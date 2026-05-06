오악사카에서 발견한 공동체의 아름다움: 문화와 전통이 살아 숨쉬는 도시

은퇴한 부부가 10년간 해외 순례 중인 멕시코 오악사카에서 만나는 다양한 문화와 전통을 탐구하는 이야기. 도시의 역사와 건축, 공공재로서의 예술, 공동체의 저항과 정체성을 담은 생생한 현지 체험기.

은퇴한 부부가 10년 동안 해외에서 순례하는 삶을 실험 중이다. 이 여행에서 만나는 다양한 인연과 문화를 나누며, 낯선 도시에 도착하면 먼저 지리와 지명을 익히는 것이 중요하다. 지명에 담긴 기원을 탐구하면 그 도시의 역사와 인물, 건축물까지 연결되며, 성당과 박물관, 지역 시장을 방문하며 현지인과 인연을 맺고 도시의 정체성을 파악할 수 있다.

도시와의 관계가 친밀해지면 인접한 마을과 자연으로 발걸음을 확장한다. 이미 도시의 교통 체계에 익숙해져 교외로 대중교통을 활용할 수 있기 때문이다. 도시와 주변 마을, 자연유산까지 답사하면 문화 행사에 집중할 수 있다. 멕시코 오악사카에서는 치과 치료를 위해 3개월 이상 체류 중인데, 매일 새로운 문화 행사들이 우리를 맞아준다.

오악사카는 멕시코에서 가장 다양한 원주민 민족집단이 존재하는 지역으로, 독특한 문화가 많다. 4월 25일 아침, 오악사카 시내의 모든 성당들이 일제히 종을 울리며 도시 창립 494주년을 기념하는 2026년 봄 축제가 시작됐다. 타종이 끝나자 소칼로와 승모승천대성당 앞 광장, 알라메다 데 레온에서 화려한 전통 의상과 꽃바구니를 머리에 이고 춤추는 여성 무용단의 공연이 이어졌다. 공연 후 수백 명의 참석자들이 전통 음식인 타말레와 아톨레를 함께 먹으며 도시의 생일을 축하했다.

일출 후 아침 햇살이 도시에 퍼지는 이른 아침에 대규모 행사가 시작되고, 그 많은 도시의 사람들이 함께 식사를 나누는 것은 생소하면서도 감동적이었다. 도시의 생일을 맞아 성당 건축 당시 여성들이 부역 중인 남편들에게 가져다주던 옥수수 반죽 음식과 옥수수 음료를 함께 먹으며 도시 전체가 하나의 이웃이라는 정신을 공유했다. 나그네인 우리가 그들과 함께 음식을 먹으며 마치 오악사카 가정의 아침상에 초대받은 듯한 환대를 느꼈다. 4월 19일부터 26일까지 8일간 음악, 무용, 연극, 영화, 스포츠 등 약 40여 개의 무료 프로그램이 제공됐다.

우리는 네 편의 영화 관람과 시 낭송을 즐겼고, 매일 벌어지는 무용과 오케스트라 공연, 다양한 주제의 전시를 관람하고 도시 설계와 건축 세미나에 참가했다. 오악사카의 문화 프로그램은 특정 달에 국한된 것이 아니었다. 원주민 전통과 식민지 시대 가면극을 재현한 가면·춤·퍼레이드, '예수와 사마리아 여인' 이야기를 되살린 착한 '사마리아의 날' 음료 나눔, 아즈텍·사포텍·믹스텍 전통이 전래된 가톨릭과 어떻게 결합했는지 보여 주는 성주간 등의 행사가 2월에서 4월까지 순차적으로 이어졌다.

오악사카에는 식민지 시대의 바로크 양식을 반영한 역사적인 건축물이 많다. 16~17세기 도미니코 수도회가 건립한 화려한 금박 제단의 산토 도밍고 성당, 여러 지진을 견딘 녹색 화강암의 승모승천대성당, 전설적인 성모 발현지인 성모 소레다드 대성당 같은 종교 건축물 외에도 멕시코 아르누보 건축의 대표작인 마세도니오 알칼라 극장이 있다. 이 극장은 35년간 정권을 장악한 포르피리오 디아스가 건축과 예술을 권력의 정당성 과시 수단으로 건축을 시작해 1909년에 완공했다.

