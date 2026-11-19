국내 주가 하락과 원화 강세로 외국인 대외부채가 줄고 자산은 늘며 한국 경제의 건전성 지표가 개선되었다. 3분기 순대외금융자산 증가 폭이 1994년 통계 작성 이후 최대치를 기록했다.

국내 주식 시장의 하락세와 원화 가치 상승이 맞물리면서 한국의 대외 금융건전성이 역대급 수치를 기록하고 있다. 한국은행 이 공개한 3분기 대외통계에 따르면, 외국인 투자자들의 국내 주식 평가액 급감으로 인해 순대외금융자산 잔액이 전년 동기 대비 큰 폭으로 반등했다. 이는 관련 통계를 집계한 1994년 이후 가장 큰 분기별 증가폭으로, 한국 경제의 외부 충격에 대한 방어 기제가 강화되었음을 시사한다.

대외자산 증대 및 부채 감소 메커니즘

순대외금융자산은 국내 거주자가 보유한 대외금융자산에서 대외금융부채를 제외한 순 잔액을 의미한다. 올해 3분기 말 기준 대외금융자산은 2분기 말 3조 843억 달러에서 3조 2천 221억 달러로 1천 379억 달러 증가했다. 반면, 대외금융부채는 3조 202억 달러에서 2조 8천 774억 달러로 1천 429억 달러 감소했다. 자산의 증가와 부채의 감소가 동시에 발생하면서 순자산이 크게 불어났다.

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대외금융자산의 증가는 주로 기타 투자 부문의 활약에 기인한다. 수출 호조세에 따라 대출금, 무역신용, 해외 예치금 등이 늘어나 기타 투자가 408억 달러 증가했다. 대외채권에서는 단기 대외채권이 무역신용 확대(+148억 달러)로 인해 555억 달러, 장기 대외채권이 채무상품 직접투자(+72억 달러) 위주로 112억 달러 각각 증가했다. 이에 따라 대외채권에서 대외채무를 뺀 순대외채권은 4천 168억 달러를 기록하며 한 분기 만에 490억 달러 늘어났다. 이는 역대 최대 증가폭으로, 한국의 대외채무 상환 능력이 대폭 강화되었음을 보여준다.

반면 대외금융부채의 감소는 주로 증권투자를 통한 지분 증권 가치의 하락에서 비롯되었다. 외국인들의 국내 증권투자가 1천 643억 달러 감소했으며, 국내 주가 하락으로 인한 평가액 감소가 주요 원인이다. 특히 지분증권은 1천 888억 달러 급감했다. 다만, 원화 강세에 따른 환산액 증가 효과로 부채성 증권은 245억 달러 늘어났으나, 이는 지분증권의 급감을 상쇄하기에는 역부족이었다.

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한국은행의 공식 해석 및 통계적 의미

한국은행 문상윤 국외투자통계팀장은 대외금융자산의 상당 폭 증가와 대외금융부채의 상당 폭 감소가 맞물리면서 순대외금융자산 잔액이 큰 폭으로 반등했다고 설명했다. 그는 대외금융자산 증가 폭이 역대 4위, 대외금융부채 감소 폭은 역대 1위인 점을 강조하며 통계적 중요성을 부각했다. 문 팀장은 거주자의 해외 주식 순매수 확대와 수출 호조가 대외금융자산 증가를 이끌었고, 원화 가치 상승에도 국내 주가의 큰 폭 하락으로 외국인 주식 평가액이 줄어든 것이 대외부채 감소 원인이라고 부연했다.

이러한 구조적 변화는 단기 대외채권 비중 감소와도 직결된다. 대외채무 중 만기가 1년 이하인 단기외채 비중은 22.8%로, 2분기 말보다 1.7%p 낮아졌다. 준비자산 대비 단기외채 비율 역시 42.9%로 3.5%p 하락했다. 이는 한국 경제가 단기 유동성 위기에 대한 노출도를 낮추고 장기적인 자금 조달 구조를 안정화하고 있음을 나타내는 지표로 해석된다.

재정경제부의 건전성 평가 및 향후 전망

재정경제부는 보도자료를 통해 단기외채 감소와 순대외채권 증가 등 건전성 지표가 전 분기 말 대비 대폭 개선되었다고 평가했다. 정부는 순대외채권이 대폭 늘어나고 외환보유액도 증가한 점을 감안하면 대외 지급여력이 양호한 수준이라고 판단했다. 이는 외부 경제 충격이 발생할 경우 한국의 대외 지불 능력과 금융 안정성이 확보되어 있음을 의미한다.

이번 통계 수치는 글로벌 경제 불확실성 속에서 한국의 외환 마진(margin)이 확대되고 있음을 보여준다. 외국인 투자자들의 자산 회전 속도 변화와 함께 원화 강세 현상이 지속될 경우, 대외부채 감소 추세는 더욱 가속화될 가능성이 있다. 한국은행과 재정경제부는 이러한 대외건전성 지표 개선을 바탕으로 금융 시장의 안정성을 모니터링하며, 필요시 정책적 대응을 강화할 방침이다. 내분기의 추가적인 대외거래 동향과 글로벌 금리 정책 변화가 순대외금융자산 추이에 미칠 영향을 주시할 필요가 있다.