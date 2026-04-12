완도 냉동창고 화재, 소방관 2명 순직…예비 신랑·세 아이 아버지의 안타까운 희생

전남 완도 수산물 가공업체 냉동창고 화재 현장에서 소방관 2명이 순직했습니다. 10월 결혼을 앞둔 예비 신랑, 세 자녀를 둔 아버지였던 소방관들의 안타까운 사연이 전해지며 애도의 물결이 일고 있습니다. 소방청과 전남도는 옥조근정훈장 추서, 국립현충원 안장 등 예우를 갖출 예정입니다.

전남 완도 수산물 가공업체 냉동창고 화재 현장에서 순직한 소방관들의 안타까운 사연이 알려지면서 애도 물결이 일고 있습니다. 특히, 10월 결혼을 앞둔 예비 신랑 , 그리고 세 자녀를 둔 아버지였던 소방관들의 희생은 더욱 큰 슬픔을 자아내고 있습니다. 12일 오전, 완도군에 위치한 냉동창고 화재 현장에서 해남소방서 북평119지역대 소속 노태영(30) 소방사는 차가운 주검으로 발견되었습니다. 그는 다가오는 10월, 사랑하는 연인과 결혼식을 올릴 예정이었기에, 그의 갑작스러운 죽음은 주변 사람들에게 더욱 큰 충격을 안겨주었습니다. 1996년생인 노 소방사는 2022년 임용되어 해남에서 근무하며, 다른 지역에 있는 자택까지 매일같이 출퇴근을 하면서도 궂은 현장을 묵묵히 지켜왔습니다. 동료들은 그를 ‘만능 소방관’이라 칭하며, 구급대 업무뿐만 아니라 소방차 운전, 화재 진압까지 도맡아 헌신적으로 임했다고 회고했습니다.

현장 인력 부족 속에서도 묵묵히 자신의 역할을 다하며, 동료들의 귀감이 되었던 그의 숭고한 정신은 많은 이들의 마음속에 깊이 새겨질 것입니다. 또한, 완도소방서 소속 박승원(44) 소방위 역시 이번 화재로 목숨을 잃었습니다. 그는 1남 2녀를 둔 가장으로, 19년 동안 전남 지역의 재난 현장을 누빈 베테랑 소방관이었습니다. 수많은 생명을 구하며 헌신했던 그는 후배들을 잘 챙기는 따뜻한 선배이기도 했습니다. 그의 갑작스러운 죽음은 유가족뿐만 아니라 동료 소방관들에게도 씻을 수 없는 상처로 남았습니다.\사고 당시 상황은 더욱 안타까움을 자아냅니다. 두 소방관은 이날 오전 8시 25분경 화재 신고를 받고 가장 먼저 현장에 도착했습니다. 초기 판단으로는 연기가 나는 부분을 신속하게 조치하면 화재를 진압할 수 있을 것으로 예상하고, 창고 내부로 진입하여 진화 작업을 시작했습니다. 그러나 예상치 못한 화재의 확산으로 인해 고립되었고, 결국 숨진 채 발견되었습니다. 소방청과 전남도는 이들의 숭고한 희생을 기리기 위해 옥조근정훈장 추서 및 국립현충원 안장을 추진하고, 유족 보상 및 연금 지급 등 유족 지원을 아끼지 않을 계획입니다. 전남도는 오는 14일 오전 9시, 완도군농어민문화체육센터에서 영결식을 거행하고, 완도문화예술의전당에 합동분향소를 마련하여 조문객들의 애도를 받을 예정입니다. 이재명 대통령은 이번 사고에 대해 깊은 애도를 표하며, “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 위험한 현장으로 달려가 마지막까지 소임을 다하신 고인들의 용기와 헌신에 경의를 표한다”고 밝혔습니다. 또한, “정부는 이번 사고를 엄중히 받아들이고, 모든 현장 인력이 더욱 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조하며, 유가족과 동료 소방관들을 위로했습니다.\이번 사고는 우리 사회에 안전 문제에 대한 경각심을 다시 한번 일깨워주는 계기가 되었습니다. 위험한 현장에서 국민의 생명을 지키기 위해 헌신하는 소방관들의 안전을 위한 시스템 개선이 시급합니다. 소방 인력 부족 문제 해결, 노후 장비 교체, 현장 안전 교육 강화 등 다각적인 노력이 필요합니다. 또한, 유가족들의 고통을 덜어주기 위한 심리 치료 지원 및 경제적 지원도 중요합니다. 이번 사고를 통해 소방관들의 숭고한 희생을 잊지 않고, 그들의 안전을 최우선으로 고려하는 사회를 만들어나가야 합니다. 안전한 대한민국을 만들기 위한 지속적인 노력과 함께, 순직 소방관들의 넋을 기리는 추모 사업도 적극적으로 추진되어야 할 것입니다. 그들의 용기와 헌신을 기억하며, 더 나은 안전 문화를 만들어나가기 위한 노력을 멈추지 않아야 합니다. 이번 사건을 계기로 안전에 대한 사회적 인식 개선과 함께, 소방관들의 헌신에 대한 존경심을 높이는 계기가 되기를 바랍니다





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