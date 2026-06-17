외국인, 코스피 전고점 근접에 차익실현…FOMC 경계로 순매도 전환

코스피가 전고점 수준까지 반등한 가운데 외국인 투자자가 3거래일 연속 순매수 후 순매도로 전환했다. 대형주를 중심으로 차익실현에 나선 데다 미국 FOMC 결과를 앞두고 경계심이 커진 영향으로 풀이된다. 개인과 기관은 매수 우위를 보였고, 전문가들은 향후 연준의 정책 발표와 반도체 등 시클리컬 업종을 중심으로 한 외국인의 선별적 매수 가능성을 점쳤다.

서울=연합뉴스 제공의 코스피 , 코스닥 현황판 사진과 함께 시작하는 이 뉴스는 17일 한국 증시에서의 주요 투자자 동향을 전한다. 외국인 투자자는 3거래일 연속 순매수 행진을 이어오다 이날 순매도로 전환했으며, 그 배경에는 코스피 가 전고점 수준까지 반등한 상황에서 대형주를 중심으로 차익실현 에 나선 점, 그리고 미국 연방공개시장위원회( FOMC )의 기준금리 결정과 케빈 워시 연준 의장의 기자회견을 앞두고 시장의 경계심이 커진 점이 주요하게 작용한 것으로 분석된다.

한국거래소 데이터에 따르면 장 마감 시점 외국인은 유가증권시장에서 9,972억원 규모의 순매도를 기록했고, 장중 한때 순매도 규모는 1조원을 넘기도 했으나 오후 들어 다소 줄어든 모습을 보였다. 업종별로는 제조업에서 5,210억원 순매도로 가장 큰 규모의 매도를 했으며, 종목별로는 삼성전자를 6,703억원 순매도하며 가장 많이 팔아치웠다. 이어 SK스퀘어(3,297억원), 현대차(1,442억원) 등이 순매도 규모가 컸다. 반면 개인과 기관은 각각 5,394억원과 5,818억원 매수 우위를 나타내며 외국인의 매도에 대응한 모습이다.

외국인은 지난 2월 말 미-이란 전쟁 발발 이후부터 약 24거래일 연속 코스피 순매도 행진을 이어오다 지난 12일 순매수로 전환했는데, 이는 미국과 이란이 종전 합의 국면에 접어들며 위험자산 투자심리가 다소 회복된 영향으로 풀렸다. 그러나 한국시간 18일 새벽 예정된 FOMC 결과 발표와 워시 의장의 기자회견을 앞두고 시장 참여자들은 다시 경계 태세에 돌입했고, 이러한 맥락에서 이날 외국인의 순매도 전환은 예견된 움직임으로 해석될 수 있다. 전문가들은 연준의 통화정책에 대한 시장의 경계감이 이미 상당 부분 반영되었지만, 향후 발표 내용에 따라 시장이 민감하게 반응할 가능성이 있다고 진단했다.

한지영 키움증권 연구원은 "시장 예상에 부합하는 매파 결과만 나오더라도 주식시장은 6월 FOMC를 중립 수준의 재료로 소화하는 데 그칠 것"이라며 "FOMC가 쇼크 수준의 매파로 끝나지 않는 한 매크로 부담이 더 가중될 가능성은 크지 않아 보인다"고 전망했다. 또한 "지난 한 달간 외국인 순매도 배경은 반도체 집중 차익실현과 신흥국 내 한국 증시에 대한 기계적 비중 조절, 매크로 불확실성 등이었다"며 "앞으로 외국인은 순매도는 자제하면서 반도체 등 시클리컬(경기 순환) 업종 중심으로 한국 증시 내 선별적인 순매수를 할 것"이라고 내다봤다.

다만 워시 의장이 점도표 제출 거부나 기자회축 축소 등 시장과의 과도한 소통을 경계하는 조치를 취할 경우 충격 요인이 될 수 있고, 미국 선물·옵션 동시 만기일도 변동성을 확대하는 요인으로 작용할 수 있다고 덧붙였다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 이날 외국인 매도세를 "코스피가 다시 전고점 수준까지 상승하면서 전기·전자 등 대형주 중심의 차익실현이 집중되는 모습"으로 평가하며 "간밤 필라델피아 반도체 지수가 5% 넘게 하락하며 출구 명분을 키운 것으로 보인다"라고 분석했다.

종합해 보면, 외국인의 단기 자금 흐름은 차익실현과 매크로 이벤트 경계심이 복합적으로 작용한 결과로 보이며, 향후 연준의 정책 발표와 글로벌 증시 흐름이 국내 시장에 미칠 영향이 주목된다





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외국인 순매도 코스피 FOMC 차익실현 삼성전자

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