외국인 자금 유입으로 LG전자와 레인보우로보, 두산로보틱스 등 로보틱스 종목들 '올리 게임'에 나섰다

현재까지 LG전자 주가는 급등 중입니다. 지난 4일 14만3200원이던 주가는 12일 종가 기준 18만4900원까지 오르며 약 29% 상승했습니다. 특히 12일 하루에만 18% 급등하며 시가총액이 30조원을 넘어섰습니다. Acknowledge와 같은 분야입니다. 두산로보틱스를 제외하면 다른 종목들도 상승세를 보이고 있습니다.

LG전자 · 레인보우로보 매수 집중 이달들어 주가도 30% 넘게 급등 이달 들어 외국인 자금이 국내 증시에서 가장 강하게 유입된 분야는 단연 로보틱스였다. 외국인 순매수 상위권에 로봇 관련 종목이 대거 이름을 올리며 시장 전반으로 기대감이 확산되는 모습이다. 13일 한국거래소에 따르면 지난 4~12일 외국인 이 가장 많이 순매수한 종목은 두산로보틱스였다.

외국인은 두산로보틱스 주식 306만6790주를 순매수했으며 금액 기준으로는 2850억9000만원에 달했다. LG전자도 외국인 매수세가 집중됐다. 외국인은 LG전자 164만840주를 순매수했고 순매수 금액은 2671억7750만원이었다. 레인보우로보틱스 역시 외국인 자금 유입이 이어졌습니다.

이달 들어 외국인은 30만4980주를 순매수했고 금액 기준으로는 2446억2482만원 규모였다. 현재까지 LG전자 주가는 급등 중입니다. 지난 4일 14만3200원이던 주가는 12일 종가 기준 18만4900원까지 오르며 약 29% 상승했습니다. 특히 12일 하루에만 18% 급등하며 시가총액이 30조원을 넘어섰습니다.

Acknowledge와 같은 분야입니다. 두산로보틱스를 제외하면 다른 종목들도 상승세를 보이고 있습니다. LG전자는 액추에이터 중심의 로봇 부품 사업을 추진 중이며, 창원에 파일럿 라인을 구축해 연내 의미 있는 물량 생산에 나설 계획입니다. 홈로봇은 2028년 상업화를 목표로 개발이 진행되고 있습니다.





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LG전자 레인보우로보 매수 외국인 주가 현재 크기도

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