 시사합니다. 서비스 만족도 또한 5점 만점에 4.6점이라는 높은 점수를 기록했습니다. 이에 서울시는 올해 하반기부터 기존의 전화와 카카오톡 채팅 상담을 넘어 대면 상담까지 전격적으로 확대 추진할 계획입니다.

익명의 목소리로 시작된 작은 온기가 사람과 사람 사이의 지속적인 관계 맺음으로 이어질 수 있도록 상담 이후의 사후 관리 체계를 대폭 고도화하겠다는 전략입니다. 마음을 달래는 상담이 첫 번째 단계라면, 두 번째 과제는 굳게 닫힌 방문을 열고 사람들이 다시 일상의 공간으로 나오게 하는 계기를 마련하는 것입니다. 이를 위해 서울시는 올해부터 시민들의 능동적인 움직임을 이끌어내는 참여형 정책으로 무게중심을 옮겼습니다. 그 대표적인 사례가 바로 '참여형 안부확인 적립금' 사업입니다.

고립이나 은둔 상태에 놓인 시민이 지역 복지관을 방문하거나 가벼운 상담, 혹은 간단한 활동에 참여할 때마다 적립금 형태의 포인트를 제공하는 제도입니다. 문밖을 나서서 복지관에 방문 도장을 찍는 단순한 행위만으로도 소액이 적립되며, 활동의 단계가 높아질수록 적립금의 규모도 커지게 됩니다. 이렇게 모은 포인트는 지역 상품권 등으로 전환하여 실제 생활에 보탬이 되도록 설계되었습니다. 처음에는 단순히 경제적 보상을 받기 위해 복지관을 찾았던 발걸음이 점차 전문적인 상담과 다양한 프로그램 참여로 이어지는 '외출의 선순환' 효과는 지난해 일부 지역의 시범 사업을 통해 명확히 증명되었습니다.

이에 서울시는 시범 운영 단계를 마치고 해당 사업을 서울시 전역으로 전면 확대하여 정규 사업으로 확정했습니다. 이는 과거에 지원 물품을 집 앞으로 배달해주던 수동적인 복지 체계에서, 시민이 스스로 움직이도록 돕는 능동적인 복지 패러다임으로의 완전히 바뀐 전환을 의미합니다. 반복되는 무미건조한 일상에 작은 쉼표와 활력을 더해주는 생활 밀착형 시도 또한 한층 업그레이드되었습니다. 시민 스스로 활동을 선택하고 수행하는 참여형 프로그램인 '365 서울챌린지'가 대표적입니다.

온라인 플랫폼에서 자신만의 빙고판을 만들고 미션을 하나씩 완수해 나가는 이 챌린지는 거창한 목표를 강요하지 않습니다. 공원 산책하기나 전통시장 방문하기 같은 외부 활동뿐만 아니라, 가족이나 지인에게 안부 전화를 거는 것과 같이 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 간단한 행동들이 포함되어 있어 누구나 부담 없이 참여할 수 있습니다. 지난해에는 약 8만 명의 시민이 참여하며 기대 이상의 폭발적인 호응을 얻었습니다. 참여자들은 아무런 의욕이 없던 상태에서 밖으로 나갈 작은 이유가 생겼다거나, 혼자서도 충분히 할 수 있는 미션이라 부담이 적었다는 긍정적인 후기를 남겼습니다.

이러한 성과에 힘입어 올해 '365 서울챌린지'는 더욱 체계적인 기수제로 운영됩니다. 6월부터 8월까지 1기를, 9월부터 11월까지 2기를 가동하여 시민들의 지속적인 일상 회복을 도울 예정입니다. 또한 민간기업과의 협업을 통해 더욱 다채롭고 풍성한 챌린지 프로그램을 선보일 계획입니다. 지난 2년간 '외로움 없는 서울' 정책은 하나의 유기체처럼 서로 맞물리며 진화해 왔습니다. 캄캄한 고독을 달래주는 '외로움안녕120'이 누군가에게 처음 말을 걸 수 있는 안전한 대나무숲 역할을 한다면, '참여형 적립금 사업'은 무거운 방문을 열고 밖으로 나오게 유도하는 다정한 마중물 역할을 합니다.

그리고 그렇게 문밖으로 나온 시민들의 일상을 '365 서울챌린지'가 건강하게 지속시킬 수 있도록 돕는 구조입니다. 결국 특별할 것 없는 가장 보통의 일상을 유지할 수 있도록 지원하는 것이 핵심입니다. 이러한 맥락에서 서울시는 매월 19일을 '식구일'로 지정하여, 가족이나 가까운 이들에게 안부 전화를 나누는 문화를 권장하고 있습니다. 특별한 계기가 없더라도 누군가에게 먼저 말을 건네는 작은 행동이 외로움을 줄이는 결정적인 출발점이 될 수 있다는 점에 주목한 것입니다.

서울시의 이 모든 정책적 시도는 결국 '관계의 회복'이라는 단 하나의 목적지를 향하고 있습니다. 고립과 단절이라는 두꺼운 얼음벽은 행정 기관의 일방적인 물적 지원만으로는 결코 깨뜨릴 수 없습니다. 시민 스스로가 움직여 사람과 사람을 잇고, 다시 사회와 연결되는 과정만이 유일하고 근본적인 치유책이기 때문입니다. 윤종장 서울시 복지실장은 외로움이라는 감정 자체를 완전히 없앨 수는 없겠지만, 누군가에게 전화를 걸고 밖으로 나와 가벼운 눈인사를 나누는 작은 변화들이 쌓인다면 분명 외로움의 밀도를 낮출 수 있을 것이라고 강조했습니다.

외로움은 개인의 잘못이나 탓이 아니라 사회가 함께 보듬고 해결해야 할 숙제인 만큼, 앞으로도 시민들이 일상에서 언제든 기댈 수 있는 따뜻한 접점과 연결망을 끊임없이 확장해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 위기와 고립의 벼랑 끝에 서기 전에 120번을 누르고, 동네 복지관을 찾아가며, 소소한 나만의 빙고 칸을 채워보는 것. 이것이 바로 서울시가 천만 시민의 마음 건강을 위해 처방한 가장 다정하고도 강력한 예방약이 될 것입니다





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외로움 없는 서울 사회적 고립 관계 회복 은둔 청년 복지 패러다임

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