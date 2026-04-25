왕사남 열풍에 2배 커진 단종문화제…글로벌 축제로 도약

영화 '왕과 사는 남자'의 흥행으로 단종과 영월에 대한 관심이 높아지면서 단종문화제가 2배 규모로 확대 개최되었습니다. 영월군은 60주년을 앞두고 글로벌 축제로 도약하기 위한 준비에 박차를 가하고 있으며, 관광 및 경제적 효과 증대를 기대하고 있습니다.

영화 ' 왕과 사는 남자 '의 선풍적인 인기와 함께 단종문화제 가 2배 규모로 확대되어 개최되었습니다. 영월군은 단종 신드롬을 통해 관광 및 경제적 효과를 증대시키고 있으며, 60주년을 앞두고 글로벌 축제 로 도약하기 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다.

엄흥도의 예언처럼 청령포가 유배지로 선정되면서 영월에 금맥이 솟아나듯, 전국 각지에서 단종을 향한 관심이 뜨겁게 타오르고 있습니다. 올해 단종문화제는 예년보다 2배 규모로 확대되었으며, 단종 국장 재현과 청령포 유배길 재현 등 다양한 프로그램이 마련되었습니다. 영화 '왕과 사는 남자'와의 협력을 통해 축제장 곳곳에 영화 관련 공간을 조성하고, 영월 군민들의 적극적인 참여와 지원 덕분에 축제 구성에 큰 도움을 받았습니다. 단종문화제는 영월 지역 경제에 활력을 불어넣고 있으며, 장릉과 청령포의 방문객 수가 급증했습니다.

영월군은 내년 60주년을 맞아 외국인 관광객 유치를 위한 업무협약을 체결하고, 2박 3일 체류형 축제를 기획하고 있습니다. 또한, 서울 경복궁에서 영월까지 이어지는 단종 유배길 재현과 같은 대규모 행사를 구상하고 있으며, 이를 위해 30억원 이상의 예산 확보를 목표로 하고 있습니다. 단종문화제는 영월의 역사와 문화를 알리고, 지역 경제를 활성화하는 중요한 역할을 수행하고 있으며, 앞으로 글로벌 축제로 성장할 가능성이 높습니다. 영월군은 단종문화제를 통해 영월의 자연환경과 다양한 문화유적지를 알리고, 더 많은 관광객을 유치하기 위해 노력할 것입니다.

영화의 흥행이 축제를 통해 관광객 증가와 지역 경제 활성화로 이어지는 선순환 구조가 만들어지고 있으며, 영월군은 이러한 흐름을 더욱 확대하기 위해 최선을 다할 것입니다. 단종문화제는 단순한 축제를 넘어 영월의 정체성을 확립하고, 지역 사회의 발전에 기여하는 중요한 행사로 자리매김할 것입니다. 영월 군민들은 단종을 단순한 역사 인물이 아닌 신적 존재처럼 여기며, 이러한 마음이 단종문화제를 이어온 힘이라고 합니다. 영월군은 이러한 군민들의 열정과 애정을 바탕으로 단종문화제를 더욱 발전시켜 나갈 것입니다





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