하지만 개관 직후 시작된 혁명(1910~1920)으로 정권은 붕괴되고 '예술이 도시의 영혼을 구원한다'는 메시지를 담은 내부 벽화, '예술의 승리'가 예언처럼 적중해 여전히 문화적 심장으로 기능하고 있다. 이 극장에서 4월 17일에는 오악사카 심포니 오케스트라의 시즌 공연을, 5월 2일에는 뉴욕 메트로폴리탄 오페라의 중계로 차이콥스키의 오페라 를 관람했다. 오케스트라 공연은 1층 오케스트라석에서 이 지역 음악의 중심 악기로 자리 잡은 마림바와의 협연을, 오페라는 2층 박스석에서 타티아나의 사랑 고백과 오네긴의 후회와 절망의 절규를 뉴욕 현지와 실시간으로 관람했다.

오악사카 사람들은 문화예술이 가난한 일상을 견디는 것이 아니라, 초월하는 여백이 될 수 있음을 일찍이 깨달은 사람들 같다. 오악사카의 문화 행사와 문화 공간들을 찾아다니면서 이 공동체의 아름다운 원칙들을 발견할 수 있었다. 문화 예술을 공공재로 여기는 점이다. 공동체의 구성원이라면, 혹은 방문자라도 그것에 접근 가능해야 한다는 생각이다.

사적 재화에서 사회 전체가 함께 누려야 한다는 공공 자산이라는 생각이 실천되고 있다. 전시와 공연이 대부분 무료이고 예전에는 사회적 신분에 의해, 현재는 경제적 이유로 접근 불가능했던 마세도니오 알칼라 극장의 박스석까지도 많은 공연을, 조금 부지런하다면 3시간의 오페라 공연 시간 동안 자신의 것이 될 수 있는 수평적 시스템으로 작동하고 있다. 누구나 잠시 예술로의 도피가 가능하다는 것은 생존의 거친 일상에 대처하는 방식일 수도 있겠다.

서점 앞 보행자 거리를 시 낭송과 문장 나눔 등의 독서 담론 공간으로 전환하고, 성당벽과 삼거리 보행자 길을 거대한 라이브 공연 무대로 활용하고, 도서관의 중정을 극장으로, 복원된 옛 산 파블로(San Pablo) 수도원의 중정을 공공 강연장으로 활용함으로써 도심 공간 전체가 문화 공간이 되는 지혜를 발휘한다. 오악사카 도심 지역은 유네스코 세계문화유산으로 지정된 역사지구로, 전통적 경관 유지와 식민지 시대 건축 보존을 위해 건축물의 층고, 외관 리뉴얼, 간판 설치에 대해 엄격한 규제를 받고 있다.

지역은 이런 제약을 오히려 개성적인 문화 향유 공간으로 전환시켰으며, 성당의 종소리가 새로운 날을 깨운 뒤 문화 행사가 시작되고 수많은 사람이 음식을 함께 나누는 전통을 통해 도시가 익명의 공간이 아니라 이웃의 살가운 정서로 전환된다. 2002년, 맥도날드가 오악사카 도심에 진출하려 했을 때, 지역 공동체는 단순히 '반대'라는 정치적 구호로만 맞서는 대신 광장에 모여 원주민 공동체와 전통 음식을 나누어 먹는 것으로 외국 패스트푸드의 진출을 '문화적 침탈'로 인식하게 했다고 한다. 음식 나눔이 강력한 공동체의 저항이 되었다. 오악사카의 역사지구에는 여전히 맥도날드도 스타벅스도 찾아볼 수 없다.

적어도 오악사카에서는 세계적 브랜드보다 지역 음식이 더 강력한 문화적 힘을 가지게 되었다. 4월의 아침 행사에서 맥도날드에 저항하면서 함께 먹었다는 타말레와 아톨레를 나누면서 나조차도 이 도시의 공동체의 일원이 된 듯한 마음을 경험했다. 결혼이나 세례 등 개인의 기념일에 도심 보행자 거리에서 거리 퍼레이드를 할 수 있도록 한다. 전통적인 음악대, 거대한 인형, 등불, 전통의상 여성들의 공연자들과 함께 가족·친구들이 행진하며 춤추는 '칼렌다(Calenda)'가 매 주말마다 이루어지고 있다.

전통이 세대 간 자연스럽게 전승되는 것은 물론 행사의 주인공은 공동체 전체로부터 축하 받는 특별한 기쁨을, 관광객들에게는 축제를 경험하는 특별한 행운이 되고 있다





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