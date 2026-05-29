외국인 순매도 지속…하지만 시가총액 비중은 상승, 전문가들은 '리밸런싱'으로 해석

코스피가 사상 최고치를 갱신한 가운데 외국인 투자자들의 순매도가 4개월째 이어지고 있다. 그러나 주가 상승으로 외국인 보유 비중은 오히려 증가했으며, 전문가들은 이를 투자 비중 재조정(리밸런싱)으로 보고 있다.

코스피 가 사상 최고치를 경신한 29일, 외국인 투자 자들의 순매도 는 4개월째 이어지고 있다. 이날 코스피 는 전일 대비 290.86포인트(3.55%) 상승한 8,476.15으로 마감했으며, 외국인 투자 자는 1조원 이상을 유가증권시장에서 순매도 해 16거래일 연속 매도 우위를 기록했다.

금융감독원이 발표한 '외국인 증권투자 동향'에 따르면, 지난달 외국인은 상장주식 4조4,600억 원을 순매도했으며, 28일까지 이달 들어서도 43조6,465억 원을 추가 매도했다. 이런 매도 흐름에도 불구하고 외국인의 자금이 차지하는 시가총액 비중은 상승세를 보이고 있다. 금융투자협회가 집계한 28일 기준 코스피 시장에서 외국인 비중은 39.92%에 이르렀으며, 이는 1월 2일의 36.67% 대비 3%포인트 이상 상승한 수치다. 주가 상승이 비중 증가의 주요 원인으로, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 같은 반도체 대형주가 급등하면서 외국인의 보유 비중이 크게 늘었다.

삼성전자는 연초 128,500원에서 317,000원으로, SK하이닉스는 677,000원에서 2,333,000원으로 각각 급등했다





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