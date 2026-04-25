옥스퍼드대학교에 한국학센터 설립…한류 연구 중심 기지 역할 기대

영국 옥스퍼드대학교에 한국의 정치, 경제, 문화 등을 연구하는 공식 학술 기관인 옥스퍼드 한국학센터가 설립됩니다. 한류의 지속가능성을 학문적으로 뒷받침하고, K팝 및 K드라마 연구를 통해 한류 연구의 중심 기지로 자리매김할 것으로 기대됩니다.

영국 옥스퍼드대학교 에 한국의 정치, 경제, 문화 등 다방면을 연구하는 공식 학술 기관인 옥스퍼드 한국학센터 가 설립될 예정입니다. 이는 유럽 최고의 명문 대학 중 하나인 옥스퍼드대학교 내에서 동아시아 연구의 중요한 이정표가 될 것으로 기대됩니다. 1981년 일본학센터, 2008년 중국학센터에 이어 옥스퍼드대학교 의 동아시아 연구 지형을 완성하는 중요한 역할을 수행하게 될 것입니다.

옥스퍼드 한국학센터는 단순히 언어와 역사 연구에 머무르지 않고, 현대 경제, 정치, 문학 등 다양한 분야로 연구 영역을 확장할 계획입니다. 특히, 전 세계적으로 큰 인기를 얻고 있는 한류의 지속가능성을 학문적으로 분석하고 뒷받침하는 데 중점을 둘 것입니다. 이를 위해 옥스퍼드대학교 음대 및 예술대와 협력하여 K팝 관련 학문적 과정을 운영하고, K드라마 및 영화 분야까지 연구 범위를 넓혀 한류 연구의 중심 기지로 자리매김할 것입니다. 이번 옥스퍼드 한국학센터 설립은 지은 케어(조지은) 교수, 제임스 루이스 교수, 지영해 교수 등 옥스퍼드대학교 내 한국학 교수진의 적극적인 노력으로 이루어졌습니다.

일반적으로 센터 설립에는 막대한 예산이 소요되지만, 교수진은 한국학 연구의 중요성과 필요성을 지속적으로 설득하여 약 75억 원 규모의 예산으로 설립 승인을 받아냈습니다. 이는 한국학 연구의 가치를 인정받았음을 보여주는 중요한 결과입니다. 또한, 지난 2월에는 김형석 프로듀서와 옥스퍼드대학교 측이 업무 협약을 체결하여 한류의 창의성과 인문학적 소양을 결합한 교육 커리큘럼 개발 및 센터 산하 K팝 아카데미 개설을 추진하고 있습니다. 이러한 협력은 한류를 학문적으로 심층 연구하고, 미래 인재를 양성하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

옥스퍼드 한국학센터는 석사 및 박사 학위 과정을 운영하는 공식 지역학 센터로서, 한국학 연구의 국제적 위상을 높이는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 지은 케어 교수는 한류의 지속적인 발전을 위해서는 한국 문화에 대한 영어권 연구가 더욱 활발해져야 한다고 강조하며, 앞으로 100년을 내다보며 한류를 지속가능한 유산으로 만들어 나갈 것이라고 밝혔습니다. 제임스 루이스 교수는 이번 옥스퍼드 한국학센터 설립이 유럽 전체의 한국학 연구에 새로운 영감을 제공할 것이라고 기대했습니다.

옥스퍼드 한국학센터는 한국학 연구의 허브로서, 국제적인 학술 교류를 촉진하고, 한국 문화에 대한 이해를 넓히는 데 기여할 것입니다. 또한, 옥스퍼드대학교의 명성과 함께 한국학 연구의 질적 수준을 향상시키고, 세계적인 수준의 연구 성과를 창출할 것으로 기대됩니다. 옥스퍼드 한국학센터의 설립은 한국학 연구의 새로운 지평을 열고, 한국 문화의 세계적인 위상을 높이는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 앞으로 옥스퍼드 한국학센터가 한국학 연구의 중심지로 성장하고, 한류의 지속가능성을 위한 학문적 기반을 마련하는 데 기여할 수 있기를 기대합니다





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