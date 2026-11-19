영국 왕립기상학회 주최 공모전 대상에 스페인 마요르카섬의 안개 폭포 사진이 선정됐습니다. 강주아오대교와 이란 산불 사진도 주요 수상작으로 선정된 내용을 전해드립니다.

영국 왕립기상학회 (Royal Meteorological Society)가 주최하는 '올해의 기상사진 (Weather Photographer of the Year)' 공모전 대상에 아침 햇살에 빛나는 안개 폭포 사진이 선정되었습니다.

이 작품을 촬영한 사진가는 해가 뜨는 순간인 스페인 마요르카섬의 알베르쿠츠 망루에서 포르멘토르 반도를 바라보며 이 장면을 포착했습니다.

Also read 애플도 뛰어든 '빛의 반도체'… 51조 시장 선점경쟁

작가는 최근 며칠간 지속된 고기압과 높은 습도의 밤 이후 아침에 이 같은 장관을 볼 수 있었다고 설명했습니다.

이러한 조건은 광활한 지역을 안개와 낮은 구름으로 뒤덮기에 이상적이었으며, 지형적 요인 또한 장면을 완성하는 데 결정적인 역할을 했습니다.

기온 역전과 지형이 만든 안개 폭포의 비밀

대상작이 만들어지는 과정에는 특수한 대기 현상과 지형의 상호작용이 깊게 연관되어 있습니다.

고기압 상태에서는 공기가 천천히 하강하면서 따뜻해지는데, 이 과정에서 종종 기온 역전 현상이 발생합니다.

Advertisement

기온 역전 현상은 고도가 높아질수록 기온이 내려가는 일반적인 대기 현상과 반대로, 차가운 공기층 위에 따뜻한 공기층이 자리 잡아 상층부 기온이 지표면보다 더 높아지는 현상을 의미합니다.

이러한 대기 구조 속에서 바람이 구름을 절벽 쪽으로 밀어붙이자, 그곳에서 차가운 공기가 중력에 의해 아래로 흐르기 시작했습니다.

결과적으로 이 흐름은 마치 바다로 떨어지는 폭포와 같은 놀라운 장면을 만들어냈으며, 이는 단순한 안개가 아닌 역동적인 기상 현상의 결과물입니다.

세계 최고 해상 교량과 황금빛 햇살의 조화

올해의 기상 사진 본상 2위는 중국 광둥성 남부 주강 삼각주 끝단의 주하이와 홍콩, 마카오를 잇는 강주아오대교와 그 위로 비치는 황금빛 햇살을 담은 사진이 차지했습니다.

강주아오대교는 길이가 55km에 달하는 세계에서 가장 긴 해상 교량이라는 기록을 가지고 있습니다.

구름 사이 틈으로 햇빛이 쏟아져 내리면서 부채꼴 모양의 빛줄기가 사진 속에 선명하게 드러났습니다.

이 황금빛 햇살은 태양이 지평선 가까이에 있을 때 나타나는 현상으로, 햇빛이 상대적으로 더 두꺼운 대기층을 통과하면서 파장이 짧은 파란색 계통은 흩어지고 파장이 긴 빨간색 계통만이 지상에 도달합니다.

잔잔한 물이 이 햇빛을 반사하며 강어귀 전체에 빛을 퍼뜨려 풍경을 더욱 아름답게 물들였습니다.

초대형 회전성 뇌우와 기후 변화의 상징들

3위에는 미국 네브래스카 사막에서 한밤중에 폭풍을 추적하던 중 내리친 번개와 그 아래 호수의 모습을 포착한 슈퍼셀 사진이 선정되었습니다.

Advertisement

슈퍼셀은 일반 뇌우보다 훨씬 크고 강력하며 오래 지속되는 초대형 회전성 뇌우를 지칭하는 기상 용어입니다.

심사진은 이 작품이 번개가 폭풍 구름을 가로질러가는 순간을 포착한 흔치 않은 사진이라며, 섬광이 구름의 세부적인 모습까지 생생하게 보여준다고 평했습니다.

또한 선반 모양의 구름은 차가운 공기가 앞쪽의 따뜻하고 습한 공기를 들어 올리면서 형성된 구조물입니다.

클래스 부문 1위 수상작은 이란 농업 중심지 가운데 하나인 마르브다슈트에서 필사적으로 불을 끄고 있는 농부의 모습을 담은 사진으로, 산불로 인한 2차 피해 가능성을 경고하는 시각적 증거를 제공합니다.

전 세계 자연의 아름다움과 현실을 기록하다

일반인을 대상으로 온라인 투표를 통해 뽑는 인기상은 베트남 롱콕 차밭의 안개 낀 일출이 수상하는 영예를 안았습니다.

차 재배로 유명한 이 지역 농민들은 기후 변화로 인해 점점 더 큰 어려움에 직면해 있으며, 따뜻해진 대기는 집중 호우 가능성을 높이고 있습니다.

집중 호우는 차나무를 쓰러뜨리고 영양분이 풍부한 토양을 씻어 내려보내는 직접적인 원인이 되어 생계에 타격을 주고 있습니다.

모바일 부문 수상작은 미얀마의 유명한 불교 사원 '쿠소토 파고다'의 겨울 아침 풍경이 차지했습니다.

안개를 뚫고 불탑과 나무 사이로 스며드는 아침 햇살이 따뜻하고 평화롭고 고요한 분위기를 자아내며 디지털 매체에서의 우수성을 인정받았습니다.