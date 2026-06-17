올림픽공원 잔다르크(올다르크)로 인한 체육단체에 대한 업무방해 혐의로 조사 착수

정효식 사회부국장 서울 송파구 핸드볼경기장 앞에 ‘올다르크’(올림픽공원 잔다르크)가 나타났다. 올다르크는 지난 16일 오후 문고리를 잡고 2시간 동안 나 홀로 경기장 출입을 저지한 2030세대 여성에게 보수 온라인 커뮤니티에서 붙인 호칭이다. 장동혁 국민의힘 대표를 포함한 야당 의원과 펜싱협회 등 입주 체육단체 관계자들이 물품 반출을 위해 경기장 건물 내부로 진입하려다가 이 한 명 때문에 무산됐다. 6·3 지방선거 송파구 개표소로 쓰인 핸드볼경기장 안엔 약 380개의 투표함·투표지 등이 남아 있다. 투표지 분류기, 계수기, 개표용 테이블, 상황판 등 투·개표 장비와 서류들도 반출되지 않고 모여 있다. 투표지 부족 사태가 불거진 이후 평일 낮 시간대 적을 때는 1000명, 주말 많을 땐 3만 명의 참정권 시위가 장기화하는 건 ‘부정 선거’의 증거물을 보전해야 한다”는 요구에도 검경 합수본이나 법원이 증거보전에 나서지 않고 있어서다. 거꾸로 서울 송파경찰서가 ‘올다르크’로 불리는 이 여성을 상대로 체육단체들에 대한 업무방해 등 혐의로 입건 전 조사(내사)에 착수했다. 자칫 참정권 훼손에 분노한 2030세대에 기름을 붓고 사태 장기화만 부를 악수다. 올림픽공원 시위, 2주째 장기화 검경합수본 증거보전으로 풀어야 투표지 축소, 선관위원 패싱이 핵심

정효식 사회부국장 서울 송파구 핸드볼경기장 앞에 ‘올다르크’( 올림픽공원 잔다르크 )가 나타났다. 올다르크는 지난 16일 오후 문고리를 잡고 2시간 동안 나 홀로 경기장 출입을 저지한 2030세대 여성에게 보수 온라인 커뮤니티에서 붙인 호칭이다.

장동혁 국민의힘 대표를 포함한 야당 의원과 펜싱협회 등 입주 체육단체 관계자들이 물품 반출을 위해 경기장 건물 내부로 진입하려다가 이 한 명 때문에 무산됐다. 6·3 지방선거 송파구 개표소로 쓰인 핸드볼경기장 안엔 약 380개의 투표함·투표지 등이 남아 있다. 투표지 분류기, 계수기, 개표용 테이블, 상황판 등 투·개표 장비와 서류들도 반출되지 않고 모여 있다. 투표지 부족 사태가 불거진 이후 평일 낮 시간대 적을 때는 1000명, 주말 많을 땐 3만 명의 참정권 시위가 장기화하는 건 ‘부정 선거’의 증거물을 보전해야 한다”는 요구에도 검경 합수본이나 법원이 증거보전에 나서지 않고 있어서다.

거꾸로 서울 송파경찰서가 ‘올다르크’로 불리는 이 여성을 상대로 체육단체들에 대한 업무방해 등 혐의로 입건 전 조사(내사)에 착수했다. 자칫 참정권 훼손에 분노한 2030세대에 기름을 붓고 사태 장기화만 부를 악수다. 올림픽공원 시위, 2주째 장기화 검경합수본 증거보전으로 풀어야 투표지 축소, 선관위원 패싱이 핵





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

정효식 사회부국장 올림픽공원 잔다르크 체육단체에 대한 업무방해 혐의 투표지 부족 사태 중앙선관위 선관위 회의 패싱 검경 합수본 증거보전 부정 선거 참정권 훼손 2030세대 올림픽공원 시위 2주째 장기화 검경합수본 증거보전

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

미 국방부 '중국 핵탄두 2030년 1000개...급증세'중국의 094형 핵잠수함. 〈사진=로이터〉 중국이 보유한 핵탄두가 500개 이상이며, 오는 2030년까지 1000개를 넘어설 것으로 보인다고 미국 국방부가 19일(현지시간) 전망했습니다. 미국 국방부는 이날 공개한 '2023

Read more »

CJ푸드빌, 美에 'K베이커리 학교' 연다가맹교육으로 K제빵기술 수출연말 캘리포니아에 설립 예정미국법인, 해외서 최고 이익률매장수 2030년 1000개 목표

Read more »

[단독] 미국에 ‘K베이커리 학교’ 짓는다…한국빵집도 1000개 낸다는 CJ푸드빌CJ푸드빌, 연말 캘리포니아에 설립 가맹교육으로 K제빵기술 수출 美뚜레쥬르, 해외서 최고 이익률 매장수 2030년 1000개 목표

Read more »

건기식 힘주는 현대바이오랜드 “2030년 연매출 1000억 목표”브랜드 4종 국내 정식 수입

Read more »

대출 조였어도 … 가계빚 '4대 복병'① 대출 큰손 된 2030 리스크② 영세상인 부채 400조 육박③ 전세보증금 '숨은 1000조'④ 보증금 미반환 사례 급증

Read more »

���� (���±�) ��� shaping 2030 ������ �� ������ ��������� shaping 2030 ������ ���±� ���� �������縦 �����ߴٰ� ������ �ſ��� ��� ������ ķ�� ��å�Ѱ������������ shaping 2030 ������ ���±� ���� �������縦 ������� shaping 2030 ������ ��� shaping 2030 ������ ��� shaping 2030 ������ ��� shaping 2030 ������ ������� shaping 2030 ������

Read more »