올림픽공원 시위 사흘째, 부정선거 구호 강경화 속 내분과 긴장 감소지 않아

서울 송파구 올림픽공원 앞에서 8일 사흘째 접어든 시위에서는 부정선거와 재선거 요구, '멸공' 등의 강경 구호가 등장하며 분위기가 긴장하고 있다. 시위대 내부에서는 의견 차이로 인한 충돌과 잘못된 사람 몰아가기 현상이 발생하며 내분이 표면화되고 있다. 시위는 평일에는 한산해졌으나 퇴근길 인파 유입 가능성이 있어 주목된다.

올림픽공원 앞에서 사흘째 이어지고 있는 시위 현장에서 분위기가 주말과는 달리 긴장되고 내분이 표면화되고 있다. 8일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시위 참여자들은 ' 부정선거 재선거 '와 '당일개표 수개표', 'Stop the steal', '멸공' 등의 구호를 외치며 과거에 비해 더 강경한 어조를 보이고 있다.

이는 전날 밤부터 극우 성향 시민들이 대거 유입되면서 일어난 변화로 분석된다. 이전까지는 '재선거' 요구에 집중하던 분위기였지만, 이날부터는 부정선거론과 대북 강경 노선을 의미하는 '멸공' 구호가 적극적으로 등장했다. 현장에는 윤석열 전 대통령을 지지하는 플랜카드와 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상화를 그리는 참여자도 있었다. 시위대 내부에서는 의견 차이로 인한 충돌과 내분이 끊이지 않고 있다.

시위대는 서로 다른 의견을 내는 사람들을 '대진연(한국대학생진보연합) 프락치'로 몰아가며, 사소한 시비에도 수십 명이 에워싸고 위협하는 상황이 발생했다. 10대 청소년과 30대 성인 사이의 작은 다툼이 순식간에 집단적 몰아가기로 번진 사례도 있었다. 또한 유튜버 전한길 씨에 대한 평가를 둘러싸고 세대 간 논쟁이 벌어지기도 했다. 일부 참여자는 유튜버들의 행보를 비판했고, 다른 참여자들은 그들을 '애국자'로 치켜세우며 충돌했다. 현장에서는 "우리끼리 싸우면 안 된다"는 만류의 목소리도 나왔지만, 긴장된 분위기는 이어졌다.

시위는 평일을 맞아 일부 일반 시민들이 빠져나가면서 한산해졌으나, 퇴근 및 하교 시간이 되면서 학생과 시민들의 발길이 다시 늘어나고 있어 향후 양상이 주목된다. 시위는 사흘째 이어지며 조직력과 메시지가 분화되고, 내부적 결속력 약화 우려도 제기되고 있다. 현장에서는 '대진연을 조심해야 한다'는 경고 메시지와 '다른 구호를 주장하는 사람이 대진연이다'는 의혹이 나돌고 있다. 이 같은 상황에서 시위대가 사상적 동질성을 유지하며 주최 측의 주장을 지속할 수 있을지, 아니면 내분으로 인해 소멸될지 앞으로의 전개가 불확실하다





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