오현규의 결승 골로 2-1 역전승, 한국·체코 맞대결 북중미 월드컵 개막전 승리

2026년 북중미 월드컵 A조 1차전에서 오현규가 후반에 두 골을 기록하며 한국이 체코를 꺾고 2-1 역전승을 거두었다. 뜨거운 과달라하라 스타디움에서 한국 팬들의 함성 속에 이룬 승리와 선수들의 감동적인 소감이 전해진다.

2026년 북중미 월드컵 개막 경기에서 한국 대표팀이 체코를 상대로 2-1 역전승을 거두며 강렬한 인상을 남겼다. 멕시코 사포판에 위치한 과달라하라 스타디움 은 한여름의 뜨거운 날씨와 열광적인 현지 관중들로 가득 찼으며, 경기 전부터 '대∼한민국' 구호가 울려 퍼지는 등 한국 팬들의 응원이 끊임없이 이어졌다.

전반전은 양 팀이 팽팽히 맞서는 치열한 공방전으로 전개됐고, 체코가 앞서 1-0을 기록하면서 긴장감이 고조되었다. 그러나 후반 24분, 손흥민의 교체 선수로 투입된 오현규는 11분 만에 골망을 가르고 동점을 만들었고, 이어 35분에 추가골을 터뜨려 팀을 승리로 이끌었다. 그가 골을 넣은 순간, 골문을 뒤덮은 불빛과 관중들의 환호가 경기장을 뒤흔들었으며, 오현규는 경기 후 인터뷰에서 "득점할 수 있다는 확신이 있었습니다"라며 자신감을 드러냈다. 오현규는 첫 월드컵 무대에서 예상치 못한 감동을 경험했다.

그는 4년 전 카타르 월드컵에 예비 선수로 동행했으며, 그때부터 "다음 대회에는 18번 유니폼을 달겠다"는 목표를 세웠다. 이번 경기에서 그는 그 목표를 실현시켰고, 경기 도중 체감한 높은 열기와 피로에도 포기하지 않았다.

"점심을 먹고 몸에 열이 38도까지 올랐지만, 의무팀 선생님들의 세심한 보살핌 덕분에 경기력을 회복할 수 있었다"고 전하며 팀 의료진의 지원에 감사를 표했다. 또한, 멕시코 현지 팬들과 한국을 응원하던 '붉은 악마'들에게도 깊은 감사의 뜻을 전했다. 한국팀은 이번 승리로 조별리그 첫 승점을 확정지으며, 다음 경기인 6월 19일 같은 구장에서 멕시코와 맞붙을 준비에 들어갔다. 감독과 선수들은 이번 역전승이 팀의 사기를 높이고, 향후 경기에서도 집중력을 유지하는 데 큰 동력이 될 것이라고 평가했다.

오현규는 "오늘 승리의 좋은 기운을 이어가며, 겸손한 자세로 상대의 홈 경기라는 압박을 잘 분석해 100% 이상의 플레이를 보여주겠다"고 다짐했다. 이와 동시에 한국 축구 팬들은 전 세계에 한국의 끈기와 열정을 알리며, 앞으로도 계속될 승부에 대한 기대감을 높이고 있다





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2026 북중미 월드컵 한국 축구 오현규 골 체코 전 승리 과달라하라 스타디움

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