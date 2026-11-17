일본 와규 가격이 사상 최고치를 기록하고 있다. 사료비 상승으로 축산 농가 폐업이 늘고, 미국산 쇠고기 대체 수요로 해외 수출이 급증하면서 공급 부족이 심화되고 있다.

일본 고급 쇠고기인 와규의 가격이 연일 사상 최고치를 경신하고 있다. 17일 니혼게이자이신문(닛케이)의 보도에 따르면, 이달 도쿄식육시장 에서 거래된 와규 A5 등급 가격은 1킬로그램당 3000엔대를 유지하고 있다.

지난 1일부터 16일까지의 평균 가격은 3051엔(약 2만 5617원)을 기록하며, 작년 같은 시기보다 14% 상승했다. 이는 역대 최고치 수준으로, 원재료비 급등과 공급 차질이 결합된 결과다.

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사료비 폭등과 농가 폐업의 악순환

와규 가격 상승의 가장 큰 원인은 사료비 부담의 급증이다. 사료비는 와규 생산 비용의 약 40%를 차지하며, 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있다. 최근 수년간 지속된 엔화 약세는 수입 사료 단가를 높여, 농가들의 생산 비용을 눈덩이처럼 불렸다.

감당하기 어려운 비용으로 인해 문을 닫는 축산 농가가 속출했다. 농림수산성 통계에 따르면, 식용 소를 사육하는 축산 농가 수는 지난 2월까지 3년 사이 20% 감소했다. 생산 기반이 축소되면서 출하량 감소는 필연적인 결과였다.

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전국 와규 출하 두수는 11월 기준 전년 동월 대비 6.5% 감소할 것으로 전망된다. 특히 9월부터 3개월간 출하량을 살펴보면, 작년 같은 시기보다 10%나 부족한 상황이다. 한 도매업체 관계자는 12월에도 출하 부진이 이어질 것으로 예상한다고 밝혔다.

미국산 대체 수요와 해외 수출 급증

국내 공급 부족과 맞물려 해외 수요의 강세도 가격을 견인하고 있다. 마블링 함량이 높고 식감이 부드러운 와규는 미국과 유럽 시장에서 높은 인기를 끌고 있다. 특히 가뭄 등으로 미국산 쇠고기 생산량이 급감하면서, 와규를 찾는 소비자가 한층 늘었다.

미국산 쇠고기의 가격 경쟁력이 예전만 못해 소비자들은 고가인 와규를 선택하는 경향이 강해졌다. 이왕 큰 돈을 들인다면 품질이 뛰어난 와규를 먹겠다는 심리가 작용한 것이다. 올해 1월부터 9월까지 와규 수출액은 작년 같은 기간과 비교해 20%나 증가했다.

수출 단가 상승으로 농가들은 해외 판매를 우선시하는 경향이 있다. 한 업계 관계자는 수출 물량을 먼저 확보한 후 나머지 물량을 국내에 판매하는 것이 일반적인 전략이라고 설명했다. 이는 국내 공급을 더욱紧张的하게 만드는 요인이 되고 있다.

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소비 패턴 변화와 연말 시장 전망

고물가로 생활이 부담되는 일본 내 소비자들은 쇠고기 대신 닭고기나 돼지고기로 식단을 바꾸고 있다. 최근 5년간 일본 쇠고기 소비량은 11% 감소했다. 닛케이는 절약 성향이 강화되면서 육류 소비 트렌드가 저가육으로 이동하고 있다고 분석했다.

연말연시를 앞두고 물량 확보 경쟁이 이미 시작됐다. 성수기인 이 시기에 높은 가격이 유지될 가능성은 크나, 지속 가능성에 대해서는 불투명하다. 소비자들의 지갑이 얇아지면서 장기적인 공급 및 가격 안정성에 대한 우려가 제기되고 있다.