외교부, 활동가 해초 여권 무효화에 유엔에 긴급 청원… "국가 권력 남용"

팔레스타인 가자지구 구호 활동에 나섰던 활동가 해초 씨가 외교부의 여권 무효화 조치에 대해 유엔 인권이사회에 긴급 청원을 제기했습니다. 활동가들은 이를 국가 권력 남용이라며 반발하고 있으며, 법원은 효력 정지 신청을 기각했습니다. 해초 씨는 이재명 대통령에게 여권법 재고를 호소했습니다.

활동가 해초(본명 김아현) 씨의 여권 유효기간이 취소된 것에 대해 유엔(UN) 인권이사회에 긴급 청원이 제출되었습니다. 한국 정부는 국민의 안전을 이유로 들었지만, 활동가들은 국가 권력 남용 이라고 반발하고 있습니다.

해초 씨와 시민단체들은 지난 14일 유엔 인권이사회 특별 절차에 정부의 여권 반납 명령과 유효기간 취소가 국내외 규범 위반 및 인권 침해에 해당한다고 주장하는 긴급 청원을 접수했습니다. 유엔 특별 절차는 독립적인 기구로, 인권 침해를 조사하고 권고하는 역할을 합니다.

활동가들은 정부의 조치가 국내외 법규를 위반한 명백한 국가 권력 남용이며, 해초 씨를 사실상의 무국적 상태로 만들어 이동의 자유, 집회 및 결사의 자유, 사상과 양심의 자유, 의견 표현의 자유를 근본적으로 침해한다고 주장했습니다.

해초 씨는 작년에도 가자지구 구호 선박에 탑승했다 이스라엘 군에 나포되어 3일 만에 추방된 바 있으며, 올해 다시 구호 선박에 참여하기 위해 지난달 11일에 출국했습니다. 외교부는 가자지구를 여행 제한 지역으로 지정하고 테러 위험을 이유로 해초 씨에게 여권 반납을 명령했으나, 해초 씨가 이에 불응하자 여권 유효기간을 취소했습니다.

해초 씨 측은 서울행정법원에 여권 반납 명령 효력 정지 신청을 제기했으나, 법원은 지난 4일 irreparable harm(회복하기 어려운 손해)이나 긴급성이 부족하다는 이유로 기각했습니다. 반면, 효력 정지 시 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다고 판단했습니다.

지난 1일 민주사회를 위한 변호사모임에서 열린 기자회견에서는 해초 씨의 여권 반납 명령 취소 소송 및 효력 정지 신청 관련 기자회견이 열렸습니다. 해초 씨는 이재명 대통령에게 대한민국이 국가 권력으로 국민의 자유로운 승선을 제한하는 유일한 국가라고 호소하며, 여권법 재고와 전 세계 시민들과 함께 만들어가는 평화를 지지해 줄 것을 요청했습니다.

앞서 가자지구 희생자 자녀들과 팔레스타인 독립 운동가는 이재명 대통령 앞으로 공개 서한을 보내, 여권 무효화 조치가 이미 출국한 국민을 사실상 무국적 상태로 만들고 예측 불가능한 위험에 빠뜨리는 것이라며 정부의 조치를 비판했습니다.

해초 씨가 이재명 대통령에게 보낸 호소문의 전문은 다음과 같습니다. 존경하는 이재명 대통령님께. 저는 제주, 태평양, 지중해를 항해하며 반군사주의 활동을 펼쳐온 활동가 해초(김아현)입니다. 지난 추석, 저는 가자지구 구호 선박에 올라 이스라엘 감옥에 수감되었고, 당시 대통령님과 대한민국 국민들께 저의 조속한 석방을 도와달라고 호소했습니다. 늦었지만, 그때의 신속하고 결연했던 대통령님과 국민들의 목소리 덕분에 무사히 한국으로 돌아올 수 있었습니다. 저는 지금 지중해에 있습니다.





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