외국인 이탈에 '빚투'로 맞서는 개인 투자자…신용융자 38조원 돌파, 변동성 확대 우려

국내 증시에서 외국인 투자자의 자금 이탈 공백을 개인 투자자들이 '빚투'로 메우며 신용융자 잔고가 사상 최초 38조원을 돌파했습니다. 단일종목 레버리지 ETF 등 고위험 상품 출시 이후 빚투 규모가 급증한 가운데, 시장 변동성 확대와 연쇄 강제청산 가능성에 대한 우려도 커지고 있습니다.

최근 국내 증시에서는 외국인 투자자의 자금 이탈 공백을 개인 투자자들이 이른바 '빚투'로 메우며 시장 참여 구조가 급격히 변화하고 있습니다. 이는 고위험 레버리지 상품 등장 이후 본격화되었으며 신용융자 잔고와 개인 신용대출 이 폭발적으로 증가하는 추세입니다.

외국인 자금 이탈을 개인이 빚과 레버리지로 방어하는 현상이 심화되면서 시장 변동성 확대와 연쇄 강제청산 가능성에 대한 우려도 커지고 있습니다. 금융투자협회 통계에 따르면 단일종목 레버리지 ETF가 출시된 5월 27일 이후 사흘 동안 신용융자 잔고가 총 1조7678억원 급증했고, 5월 29일 하루에만 9539억원 증가하며 사상 처음 38조원을 돌파했습니다. 올 초와 비교하면 5개월 만에 10조원 이상 불어난 규모입니다.

또한 5대 은행의 개인 신용대출 잔액도 지난달 말 104조9000억원으로 전월 대비 2조1000억원 늘었고 6월 초에는 3일 만에 9894억원 증가하는 등 증가세가 이어지고 있습니다. 증시 활황과 단일종목 레버리지 ETF 출시가 신용대출 증가의 배경으로 분석됩니다. 고위험 레버리지 상품의 변동성도 두드러지고 있습니다. 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF는 상장 직후 20% 이상 급등했지만 하루 만에 13~14% 급락하며 높은 변동성을 보였습니다.

빚투 규모가 커진 상황에서 시장 조정 시 반대매매 증가로 이어질 가능성이 있으며, 특히 삼성전자·SK하이닉스 등 개인이 집중 보유한 종목에 매도 물량이 쏠릴 경우 낙폭이 확대될 수 있습니다. 지난달 반대매매 금액은 7946억원으로 전월 대비 3배 이상 증가했습니다. 게다가 오는 29일에는 삼성전자·SK하이닉스·현대자동차·LG에너지솔루션을 기초자산으로 하는 개별주식 위클리옵션이 출시될 예정인데, 이는 초단기 고위험 파생상품으로 시장 변동성을 더 키울 수 있는 기폭제로 작용할 가능성이 있습니다.

블룸버그는 해외 헤지펀드들이 한국 증시 비중을 줄이고 하락 리스크에 대비 중이며 외국인 자금 이탈을 변동성이 큰 개인이 흡수하는 현 구조가 향후 시장 변동성을 확대할 수 있다고 경고했습니다





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