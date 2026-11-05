올림픽공원 시위 자진철수 마지막 날, 시설 복구까지 수개월 소요

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 올림픽공원 봉쇄 시위 자진철수 기한이 종료되는 11월 5일, 시위대의 일부 철수 진행 중이지만 대한체육회 측은 시설 복구 및 사무실 복귀까지 수개월이 더 필요할 것으로 내다봤다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련된 서울 송파구 올림픽공원 봉쇄 시위의 자진 철수 기한이 만료되는 11월 5일, 경기장 앞에는 여전히 시위 천막과 물자가 남아있는 상태이다. 올림픽공원 측은 지난달 29일 이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 공개검증을 마친 투표지가 반출된 이후, 시위 참가자들에게 경기장 내·외부에 설치된 물품과 적치물을 정리하고 이날 자정까지 자진 철수할 것을 요청한 바 있다.

자진철수 기한 종료 직전 시위대 모습과 현황

연합뉴스가 올림픽공원을 찾은 이날 오후 3시께, 핸드볼경기장 정문 격인 1-3 게이트 앞에는 약 100여 명의 시위대가 모여 '부정선거 재선거' 등의 구호를 외쳤다. 이들은 대부분 중·노년층으로 구성되었으며, 친미연합을 비롯해 부정선거 가능성을 주장한 단체들이 세운 부스들은 이날 오후까지도 철거되지 않은 상태가 지속되었다.

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한편, 1-3 게이트 상단 벽면에는 공원 관리 주체인 한국체육산업개발의 안내 현수막이 걸려 있었다. 현수막에는 이날이 자진 철수 기간의 마지막 날임을 알리는 내용이 명시되어 있었으며, 일부 시위 참가자들은 텐트를 걷어내고 바닥에 깔았던 캠핑용 매트를 둘둘 말아 줄로 묶는 등 수개월간의 농성 기반을 완전히 정리하는 모습을 보였다.

강제 조치 여부 및 체육계 입장을 확인한 결과

한국체육산업개발을 자회사로 둔 국민체육진흥공단은 자진 철수가 이뤄지지 않을 경우 강제 철거 등 추가 조치가 있을 것인지에 대한 질의에 대해, 당장 정해진 방침은 없다고 밝혔다. 이에 따라 시위대의 완전한 해산 여부와 관련해 당장 눈에 띄는 강제 진압 조치는 취해지지 않은 것으로 보인다.

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그러나 공단과 체육계의 기대와 달리, 시위대가 자진 철수를 완료하더라도 체육단체의 사무실 복귀가 당장 이뤄지지는 않을 것으로 예상된다. 시설의 안전한 사용과 운영을 위해 선결되어야 할 조건들이 남아있기 때문이다.

시설 피해 규모 파악과 사무실 복귀 일정

대한체육회 관계자는 5∼6개월간 관리되지 않은 시설로 들어가 당장 업무를 시작할 수 없다고 언급하며, 내부에 어떤 피해가 발생했는지부터 파악해야 한다고 강조했다. 이 같은 피해 취합 과정만으로도 수개월이 더 소요될 것이라고 내다봤다.

일대 주민들은 시위 종료 상황을 환영하는 분위기다. 해당 아파트 입주민들이 소통하는 온라인 카페에는 전날 "삶의 질을 높여주던 올공이 이제는 삶의 질을 떨어뜨린다. 북소리가 너무 시끄럽다"는 불만이 게시되며, 장기화된 시위로 인한 생활 불편과 스트레스가 해소되기를 바라는 목소리가 높았다.