외국인 노동자 에어건 상해 사건: 대표, '장난' 주장하며 2차 가해 논란

외국인 노동자에게 에어건을 사용해 장기 손상을 입힌 혐의를 받는 회사의 대표가 사건 초기에 진술을 번복하고, 피해자에 대한 사과 없이 '장난'이었다고 주장하여 2차 가해 논란이 일고 있습니다. 경찰은 사건 관련자들을 조사하고 있으며, 피해자 측은 진실 규명과 책임 있는 사과를 요구하고 있습니다.

경기남부경찰청 은 외국인 노동자 에게 고압 에어건을 신체에 분사하여 장기 손상을 입힌 혐의를 받는 회사의 대표가 사건 초기에 경찰과 소방당국에 “동료와 에어건으로 장난치다가 생긴 부상”이라고 진술했던 것으로 밝혀졌습니다. 이 대표는 최근 언론 인터뷰를 통해 ‘장난’이었고, ‘실수’였다고 주장했습니다. 피해자 측은 “지금까지 단 한 번의 사과도 받지 못했다”며 대표가 “ 2차 가해 ”를 저지르고 있다고 호소했습니다. 9일 보도에 따르면, 피해자인 외국인 노동자 B씨의 상태가 악화된 2월 20일, 회사 대표 A씨는 119에 전화해 “동료와 에어건으로 장난치다 다쳤다”고 진술했습니다. 사건 당일 A씨는 먼저 B씨를 경기 수원 아주대학교병원으로 데려갔습니다. 당시 병원 측은 신원 불분명한 불법체류자인 B씨의 신분 때문에 치료가 어렵다는 입장을 보였다고 합니다. 이후 A씨는 아주대학교병원 앞에서 119에 다시 전화해 “환자는 외국인이고 장 파열 증세가 있다.

아주대학교병원에 왔는데 치료가 안 된다. 다른 병원으로 가야 한다”는 취지로 진술했습니다. 또한 A씨는 출동한 소방관들에게도 “동료와 에어건으로 장난을 치다가 복통이 생겼고 배가 불편해졌다”는 사고 경위를 설명했습니다. 소방당국은 B씨가 불법체류자임을 확인하고, 매뉴얼에 따라 경찰에 공동 대응을 요청했습니다. 출동한 경찰 역시 매뉴얼에 따라 수원출입국·외국인청에 통보했습니다. 그러나 출입국·외국인청으로부터 “응급 치료가 필요한 환자는 통보 면제 대상이므로 치료를 우선시해도 된다”는 회신을 받은 후, 별다른 조치를 취하지 않았습니다. 한편 A씨는 “환자를 직접 병원에 데려가겠다”고 밝혔고, 경찰과 소방당국은 병원 이송이나 추가적인 수사 없이 현장을 종결했습니다. 당시 B씨는 통증으로 인해 상세한 진술을 할 수 없는 상태였다고 합니다. 그러나 A씨는 그날 B씨를 병원에 데려가지 않았습니다. 결국 다음 날인 2월 21일, 심한 통증을 호소하던 B씨가 직접 119에 신고하여 오산 한국병원으로 이송되어 수술을 받았습니다. B씨는 외상성 직장 파열 등 진단을 받고 현재까지 치료를 받고 있습니다. 사건이 공론화되자 A씨는 언론 인터뷰를 통해 “장난으로 한 일”이라고 해명했고, 최근에는 입장을 바꿔 “실수였다”고 밝혔습니다. 피해자 측은 이러한 행위를 명백한 2차 가해라고 주장하고 있습니다. B씨를 변호하는 덕수법무법인의 조영관 변호사는 “피해자는 언론 보도를 통해 A씨가 밝힌 해명을 들으며 병원에서 매우 힘들어하고 있다”며, “4년 동안 한 번도 지각하지 않고 자신의 일처럼 열심히 일했는데 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있냐고 말하고 있다”고 전했습니다. 그는 “보도가 나간 후에도 책임지고 사과할 줄 알았는데, 지금까지 단 한 통의 사과 의사도 없다”고 덧붙였습니다. 한편, 경기남부경찰청 광역수사대는 B씨를 상해 혐의로 입건하고 출국 금지 조치를 내렸습니다. 경찰은 또한 사건 당일 출동했던 경찰관 및 구급대원들에 대한 사실 관계 조사도 진행할 예정입니다





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외국인 노동자 에어건 상해 2차 가해 경기남부경찰청 수사

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