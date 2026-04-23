외국인 환자 200만 명 돌파! K-의료관광, 3년 연속 최대 실적 경신

2009년 통계 집계 시작 이후 처음으로 한국 방문 외국인 환자가 200만 명을 넘어섰습니다. 중국인 환자 증가세가 두드러지며, 피부과 및 성형외과 등 미용 의료 수요가 높은 것으로 나타났습니다. K-의료관광은 3년 연속 최대 실적을 기록하며 한국 경제에 10조원 이상의 부가 가치를 창출하고 있습니다.

2009년 공식 통계 집계 시작 이후 처음으로 한국을 방문한 외국인 환자 가 200만 명을 돌파하며 K-의료관광 이 3년 연속 최대 실적을 경신하고 있습니다. 보건복지부 의 발표에 따르면, 2023년 61만 명, 2024년 117만 명에 이어 지난해에는 201만 1822명의 외국인 환자 가 한국을 찾았습니다.

이는 3년간 매년 2배 수준의 놀라운 증가세를 보이며, 코로나19 팬데믹 이후 급격히 회복된 의료 관광 시장의 잠재력을 입증합니다. 특히 주목할 점은 중국인 환자가 전체 외국인 진료 증가세를 주도했다는 것입니다. 지난해 중국 국적 환자는 전체의 30.8%인 61만 8973명을 차지하며 처음으로 1위를 기록했습니다.

이는 2024년까지 가장 많은 비중을 차지했던 일본을 제치고 나타난 변화로, 중국과 대만 환자의 방문자 수 증가율이 전년 대비 2배 이상 급증한 배경에는 피부과를 중심으로 한 미용 의료 수요 증가, 관광 수요 회복, 그리고 중국 단체 관광객 무비자 정책 시행 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다. 외국인 환자의 국적별 분포를 살펴보면, 중국, 일본, 대만, 미국, 태국 순으로 나타났습니다. 일본 환자는 29.8%(60만 9명), 대만 환자는 9.2%(18만 5715명)를 차지하며 여전히 높은 비중을 유지하고 있습니다.

또한, 미국 환자는 전년 대비 70.4% 증가한 17만 3363명, 캐나다 환자는 59.1% 증가한 2만 3624명으로, 2009년 이후 가장 많은 수를 기록하며 북미 지역의 수요 또한 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 한국 의료 서비스에 대한 국제적인 신뢰도가 높아지고 있음을 시사하며, 특히 고품질의 의료 기술과 합리적인 비용, 그리고 편리한 관광 환경이 외국인 환자들을 매료시키고 있는 것으로 풀이됩니다. 정부는 이러한 긍정적인 흐름을 지속하기 위해 의료 서비스의 질적 향상과 함께 외국인 환자 유치를 위한 다양한 정책적 지원을 강화할 계획입니다.

진료 과목별 현황을 살펴보면, 피부과가 131만 2700명으로 전체의 62.9%를 차지하며 압도적인 비중을 차지하고 있습니다. 성형외과가 11.2%(23만 3100명)로 뒤를 이으며, 피부과와 성형외과 등 미용 의료에 대한 외국인 환자들의 높은 선호도를 확인할 수 있습니다. 이러한 미용 의료 쏠림 현상은 K-뷰티에 대한 세계적인 관심과 더불어 한국 의료 기술의 우수성이 결합된 결과로 분석됩니다.

산업연구원의 분석에 따르면, 지난해 한국을 방문한 외국인 환자 201만 명과 동반자가 지출한 의료 관광 지출액은 12조 5000억원, 의료 지출액은 3조 3000억원에 달하며, 이는 10조원 이상의 부가 가치를 유발하는 것으로 나타났습니다. 정부는 국내 방문 외국인 환자 200만 명 시대에 진입한 만큼, 방문 실적의 양적 확대뿐만 아니라 질적 관리를 강화하여 지속 가능한 K-의료관광 생태계를 구축한다는 계획입니다. 이를 위해 의료 서비스의 표준화, 의료 통역 서비스 확대, 외국인 환자 편의 시설 확충 등 다각적인 노력을 기울일 예정입니다





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