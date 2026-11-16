오현주, 제8대 코이카 이사장 취임 '새로운 KOICA' 비전 제시

오현주 신임 KOICA 이사장이 2026년 11월 16일 취임식에서 개발협력의 미래 기획과 전략적 역량을 강화한 새 KOICA 구상을 밝혔다. 원조 규모 확대보다 효과와 지속성을 강조하며 혁신적 협력 모델 발굴을 공약했다.

오현주 신임 한국국제협력단 ( KOICA, 이하 코이카) 이사장이 2026년 11월 16일, 기존 무상원조의 단순 시행을 넘어 개발협력 의 미래를 선도하는 기관으로의 도약을 선언했다. 이날 경기 성남시 소재 코이카 본부 2층 대강당에서 열린 취임식에서 그는 전략적 기획 역량 강화와 새로운 협력 모델 발굴을 핵심 과제로 제시했다.

전략적 기획 역량 강화로 새로운 KOICA 구상

오현주 이사장은 취임사를 통해 주어진 사업을 수동적으로 수행하는 차원을 넘어, 기관이 주도적으로 할 일을 제안하는 전략적 기획 역량을必须具备해야 한다고 강조했다. 그는 대한민국의 강점과 협력국의 수요를 정확히 매칭하고, 기존에 혁신 기술과 개발컨설팅 등 일부 분야에서 보여준 기획 역량을 국별 협력사업과 전반적인 프로그램으로 확장할 것이라고 밝혔다.

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이는 개별 단건 사업의 단순 집행을 넘어, 코이카가 주도하는 4대 프로그램과 체계적인 주제별·국별 포트폴리오를 통해 개발협력의 실질적 효과와 지속성을 담보하겠다는 의지로 해석된다. 오 이사장은 현재 한국 공식개발원조(ODA)와 코이카가 중대한 전환점에 서 있다고 진단하며, 이러한 변화를 이끌 비전으로 '상생과 통합으로 도약하는 새로운 KOICA(New KOICA)'를 제시했다.

위축되는 재원과 엄정해지는 시선 속 혁신 필요성

오현주 이사장은 국제사회의 개발협력 재원이 위축되고, 국내에서 개발 원조에 대한 시선이 엄정해졌다는 현실을 직시했다. 그는 원조 규모와 참여기관은 크게 확대되었지만, 정작 역량과 효과는 분산된 현실 속에서 과거의 익숙한 방식에 안주해서는 안 된다고 지적했다. 이러한 환경 변화 속에서 코이카는 생존과 성장을 위해 근본적인 구조 변화가 필요하다고 판단했다.

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오 이사장은 외교와 개발협력의 본질적인 차이를 정의하며 메시지를 전달했다. 그는 외교가 국가 사이에 다리를 놓는 일이라면, 개발협력은 그 다리로 사람을 잇고 삶을 바꾸는 일이라고 설명했다. 이를 통해 사람을 연결하고 미래를 여는 개발협력의 길에 코이카가 당당히 설 수 있도록 반 발짝 앞서 뛰겠다는 각오를 다졌다.

ODA 정책 전문가의 경험, 개발협력 혁신으로 연결

오현주 신임 이사장은 오랜 기간 개발협력과 다자외교 분야에서 쌓아온 풍부한 경험을 바탕으로 새로운 지휘봉을 잡았다. 그는 고려대 서어서문학과를 졸업하고 영국 케임브리지대에서 국제관계학 석사 학위를 취득했다. 1994년 제28회 외무고시로 외교부에 입부한 이후 개발협력과장, 제네바대표부 참사관, 유엔인권이사회 의장 특별보좌관, 개발협력국장, 주유엔대표부 차석대사 등을 역임하며 전문성을 입증해 왔다.

취임식 현장에서는 이규호 외교부 개발협력국장으로부터 축하 꽃다발을 전달받는 모습이 포착되었다. 이 국장과 오 이사장은 기념 촬영을 통해 새로운 시대의 코이카가 외교부의 협력 속에서 발전할 것을 다짐했다. 오 이사장의 풍부한 정책 경험과 국제적 네트워크가 향후 코이카의 전략적 방향 설정에 중요한 자양분이 될 것으로 전망된다.

개발협력 효율성 제고와 지속 가능한 협력 체계 구축

코이카는 앞으로 재정의 효율성과 사업의 지속 가능성을 최우선 가치로 설정할 전망이다. 오 이사장이 강조한 '전략적 기획'은 단순히 예산을 집행하는 것을 넘어, 협력국의 진정한 필요와 한국의 경쟁력을 결합한 맞춤형 솔루션을 제공하는 것을 의미한다. 이는 국제사회의 엄정한 감시 속에서 코이카의 기여도를 입증하고, 장기적인 파트너십을 공고히하기 위한 필수적인 조치이다.

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또한, 오 이사장은 새로운 협력 모델의 주도적 발굴을 통해 개발도상국의 현실에 부응하는 혁신적인 프로그램을 추진할 계획이다. 이는 기존의 관행적인 원조 방식을 탈피하여, 디지털 기술, 기후 변화 대응, 보건 의료 등 글로벌 이슈와 연계한 통합적인 접근법을 강화하는 방향이다. 이를 통해 코이카는 단순한 원조 제공자를 넘어 글로벌 개발 협력의 핵심 파트너로 입지를 다지겠다는 복안이다.