올버즈, 신발 사업 접고 AI 기업으로 변신 선언… 시장 반응은 ‘회의적’

인기 신발 브랜드 올버즈가 내구성 문제로 신발 사업에서 어려움을 겪은 후, AI 기업으로의 전환을 선언했습니다. 5천만 달러 투자 유치와 함께 GPU 사업을 추진하지만, 시장에서는 ‘마지막 도박’이라는 평가와 함께 신중론이 제기되고 있습니다. 과거에도 유사한 사업 전환 시도가 있었으나 성공적이지 못했던 사례가 많아 귀추가 주목됩니다.

2016년 ‘울 러너’ 출시로 주목받았으나 내구성 문제로 신발 사업 확장에 어려움을 겪었던 올버즈 가 인공지능(AI) 붐에 편승하려 하고 있습니다. 동시에 기업 정관에서 ‘공익’ 조항 삭제를 추진하고 있습니다.

미국 시카고에 위치한 올버즈 매장 앞에 ‘온라인 쇼핑은 Allbirds.com에서 가능합니다’라는 안내문이 걸려 있습니다. (AFP=연합뉴스)

한때 ‘실리콘밸리 유니폼’이라 불릴 정도로 인기를 끌었던 신발 기업 올버즈가 인공지능(AI) 기업으로의 전환을 선언했습니다. 기존 사업에서 입지를 잃었던 기업이 단순히 AI 유행에 편승하려는 것이 아니냐는 시장의 회의적인 시선이 나오고 있습니다.

샌프란시스코에 본사를 둔 올버즈는 현지 시간으로 15일, “AI 컴퓨팅 인프라로 사업을 전환하고 있다”며 “장기적으로는 그래픽 처리 장치(GPU) 구독 서비스(GPUaaS)와 AI 네이티브 클라우드 솔루션 제공업체로 거듭날 것”이라고 밝혔습니다. 회사명도 ‘뉴버드 AI(Newbird AI)’로 변경할 계획입니다.

이러한 발표는 올버즈가 지난달 패션 액세서리 회사인 아메리칸 익스체인지(American Exchange)에 올버즈 브랜드와 신발 관련 자산을 매각하기로 합의한 이후 나온 것입니다.

올버즈는 또한 환경 보존이라는 ‘공익’을 위해 회사를 운영해야 한다는 기업 정관 조항 삭제도 추진 중입니다.

올버즈는 2016년 친환경 울 소재 운동화 ‘울 러너’를 출시하며 큰 주목을 받았습니다. 지속 가능성과 편안함을 강조하며 실리콘밸리의 정보기술(IT) 종사자들을 사로잡았습니다. 할리우드 배우 레오나르도 디카프리오 등으로부터 투자를 유치하기도 했습니다. (올버즈 웹사이트 화면 캡처)

하지만 신발의 내구성이 떨어진다는 치명적인 단점이 발목을 잡았습니다. 많은 소비자들이 1년 남짓 신었을 뿐인데 신발이 낡아 착용하기 어렵다고 불만을 토로했습니다.

한국을 포함해 전 세계에 매장을 열고 의류와 러닝화까지 사업을 확장했지만, 제한된 고객층을 벗어나지 못했습니다. 뉴욕타임스에 따르면 올버즈는 현재 미국 내에 단 두 개의 아울렛 매장만 남았습니다.

결국 올버즈가 신발 사업에서 손을 뗀 후 선택한 것이 AI인 셈입니다.

회사는 한 기관 투자자로부터 5천만 달러(약 736억 원)의 투자를 받기로 했으며, 이 자금으로 GPU를 구매할 계획이라고 밝혔습니다.

윌리엄 블레어(William Blair) 투자은행의 딜런 카든(Dillon Carden) 애널리스트는 “5천만 달러의 투자는 바다의 물 한 방울에 불과하다”며 “어떤 기준으로 보더라도 이는 마지막 도박”이라고 평가했습니다.

이날 올버즈 주가는 582% 급등한 16.99달러로 마감했습니다.

밀러 타박(Miller Tabak)의 맷 말레이(Matt Maley) 최고 시장 전략가는 블룸버그 통신에 “이러한 움직임은 시장에 거품이 있다는 신호”라며 투자자들의 신중한 접근을 당부했습니다.

AI 붐에 편승해 새로운 돌파구를 찾으려는 기업이 올버즈만은 아닙니다. 미국의 노래방 기기 제조업체인 싱잉 머신(Singing Machine)은 2024년 ‘알고리즘 홀딩스(Algorithm Holdings)’로 사명을 변경하고, 지난 2월 트럭 운송 효율성을 높이는 AI 기술을 개발했다고 발표했습니다.

지난 2017년 암호화폐 열풍 당시, 음료 회사였던 롱아일랜드 아이스 티(Long Island Iced Tea)는 ‘롱 블록체인(Long Blockchain)’으로 사명을 바꾸고 주가를 폭등시킨 바 있습니다.

하지만 이러한 사업 전환은 성공을 거두지 못했습니다





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올버즈 AI 전환 GPU 사업 다각화 투자

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