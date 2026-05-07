오송역 장애인 이동권 시위 전장연 대표 1심 유죄 판결과 법적 쟁점

서울중앙지법은 오송역에서 저상버스 도입을 촉구하며 교통을 방해한 서장연 공동대표들에게 징역형의 집행유예를 선고했습니다. 법원은 우발적 시위는 인정했으나 정당행위로는 보지 않았으며, 변호인단은 기본권을 무시한 기계적 판결이라며 항소할 예정입니다.

서울중앙지방법원은 최근 장애인 이동권 보장을 위한 저상버스 도입을 촉구하며 오송역 인근에서 시위를 벌인 서울장애인차별철폐연대(이하 서장연) 공동대표들에 대해 1심 판결을 내렸습니다. 이번 재판의 핵심은 장애인들의 기본권 요구를 위한 집단 행동이 법적으로 어디까지 허용될 수 있는가 하는 점이었습니다.

법원은 일반교통방해와 업무방해 혐의에 대해서는 유죄를 인정했으나, 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반 혐의에 대해서는 무죄를 선고하며 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고했습니다. 이는 국가의 법 집행 기준과 사회적 약자의 권리 주장 사이의 팽팽한 갈등을 여실히 보여주는 결과라고 할 수 있습니다. 사건의 발단은 지난 2021년 3월 26일로 거슬러 올라갑니다. 당시 서장연 활동가들과 공동대표들은 청주시 오송역 인근에서 저상버스 도입을 강력히 촉구하는 집회를 열었습니다.

이 과정에서 피고인들은 운행 중인 버스 밑으로 들어가 차량의 이동을 막는 등 과감한 투쟁 방식을 택했습니다. 이로 인해 해당 도로의 교통이 3시간 이상 마비되었으며, 많은 승객이 불편을 겪고 버스 운행이 중단되는 상황이 발생했습니다. 검찰은 이를 일반교통방해와 업무방해, 그리고 사전 신고 없는 집회라는 점을 들어 집시법 위반 혐의로 기소하며 징역 8개월을 구형했습니다. 재판 과정에서 변호인단은 이번 시위가 계획된 것이 아니라 매우 우발적으로 발생했다는 점을 강조했습니다.

당시 피고인들이 세종시청 인근에서 열릴 예정이었던 제17회 전국장애인대회에 참석하기 위해 이동하던 중, 버스 탑승을 거부당하는 심각한 권리 침해 상황에 직면했다는 것입니다. 변호인 측은 이러한 이동권의 침해가 장애인들에게는 생존과 직결된 문제이며, 이에 대한 즉각적인 항의는 헌법이 보장하는 기본권을 행사한 정당행위에 해당한다고 주장했습니다. 즉, 위법성 조각 사유가 충분하므로 처벌해서는 안 된다는 논리였습니다. 하지만 이호선 판사는 이러한 주장을 일부만 받아들였습니다.

법원은 당시 상황이 우발적이었다는 점은 인정하여 집시법 위반 혐의에 대해서는 무죄를 선고했습니다. 사전 공모의 증거가 부족하고 현장에서의 즉각적인 항의 성격이 강했다고 본 것입니다. 그러나 교통방해와 업무방해에 대해서는 단호한 입장을 보였습니다. 도로를 장시간 점거하여 일반 시민의 통행을 방해하고, 특히 버스 밑으로 들어가 운행을 물리적으로 막은 행위는 그 목적이 정당하더라도 수단과 방법이 과격했다는 판단입니다.

법원은 이동권 보장이라는 목적이 법률을 위반한 폭력적 시위나 타인의 권리를 과도하게 침해하는 행위를 정당화할 수 없다고 판시했습니다. 양형에 있어서 법원은 피고인들이 장애인단체의 대표로서 권익 향상을 위해 노력했다는 점을 참작했으나, 동종 전과가 많고 범행 수법이 과격했다는 점을 부정적으로 평가했습니다. 이에 대해 민주사회를위한변호사모임의 서채완 변호사는 이번 판결을 기계적인 판단이라고 강하게 비판했습니다. 장애인이 겪는 일상적인 차별과 이동의 제약이라는 특수한 상황을 전혀 고려하지 않은 채, 단순히 법 조문만을 적용해 유죄를 끌어냈다는 주장입니다.

변호인단은 헌법상 기본권인 이동권 침해에 대한 저항의 성격을 무시한 판결이라며, 유죄 부분에 대해 즉각 항소할 계획임을 밝혔습니다. 이번 판결은 우리 사회가 장애인의 이동권을 바라보는 관점과 법적 잣대가 얼마나 괴리되어 있는지를 다시금 생각하게 합니다. 저상버스의 보급률이 여전히 낮은 상황에서 장애인들이 거리로 나와 목소리를 높이는 이유는 그것이 유일한 소통 창구이기 때문입니다. 법원은 공공의 질서와 교통의 흐름을 우선시했지만, 활동가들은 그 질서 자체가 장애인을 배제한 채 설계되었다고 말합니다.

앞으로 이어질 항소심에서는 단순한 법리 해석을 넘어, 기본권 침해라는 실질적 고통과 사회적 합의라는 가치가 어떻게 조화를 이룰 수 있을지가 쟁점이 될 전망입니다. 결국 이 사건은 법적 처벌의 문제를 넘어 한국 사회의 장애인 인권 수준을 가늠하는 중요한 리트머스 시험지가 될 것입니다





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장애인 이동권 전장연 오송역 시위 집행유예 기본권 침해

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