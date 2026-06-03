외국인 투자자 한 달간 60조 순매도 스페이스X 상장 앞두고 현금 확보

외국인 투자자들은 한 달 동안 국내 증시에서 대규모 매도에 나서면서 코스피 변동성이 커지고 있다. 시장에서는 최근 매도세를 한국 경제 펀더멘털 악화보다는 반도체주 급등에 따른 리밸런싱 성격으로 해석하고 있지만, 스페이스X 기업공개(IPO)가 추가 자금 이탈을 촉발할 수 있다는 우려도 나온다.

외국인 투자자 들은 한 달 동안 국내 증시에서 대규모 매도에 나서면서 코스피 변동성 이 커지고 있다. 시장에서는 최근 매도세를 한국 경제 펀더멘털 악화보다는 반도체주 급등에 따른 리밸런싱 성격으로 해석하고 있지만, 스페이스X 기업공개(IPO)가 추가 자금 이탈을 촉발할 수 있다는 우려도 나온다.

외국인 투자자들은 3일 한국거래소에 따르면 6조5555억원을 순매도했다. 이는 올해 2월 27일과 5월 7일에 이어 역대 세 번째 규모다. 특히 외국인은 5월 7일부터 이날까지 18거래일 연속 순매도를 이어갔다. 이 기간 누적 순매도 규모는 60조1685억원에 달한다.

시장에서는 최근 외국인 매도세의 상당 부분이 반도체주 비중 축소 과정에서 발생한 것으로 보고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 급등하면서 글로벌 포트폴리오 내 한국 비중이 과도하게 높아졌고 이를 조정하는 과정이라는 분석이다. 실제로 같은 기간 외국인의 삼성전자 순매도 규모는 24조3008억원, SK하이닉스는 25조5772억원으로 집계됐다. 두 종목 순매도액만 49조8779억원으로 전체 순매도액의 82.9%를 차지했다.

시장에서는 스페이스X 상장에 주목하고 있다. 스페이스X는 오는 12일 기업가치 1조8000억달러 수준으로 상장을 추진하고 있다. 상장 즉시 세계 시가총액 상위권에 진입할 것으로 예상되며 나스닥100 지수에 조기 편입 가능성도 거론된다. 이 때문에 글로벌 투자자들과 대형 펀드들이 스페이스X 투자 재원을 마련하기 위해 기존 보유 종목을 매도하고 현금 비중을 높이고 있다는 분석이 나온다.

특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 최근 상승폭이 컸던 국내 반도체주가 차익실현 대상이 될 가능성이 높다는 관측이다. 시장에서는 스페이스X가 글로벌 증시 유동성을 빨아들이는 '블랙홀' 역할을 할 수 있다고 보고 있다. 현재 코스피 시가총액에서 삼성전자와 SK하이닉스 비중은 약 절반 수준에 이른다. 이에 따라 외국인 수급 변화는 지수 변동성 확대와 직결될 수밖에 없다.

실제 이날 코스피는 장 초반 극심한 변동성을 보였다. 오전 9시 3분 8933.62까지 오르며 전일 대비 1.65% 상승했지만 불과 6분 뒤인 9시 9분에는 8503.48까지 밀렸다. 단 6분 만에 지수가 430.14포인트(-4.81%) 급락한 것이다. 이후에도 급등락이 반복되면서 결국 전일 대비 0.15% 상승한 강보합권에서 거래를 마쳤다





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외국인 투자자 스페이스X 코스피 변동성 리밸런싱

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