외교부, 이란에 외교장관 특사 파견…호르무즈해협 문제 논의

조현 외교부 장관, 이란 외교장관과 통화… 호르무즈해협 선박 안전, 중동 정세 논의 위해 특사 파견 결정. 레바논 체류 국민 출국 권고.

조현 외교부 장관이 아바스 아라그치 이란 외교부 장관과 전화 통화를 갖고, 중동 정세 및 호르무즈해협 내 우리 선박 안전 문제 해결을 위해 외교부 장관 특사를 이란에 파견하기로 결정했습니다. 외교부는 9일, 이 같은 내용을 발표하며 호르무즈해협 통항 관련 긍정적인 진전이 있을지 주목하고 있습니다. 조현 장관은 아라그치 장관과의 통화에서 미국과 이란의 휴전 합의를 환영하며, 이를 통해 호르무즈해협 에서의 선박 통항이 신속하고 안전하게 재개되어야 함을 강조했습니다. 또한 이란 내 우리 국민의 안전에 대한 지속적인 관심을 당부했습니다. 아라그치 장관 역시 우리 정부의 특사 파견을 환영하며, 관련 사안에 대해 지속적인 소통을 약속했습니다. 이번 특사 파견은 우리 외교부의 제안으로 성사되었으며, 현재 임명 절차가 진행 중입니다. 빠르면 이번 주 안에 특사가 출국할 가능성이 있습니다.

파견될 특사는 호르무즈해협에 한 달 넘게 묶여 있는 우리 선박 26척의 안전한 통항 보장, 에너지 공급망 회복을 위한 긴장 완화, 그리고 이란과의 양자 협의 등을 추진할 것으로 예상됩니다. 그동안 정부는 국제사회와의 연대를 통해 호르무즈해협의 완전 개방을 요구해왔으며, 이란과의 일대일 협상에는 신중한 입장을 보여왔습니다. 그러나 미국-이스라엘-이란 간의 긴장이 완화되면서, 우리 정부는 적극적인 외교 행보를 펼치고 있습니다. 조현 장관은 이번 통화에서 호르무즈해협 재개방과 관련된 미국과 이란의 합의 내용, 그리고 이란 측의 요구 조건 등을 확인했을 것으로 보입니다. 이란은 호르무즈해협에 대한 통제권을 주장하며, 안전한 대체 항로 확보, 통항 전 사전 협의, 통행료 징수 등을 요구하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 아라그치 장관은 이번 통화에서 호르무즈해협을 포함한 중동 지역의 상황에 대한 이란의 입장을 설명했습니다. \한편, 주레바논 한국대사관은 미국과 이란의 휴전 발표에도 불구하고 이스라엘의 레바논 공습이 계속되는 상황을 우려하며, 레바논에 체류 중인 우리 국민의 출국을 권고했습니다. 전규석 주레바논 대사는 대사관 누리집을 통해 “지금은 ‘남을 것인가’가 아니라 ‘언제까지 안전하게 떠날 수 있는가’를 판단해야 할 시점”이라고 밝히며, 안전을 최우선으로 고려할 것을 강조했습니다. 현재 레바논에는 교민 90여 명, 대사관 직원 10여 명, 그리고 동명부대원 180여 명이 체류하고 있습니다. 외교부는 레바논 체류 우리 국민의 안전을 위해 출국 권고를 따르고, 필요한 지원을 제공할 예정입니다. 특히, 최근 중동 지역의 정세 불안정으로 인해 안전에 대한 우려가 커지고 있는 만큼, 외교부는 레바논을 포함한 중동 지역의 상황을 면밀히 주시하며, 우리 국민의 안전을 확보하기 위한 모든 노력을 기울일 것입니다. 이번 특사 파견과 더불어, 외교부는 중동 지역의 외교적 노력을 강화하고, 우리 국민의 안전을 최우선으로 고려하는 외교 정책을 지속적으로 추진해나갈 것입니다. 중동 지역의 지정학적 위험이 고조됨에 따라, 우리 정부는 국제 사회와의 협력을 강화하고, 외교적 채널을 통해 문제 해결을 위한 노력을 경주할 것입니다. 특히 호르무즈해협의 안전한 통항 보장은 에너지 안보와 직결되는 중요한 문제이므로, 적극적인 외교적 노력을 통해 해결 방안을 모색할 것입니다. 외교부는 이란과의 협력을 통해 호르무즈해협의 안전을 확보하고, 우리 선박의 안전한 운항을 보장하기 위한 노력을 지속할 것입니다. 또한, 중동 지역의 정세 변화에 발맞춰 필요한 모든 조치를 취하고, 우리 국민의 안전을 최우선으로 고려하여 외교 정책을 펼쳐나갈 것입니다. \이번 특사 파견은 복잡하게 얽힌 중동 정세 속에서 우리 정부가 보여주는 적극적인 외교적 노력의 일환입니다. 호르무즈해협의 안전은 물론, 중동 지역의 평화와 안정을 위해 우리 정부는 국제 사회와 협력하여 끊임없이 노력할 것입니다. 외교부는 특사 파견을 통해 이란과의 관계를 더욱 공고히 하고, 중동 지역의 평화와 번영에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 이번 사안은 단순히 선박 안전 문제에 국한되지 않고, 에너지 안보, 국제 관계, 그리고 우리 국민의 안전 문제까지 포괄하는 중요한 외교적 과제입니다. 외교부는 이러한 복합적인 문제들을 종합적으로 고려하여 효과적인 해결 방안을 모색하고, 국가적 이익을 극대화하기 위해 노력할 것입니다. 특히, 미국과 이란의 관계 변화를 주시하며, 적극적인 외교적 노력을 통해 긍정적인 결과를 이끌어낼 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 외교부는 앞으로도 중동 지역의 정세 변화에 신속하게 대응하고, 우리 국민의 안전과 국가적 이익을 보호하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다





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