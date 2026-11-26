외교부 장관 후보 임운선氏が 26日 서울 종로구에서 확인증인청사 출두전 기자들과 만나 한미 동맹의 중요성을 강조하고 외교 업무 문화 개선 의지를 밝혔다.

외교부 장관 후보 자 임운선 전 국가안보실 2차장이 26일 서울 종로구 에서 열린 확인증인청사 출두를 앞두고 기자들과 만나 외교 공약을 전했다. 그는 한미 동맹 이 특정 쟁점에 의해 흔들릴 만큼 약하지 않으며, 한중 관계 역시 대한민국의 외교 정책에서 동등하게 중요하다고 밝혔다. 임 후보자는 서울 종로구 소재 확인증인청사 앞에서 가진 언론 인터뷰를 통해 한국의 외교적 균형 감각을 다시 한번 확인했다.

한미 동맹과 한중 관계의 균형 유지 필요

임운선 후보자는 최근 한미 관계 개선에 더 큰 중점을 둔 인사 발탁설에 대해 부정하면서도 한미 동맹의 가치를 재확인했다. 그는 "한미 관계는 70년 이상 발전해 왔으며, 공통된 이익을 공유하고 있어 어떤 어려움도 잘 극복할 것"이라고 강조했다. 특히 최근 외교부와 통일부 간 의견 차이 노출 논란과 관련해, 두 부처의 기본 방향은 동일하며 외교안보 부처가 하나의 팀으로 협력해야 한다고 주장하며 일관된 외교 노선을 예고했다.

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임 후보자는 "한국에게 한미 동맹은 중요하지만 한중 관계 또한 중요하다"며 "대한민국에게 중요하지 않은 국가는 없다"고 선을 그었다. 이는 미국의 압력보다는 국가 이익을 최우선으로 하는 실용주의 외교 기조를 이어가겠다는 의지로 읽힌다. 그는 현재 국제 환경에서 변화하는 지리적 정세에 대해 능동적으로 대응해야 하며, 이는 대한민국의 미래를 결정짓는 핵심 과제라고 평가했다.

이재명 정부의 외교 비전과 임무

이재명 대통령으로부터의 지시에 대해 임운선 후보자는 주요 지정학적 이슈가 중요하며, 국제 환경 변화에 능동적으로 대응하라는 지시를 받았다고 전했다. 대통령은 외교부가 기업들이 직면한 어려움과 동포들의 소시민 청원 문제를 적극적으로 해결할 수 있도록 노력하기를 원한다고 덧붙였다. 이는 단순한 외교적 수사학을 넘어, 실제 국민과 기업의 이해관계가 외교 정책 수립에 직접 반영되도록 하겠다는 실용주의적 접근이다.

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임 후보자는 "국제 상황이 급변하고 외교적 도전 과제가 누적되는 중대한 시국에 안보실 2차장으로서 중책감을 느끼고 있다"며 외교부의 조직 문화 혁신 의지를 피력했다. 그는 정부수립 이후 이어진 외교 관행과 업무 문화가 현 시대에 최적인지 검토하고, 개선해야 할 부분은 과감하게 개혁하겠다고 밝혔다. 이는 과거의 관성적인 외교 방식을 탈피하고, 새로운 시대에 맞는 효율적이고 투명한 외교 프로세스를 구축하려는 시도이다.

한반도 평화와 자주적 능력 강화 전략

임운선 후보자는 한미 동맹 강화와 함께 국제 사회와의 연대를 확대하는 전략을 제시했다. 그는 한반도 평화 정착과 국제 정세의 불확실성에 능동적으로 대응하기 위해 자주적 역량을 further 강화할 것이라고 다짐했다. 이는 외부 의존도를 낮추고, 한국의 외교적 주권을 더욱 공고히 하겠다는 메시지로 해석된다.

또한 그는 "대통령의 외교부 장관으로 임명될 경우, 국가 중심의 실용주의 외교를 선도하여 대한민국의 great transition과 도약을 이루겠다"고 포부 밝혔다. 임 후보자는 외교안을 통해 이재명 행정부의 국익 중심 외교가 앞장서서 국가 이익을 실현하도록 최선의 노력을 다하겠다고 약속했다. 이는 지정학적 긴장이 고조되는 상황에서 한국의 입지를 강화하고, 동북아 평화 질서에 기여하겠다는 야심 찬 비전을 보여준다. 임 후보자는 향후 국회 인사청문회를 통해 이러한 외교 기조가 얼마나 구체적이고 실행 가능한지 검증받을 예정이다.