외국인 21거래일 연속 순매도…코스피 8.29% 급락하며 7,500선 붕괴

외국인 투자자의 대규모 순매도와 반도체 피크아웃 우려로 코스피가 21거래일 만에 7,500선이 무너지며 7,484.41에 장을 마감했다. 서킷브레이커 발동, 원/달러 환율 급등 등 시장 변동성이 확대되고 있다.

외국인 투자자의 21거래일 연속 순매도가 이어지며 코스피가 급락했다. 이날 코스피는 전일 대비 676.18포인트(8.29%) 하락한 7,484.41에, 코스닥은 91.05포인트(9.08%) 내린 911.39에 장을 마감했다.

시장에서는 올해 들어 세 번째이자 역대 아홉 번째 서킷브레이커가 발동하는 등 극심한 변동성이 나타났다. 원/달러 환율은 전일 대비 4.1원 내린 1,535.0원에 마감하며 다소 안정된 모습을 보였으나, 대규모 외국인 자금 이탈이 지속되고 있어 시장에 부담으로 작용하고 있다. 이번 급락의 원인으로는 반도체 업황에 대한 피크아웃(정점 통과) 우려, 미국 연방준비제도(Fed)의 연내 금리 인상 가능성 증대, 스페이스X의 기업공개(IPO)를 앞둔 시장 환경 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 특히 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체 지수가 전거래일 대비 10.26% 폭락한 영향이 컸다.

아시아 주요 증시도 동반 하락하며 중국 상하이종합지수와 심천종합지수는 각각 1.70%와 3.14% 하락했고, 홍콩 항셍지수도 1.61%의 낙폭을 기록했다. 한국 증시가 특히 크게 하락한 배경에는 단기 과열에 따른 조정 압력과 반도체 대형주에 집중된 장세 구조가 있다. 코스피는 4월 초 이후 60% 이상 상승하며 단기 과열 우려를 샀고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주의 비중이 높아 변동성이 증폭된 것으로 보인다. 외국인은 지난달 7일 코스피가 7,000선을 넘어선 이후 21거래일 연속 순매도를 이어가며 도합 69조4천억 원을 순매도, 대규모 차익실현에 나서고 있다.

이로 인한 외화 유출과 연준의 금리 인상 가능성 겹치며 달러/원 환율이 1,500원대 중반까지 급등하면서 외국인 매도 압력이 더욱 강화되는 악순환 구조가 형성되고 있다. 시장 전문가들은 미국의 5월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 발표가 변동성 장세의 분기점이 될 것으로 내다보고 있다. 대신증권 이경민 연구원은 물가 지표가 시장 예상에 부합하거나 하회할 경우 증시가 빠르게 안정을 찾을 것이나, 그렇지 않다면 18일로 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의까지 변동성이 지속될 가능성이 크다고 진단했다.

코스피 7,000선은 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 6.71배로 금융위기 이후 저점 수준인 만큼, 7,000~7,500선에서 지지를 받을 가능성이 높다는 전망도 나오고 있다





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외국인 순매도 코스피 급락 서킷브레이커 반도체 피크아웃 미국 금리인상

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