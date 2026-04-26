올리버 제이 오픈AI 총괄: 한국은 세계 유일한 풀스택 국가, 대한민국 없이는 오픈AI도 없다

올리버 제이 오픈AI 인터내셔널 비즈니스 총괄이 한국 반도체 회사와의 협력 중요성을 강조하며, GPT-5.5 출시와 미래 AI 기술 개발 방향을 제시했습니다. 한국은 오픈AI의 핵심 파트너로서 AI 생태계 구축에 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

올리버 제이 오픈AI 총괄 인터뷰에 따르면, 오픈AI 는 에이전트 특화된 GPT-5.5 를 출시하며 인공지능 경쟁에서 한 단계 더 나아갔습니다. GPT-5.5 는 챗GPT 와 코덱스에 탑재되어 코딩, 재무, 엑셀 작업 등 전문적인 업무를 능숙하게 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

제이 총괄은 한국 반도체 회사와의 파트너십이 GPT-5.5의 강력한 성능을 뒷받침하고 있으며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스와의 협력이 중요한 역할을 했다고 강조했습니다. 지난해 10월, 오픈AI는 이들 회사에 월 90만 장에 달하는 D램 메모리를 요청하며 국내 메모리 업계에 큰 영향을 미쳤습니다. 그는 초기 투자 효율성에 대한 의문에도 불구하고, 한국과의 협력을 통해 양질의 AI 인프라를 구축했으며, 코덱스 확산 역시 이러한 인프라를 기반으로 이루어졌다고 설명했습니다.

오픈AI는 올해를 ‘에이전틱’이 주류가 되는 해로 전망하며, GPT-5.5의 핵심 기능인 ‘컴퓨터 사용’ 기능을 통해 AI가 인간의 개입 없이 PC 화면을 조작하고 전문적인 업무를 독립적으로 완수할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다. 이는 개발자뿐만 아니라 모든 지식 노동자에게 혜택을 제공하며, 퇴근 후 AI 에이전트를 설정해 다음 날 필요한 업무를 완료하는 미래를 제시합니다. 또한, 오픈AI는 챗GPT의 미래를 ‘슈퍼앱’으로 보고, 에이전트 앱 ‘오픈클로’의 설립자 페터 슈타인베르거를 영입하여 슈퍼앱 개발에 박차를 가하고 있습니다.

차세대 이미지 생성 모델 ‘챗GPT 이미지 2.0’ 역시 오픈AI의 또 다른 핵심 기술로, 외국어 처리 능력이 향상되어 한국어를 포함한 다양한 언어로 정교한 이미지를 생성할 수 있습니다. 올리버 제이 총괄은 최근 1년 동안 한국을 7번이나 방문하며 한국이 오픈AI에게 핵심적인 파트너임을 강조했습니다. 그는 한국이 반도체 칩부터 애플리케이션까지 전 생태계를 아우르는 ‘풀스택’ 국가이며, 한국 얼리어답터들의 날카로운 피드백이 오픈AI 제품의 품질 향상에 절대적인 기준이 된다고 칭찬했습니다.

또한, 오픈AI가 구축하는 AI 생태계에서 한국은 언제나 최상위 파트너로서 중요한 역할을 수행할 것이라고 덧붙였습니다. 제이 총괄은 대한민국 없이는 오픈AI도 존재할 수 없다고 언급하며, 한국과의 지속적인 협력 의지를 밝혔습니다. 이러한 협력은 오픈AI의 기술 발전에 필수적이며, 앞으로도 한국과의 파트너십을 강화해 나갈 계획입니다. 오픈AI는 한국 시장의 중요성을 인지하고 있으며, 한국 기업과의 협력을 통해 AI 기술을 더욱 발전시키고 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화할 것입니다





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