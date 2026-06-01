올리브영, 미국 패서디나 오픈 첫날부터 '오픈런' 대성황...K뷰티 열풍 재확인

CJ올리브영의 미국 첫 매장인 패서디나점이 오픈 첫날 400m 대기 행렬과 함께 성황을 이루며 K뷰티의 인기를 실감케 했다. 기초화장품이 전체 매출 60% 이상을 차지했고, 이달 중 LA 센추리시티에 추가 매장을 연다.

만반의 준비 끝에 미국 시장 진출을 본격화한 CJ 올리브영 이 오픈 첫날부터 뜨거운 관심을 받았다. 새벽부터 늘어선 오픈런 대기줄이 400m 가량 이어졌고, 매장 직원들이 로제의 아파트에 맞춰 개점식 공연을 선보이자 축제 같은 분위기를 연출하며 K뷰티 의 화려한 귀환을 알렸다. 1일 CJ 올리브영 에 따르면 지난달 29일 미국 캘리포니아주 패서디나 콜로라도대로에 오픈한 올리브영 패서디나 점에는 30일과 31일에도 방문객이 몰리며 종일 대기 행렬이 이어졌다.

올리브영 관계자는 매장 내 안전과 쇼핑 편의를 위해 한 번에 입장할 수 있는 인원을 약 200명 수준으로 운영했다며 하지만 입장 대기와 계산 대기 줄이 영업 마감 시간까지 이어질 정도였다고 말했다. 실제로 이날 샌디에이고에서 2시간 반을 운전해 새벽 3시부터 줄을 섰다는 마이클 로드리게스는 쇼핑을 하러 왔다기보다 디즈니랜드에 온 기분이었다며 올영 쇼핑에 만족감을 표했다. 직원들의 한국식 인사, 올리브영 쇼퍼백, 사은품 증정 이벤트 등에 관한 것도 SNS상에서 크게 화제가 됐다.

지난달 28일부터 30일까지 사흘간 틱톡과 인스타그램 등에 관련 콘텐츠가 1000건 이상 업로드됐고, 합산 800만건 이상의 조회수를 기록했다. 대부분 한국 올리브영 매장에서 경험한 좋은 기억을 공유하거나 올리브영 쇼핑 하울 콘텐츠였다. 우리나라에도 진출해달라, 드디어 K뷰티의 왕이 왔다 등의 긍정적인 반응이 쏟아졌다. 올리브영에 따르면 오픈 첫날 결제 건수는 1000건을 돌파했고, 스킨케어, 선케어, 마스크팩, 클렌징 등 기초화장품이 전체 매출의 60% 이상으로 가장 높은 비중을 차지했다.

이어 립, 쿠션 등 메이크업 카테고리가 잘 팔리며 K뷰티 색조 제품에 대한 관심을 확인할 수 있었다. LA 센추리시티점 또 출격... 고소득 상권 노린다. 이같은 현지 반응에 힘입어 올리브영은 이달 중 LA 대표 프리미엄 쇼핑몰인 웨스트필드 센추리시티에 추가 매장을 선보일 예정이다.

센추리시티는 젊은 전문직 종사자와 고소득 소비자, 글로벌 관광객 유입이 활발한 LA 핵심 상권이다. 연면적 803㎡ 규모의 올리브영 패서디나점이 들어선 곳은 티파티앤코, 룰루레몬, 애플스토어 등 명품을 비롯해 프리미엄 브랜드의 대형 매장들이 밀집한 곳으로 미 서부의 상징적인 고소득 상권이다. 패서디나점이 K컬처와 체험형 쇼핑에 관심이 높은 고객층을 공략했다면 센추리시티점은 보다 폭넓은 프리미엄 소비자층과 글로벌 고객 접점을 확대하는 역할을 맡게 된다. 시장조사업체 서카나에 따르면 올해 1분기 미국 매스 뷰티시장에서 K뷰티의 점유율은 약 6% 수준인 것으로 나타났다.

이는 K뷰티가 일시적인 유행을 넘어 현지인들의 일상적인 소비 문화로 안착할 경우, 향후 확보할 수 있는 성장 잠재력이 그만큼 큼을 의미한다. 올리브영은 이번 서부 지역 진출을 시작으로 향후 동부, 중남부 등 미국의 주요 핵심 권역으로 현지 고객 접점을 단계적으로 확대하며 브랜드 인지도를 높여갈 계획이다. 올리브영 측은 철저한 현지화 전략을 바탕으로 안정적으로 시장에 안착한 다음, 미국에서도 온오프라인을 연계한 옴니채널을 구현해 시너지 효과를 극대화할 것이라며 이어 미국 내에서 뷰티를 넘어서 웰니스와 식품 등 라이프스타일 상품 전반을 아우르는 로컬 뷰티 리테일러로 진화해 나갈 방침이라고 설명했다.

이러한 전략은 K뷰티의 글로벌 확장에 중요한 이정표가 될 것으로 보이며, 앞으로 올리브영이 미국 시장에서 어떤 성과를 거둘지 주목된다. 한국 소비자들 사이에서도 올리브영의 미국 진출 소식이 큰 관심을 받고 있으며, 현지에서의 반응이 한국 뷰티 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 올리브영은 앞으로도 차별화된 상품 구성과 마케팅으로 미국 소비자들의 니즈를 충족시킬 계획이다. 특히 한국의 인기 뷰티 브랜드뿐만 아니라 미국 내에서 현지화된 제품도 선보이며, K뷰티의 저변을 넓히는 데 주력할 예정이다.

또한, 온라인 플랫폼과의 연계를 강화하여 미국 전역의 소비자들이 손쉽게 K뷰티 제품을 접할 수 있도록 할 방침이다. 올리브영의 미국 진출은 단순한 매장 오픈을 넘어, 한국 뷰티 문화를 세계에 알리는 교두보 역할을 할 것으로 기대된다. 이러한 노력은 K뷰티 산업 전체의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 한국 문화의 위상을 높이는 데 기여할 것이다. 올리브영은 앞으로도 지속적인 혁신과 현지화를 통해 미국 시장에서 성공적인 안착을 이루고, 나아가 전 세계로 그 영향력을 확장해 나갈 계획이다





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