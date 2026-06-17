올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위로 인한 체육단체 피해 확대, 정부 "불법행위 엄중 대응"

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하는 개표소 봉쇄 시위가 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 12일째 계속되며, 내부에 사무실을 둔 9개 체육종목단체의 업무가 마비되고 선수 훈련에도 차질이 빚어지고 있다. 정부는 불법행위에 단호히 대응할 것임을 밝혔으나, 경찰의 소극적 대응이 지적되고 있다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시작한 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대 ' 개표소 봉쇄 시위 '가 12일째 이어지고 있다. 경찰과 대한체육회 직원들이 사무실 진입을 시도했으나 시위 참가자에게 막혀 철수했다.

국민의힘 장동혁 대표의 중재안으로 체육단체 당 2명씩 순차 진입해 물품을 가져오고 방송사 카메라 동행 생중계를 제안했으나, 시위자 1명의 저항으로 불발됐다. 일부 참가자는 경기장 게이트를 완전히 봉쇄했으며, '부정선거' 증거인 투표함을 지켜야 한다는 주장을 펼치고 있다. 당구·핸드볼·핀수영·펜싱 등 9개 종목 단체의 상주 인원 약 79명이 사무실 출입이 막혀 업무가 마비된 상태다. 아시아펜싱선수권대회 참가를 위해 출국한 펜싱 선수들은 펜싱 칼과 신물을 반출하지 못해 개인 조달해야 했으며, 인건비 지급, 수험생 응대, 훈련 등에 차질이 빚어지고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 대국민 담화에서 사적 검문이나 시설 점거 등 법질서를 무너뜨리는 행위는 정당화될 수 없으며, 국민의 생명과 안전을 침해하는 행위에 대해서는 끝까지 추적해 엄중히 책임을 묻겠다고 밝혔다. 표현의 자유는 보호되어야 하지만, 타인의 자유와 안전을 위협하는 불법행위를 방치해서는 안 된다. 지금까지 경찰은 개입을 꺼리는 소극적인 태도를 보여왔으나, 이제라도 정당한 공권력 행사로 불법행위를 단호하게 저지해야 할 것이다





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개표소 봉쇄 시위 투표용지 부족 올림픽공원 핸드볼경기장 대한체육회 체육단체 피해 불법행위 공권력

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