올레 비엘펠트, 2026 니콘 스몰 월드 대상 수상...잉크 방울 정지 사진

독일 대학생 올레 비엘펠트가 잉크젯 프린터의 잉크 방울 포착 사진으로 2026 니콘 스몰 월드 대상을 차지했다. 69개국 1802편 중 선정된 이번 대회의 주요 수상작과 선정 배경을 소개한다.

독일 출신의 25살 학생이자 사진작가인 올레 비엘펠트 가 올해 52회째를 맞은 ' 니콘 스몰 월드' 국제 현미경 사진 공모전 대상의 영예를 안았다. 비엘펠트의 당선작은 잉크젯 프린터 가 종이 위에 잉크를 분사하는 그 찰나의 순간을 현미경으로 포착한 것으로, 일상적으로 무심히 지나치던 인쇄 과정이 아름다운 정지 화면으로 재탄생했다.

이번 대회는 일본의 광학기기 전문 기업 니콘이 1974년부터 개최해 온 사진 공모전으로, 올해는 69개국에서 총 1802편의 작품이 응모했다. 니콘 대변인은 비엘펠트의 작품이 현미경 대물렌즈를 색다른 방식으로 활용하여 익숙한 물체를 전혀 새로운 시각으로 탈바꿈시켰다고 평가했다. 대변인은 이는 현미경이 단순한 과학적 도구를 넘어, 우리가 세상을 보고 상상하는 방식을 확장시킬 수 있는 창의적인 도구임을 일깨워준 결과라고 밝혔다.

Also read [단독] 은행, 반도체·배터리 기업 재무평가 우대한다

비엘펠트가 해당 작품을 촬영하게 된契机는 코로나19 팬데믹 기간 중 부모의 집에서 오래된 현미경을 발견한 것이 계기가 되었다. 그는 이 장치를 통해 현미경 사진에 관심을 두기 시작했고, 직접 현미경과 카메라를 연결하는 장치를 제작하는 등 연구와 실험을 이어갔다. 이러한 배경 덕분에 그는 미세한 세계를 포착하는 데 필요한 기술적 역량을 갖춘 상태였다.

그러나 잉크 방울의 낙하 순간을 포착하는 작업은 매우 난해했다. 프린터 헤드가 지나치게 빠르게 움직여 초점을 맞추기가 어려웠고, 잉크 방울은 카메라 셔터 속도를 훨씬 뛰어넘는 속도로 떨어졌기 때문이다. 이를 해결하기 위해 비엘펠트는 프린터를 분해한 후 프린트 헤드를 제자리에 고정시키는 대신, 종이가 아래로 이동하도록 구조를 변경했다.

Advertisement

그는 암실에서 플래시를 셔터 대신 사용하여, 잉크 방울이 종이에 닿는 순간을 마치 시간이 멈춘 듯한 효과로 포착해 냈다. 이 과정에서 20배율의 확대율을 사용하여 잉크 방울과 종이가 만나는 미세한 상호작용을 선명하게 드러냈다. 이러한 기술적 도전과 창의적인 시도가 높은 평가를 받아 대상을 수상하게 되었다.

대상을 제외한 다른 수상작들도 미세 세계의 신비로움을 잘 보여주고 있다. 2위에는 꽃가루를 묻힌 깡충거미의 얼굴과 노란 꽃가루 입자를 담은 존-올리버 둠의 사진이 선정되었으며, 20배율로 촬영되어 거미의 눈과 털 사이의 디테일이 강조되었다.

3위는 카엘린 울프와 레이첼 플래너리가 공동으로 수상한 생쥐 뇌의 뉴런 사진이다. 이 작품은 팽창 현미경 기법을 사용하여 5배율로 촬영되었으며, 신경세포와 여기서 뻗어나간 축삭, 수상돌기의 구조를 생생하게 포착했다. 4위는 잰슨 테오도어 벤티넨이 촬영한 볼펜촉의 금속 단면으로, 20배율로 촬영하여 반사광을 통해 기계로 가공된 미세한 자국들이 광채를 내는 모습을 드러냈다.

5위에는 마이클 크러즐리가 촬영한 꽃봉오리가 닫힌 데이지의 내부 구조 사진이 선정되었다. 이 작품은 10배율로 촬영되었으며, 꽃잎과 노란색 꽃술, 그리고 씨앗이 될 부분들이 촘촘하게 맞물린 자연의 정교한 대칭 구조를 보여준다. 8위 작품은 마르셀 클레멘스가 촬영한 고전압 방전에 노출된 연필심의 불꽃 방전 반응으로, 10배율로 포착되었다.

Advertisement

또한 12위 작품인 곤잘로 키로아가 아르티가스가 촬영한 완보동물(물곰)의 허물 벗기와 알 낳는 순간은 40배율로 촬영되어 낡은 껍질이 요람이자 보호막 역할을 하는 모습을 보여준다. 17위 가우리 쿨카르니의 실험실에서 배양한 사람의 장 조직 사진은 20배율로 촬영되어 상피 세포끼리 단단하게 맞물린 연결부의 그물망 같은 구조를 드러냈다.

마지막으로 20위 작품은 잰슨 테오도어 벤티넨이 촬영한 전복 껍데기로, 20배율에서 광택을 내는 자개 성분이 빛의 각도에 따라 다채롭고 오묘한 색깔과 복잡한 결을 나타내는 모습을 담았다. 이러한 다채로운 수상작들은 미시 세계가 가진 무한한 아름다움과 과학적 가치를 다시 한번 상기시켜준다.